رئيسHisense Group  يكشف النقاب عن خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق نجاح الشركة في المستقبل

تشينغداو، الصين،, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- في إطار مشاركتها في المؤتمر الدولي للشركاء المنعقد في برلين، كشفت Hisense، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الالكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن خططها الطموحة لتحقيق النمو. جاء ذلك في الكلمة الرئيسة التي ألقاها السيد فيشر يو، رئيس مجموعة Hisense، بعنوان "أبعد من البطولة، أبعد من المجد" (Beyond Champion, Beyond Glory) أوجز فيها الترقيات الاستراتيجية التي تنفّذها الشركة والتي تركز على تعزيز العلامة التجارية، والمنتجات والخدمات القائمة على السيناريو، وتحسين البنية الصناعية، مشدداً على الالتزام بمواصلة التوسع العالمي.

Hisense تطرح استراتيجية تعدد العلامات التجارية

وبمناسبة توليها رعاية نهائيات بطولة أمم أوروبا (UEFA) للمرة الثالثة، كشفت Hisense النقاب عن شعارها الجديد "Hisense، أكثر من مجرد علامة تجارية"، الذي يجسّد سعيها لتطبيق استراتيجية العلامات التجارية المتعددة. ومنذ رعايتها للبطولة للمرة الأولى في عام 2016، شهدت إيرادات Hisense ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق الخارجية من 3.5 مليار دولار إلى 12 مليار دولار أمريكي.

وقال السيد يو في كلمته: "يسرّنا للغاية أن نرى أن Hisense قد تمكنت من المحافظة على زخم قوي في النصف الأول من عام 2024. لقد تمكنا من تحقيق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10 بالمائة في الإيرادات، وزيادة بنسبة 18 في المائة في الإيرادات في الأسواق الخارجية، ما يؤكد نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد التي تركز على رضا المستخدم والابتكار التكنولوجي والرؤية العالمية."

ترقيات استراتيجية ورؤية مستقبلية

وأضاف السيد يو: "احتلت Hisense المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد شحنات أجهزة التلفاز في الربع الأول من عام 2024 للعام الثاني على التوالي. ونحن نعمل بجهد متواصل لتضييق الفارق مع العلامة التجارية التي تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال، ومتشوقون لما سيحمله لنا المستقبل."

تجدر الإشارة إلى أن التزام Hisense بتبني "التكنولوجيا التي تركز على رضا المستخدم" و"الجودة المطلقة" يحفز جهودها المتواصلة لتطوير ميزات ومنتجات جديدة. كما تركز الشركة على تزويد العملاء بتجارب منزلية ذكية، تعطي الأولوية لتحقيق التوافق بين الأنظمة الأساسية في مجالات الاتصال والأمان والذكاء الاصطناعي، بهدف ابتكار منتجات أكثر ذكاء تتوقع احتياجات المستخدم وتفوق توقعاته.

حلول الأنظمة الشاملة والاستدامة

تسعى Hisense للارتقاء بأنظمة الأجهزة الطرفية المستقلة إلى حلول الأنظمة الشاملة، باستخدام منصات الخدمات السحابية مثل منصة ConnectLife للأجهزة المنزلية الذكية والنموذج اللغوي الكبير HI-Star AI للتفاعل والذكاء. تولي هذه الحلول الأولوية للاستدامة، بما يتماشى مع التزامات Hisense البيئية والاجتماعية طويلة الأمد. كما تدأب Hisense على تحقيق التقدم وتطوير المنتجات والحلول في مجالات النقل الذكي والمباني الذكية والرعاية الصحية وإدارة الطاقة وإلكترونيات السيارات.

التوسع العالمي والتمكين المحلي

وفي إطار التزامها بمواصلة التوسع العالمي، تعمل Hisense على ترقية ستة مراكز عمليات إقليمية. وبالاستفادة من شبكتها القوية التي تضمّ 26 مركزاً للبحث والتطوير و34 مجمّعاً صناعياً وقواعد تصنيع، يساهم نهج Hisense في الأعمال، والقائم على فلسفة "فكر عالمياً، واعمل محلياً" في تمكين المواهب المحلية وتشجيع التصنيع الإقليمي والبحث والتطوير وسلاسل التوريد.

جهة الاتصال:

henru.vandermerwe@hisense.com

لمشاهدة الصورة المُرفقة بهذا البيان الصحفي، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97af8869-fc84-406a-a6ae-ca445d514f19