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万联行获得Targretin®（Bexarotene 贝沙罗汀）在香港用于皮肤T细胞淋巴瘤的市场批准

  • 香港和澳门的批准标志着Targretin®首次在中国上市
  • 贝沙罗汀代表国际临床实践中对复发性皮肤T细胞淋巴瘤(CTCL)的标准治疗

香港, July 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 万联行有限公司（“Main Life”）今天宣布Targretin®（贝沙罗汀）胶囊在香港获得上市许可，用于治疗至少一次系统治疗无效的皮肤T细胞淋巴瘤 （Cutaneous T-cell lymphoma, CTCL）患者的皮肤表现。Targretin®的上市为香港CTCL患者提供了一种被视为国际临床实践标准治疗的药物选择。并且今年早些时候已在澳门获得上市批准。它们共同代表了Targretin®在中国首次商业上市。

Targretin®最早在1999年以「孤儿药资格」获得美国FDA批准，目前在36个国家或地区用于治疗CTCL（截至2022年12月的数据）。本产品被推荐在主要药物治疗指南中，如美国国立综合癌症网络（National Comprehensive Cancer Network, NCCN）和欧洲癌症研究与治疗组织（European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EORTC）指南。

Targretin®含有一种称为贝沙罗汀(Bexarotene)的类维生素A作为有效成分。目前认为贝沙罗汀(Bexarotene)选择性地结合到类维生素A的X受体（RXR），通过诱导细胞凋亡和细胞周期停滞来抑制肿瘤生长。

CTCL是一种原发性皮肤淋巴瘤，其特征是T细胞在皮肤中的增殖和表现。这种类型的淋巴瘤有可能在同一部位复发或扩散到其他部位，发展缓慢，可能需要几年到几十年的时间，很少导致预后不良。蕈样肉芽肿和Sézary综合征是已知的两种CTCL的最常见形式。

2012年，日本米诺发源制药（“Minophagen”）从卫材药业获得在部分市场如亚洲开发和商业化Targretin®的权利。日本米诺发源制药于2016年在日本上市Targretin®，并已获得中国大陆的临床试验申请批准，以开始临床试验。

万联行已与米诺发源制药达成独家协议，负责香港和澳门的开发和商业化。

万联行与米诺发源制药一起，通过提供Targretin®作为CTCL患者的新治疗选择，致力于改善该地区患者的生活质量。

欲了解更多，请访问 www.mainlife.com.hk

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5498da67-9cce-4133-b7ea-c42cf312708e/zh-Hans


联络人：
Main Life Corp Ltd. Product Development Dept. 
info@mainlife.com.hk
Targretin

Targretin 在香港获得上市许可

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