Innovativer Online-Shop für Blindflansche und mehr – rau-flansche.de geht live

KARLSRUHE, BADEN-WüRTTEMBERG, DEUTSCHLAND, July 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Die Firma rau-flansche GmbH freut sich bekannt zu geben, dass ihr neuer Online-Shop unter rau-flansche.de nun offiziell eröffnet ist. Kunden haben ab sofort Zugang zu einem breiten Sortiment an Blindflanschen sowie einer Vielzahl an Zubehörprodukten, die für unterschiedlichste industrielle Anwendungen geeignet sind.Der neue Online-Shop bietet eine benutzerfreundliche Plattform, die es Kunden ermöglicht, Blindflansche schnell und einfach zu durchsuchen, Preise zu vergleichen und direkt zu bestellen.Dank eines umfangreichen Lagerbestands sind die meisten Produkte sofort verfügbar, was eine schnelle Lieferung garantiert und den Bedürfnissen unserer Kunden optimal entspricht.Neben unserem Hauptangebot an Blindflanschen möchten wir besonders auf unsere zusätzlichen Produkte hinweisen, darunter normgerechte Verschlüsse gemäß DIN 28124 und DIN 28125, komplett mit passenden Schwenkvorrichtungen gemäß DIB 28124-4. Diese Produkte zeichnen sich durch ihre Konformität mit internationalen Normen aus, was für unsere Kunden von höchster Bedeutung ist.Darüber hinaus wurde unser Zubehörsortiment erweitert, um den Bedarf an Rührern und Getriebe-Laternen umfassend abzudecken. Diese Erweiterung ermöglicht es uns, unseren Kunden eine noch breitere Palette an Lösungen anzubieten und sie bei der Optimierung ihrer Betriebsprozesse zu unterstützen.„Mit dem Launch unseres neuen Online-Shops möchten wir unseren Kunden ein modernes und effizientes Einkaufserlebnis bieten“, sagte Valentin Rau, Produktionsleiter. „Wir sind stolz darauf, dass wir nun eine noch größere Vielfalt an hochwertigen, normgerechten Produkten direkt verfügbar machen können. Besonders hervorzuheben ist, dass unsere Produkte in Deutschland gefertigt werden, was höchste Qualitätsstandards und Zuverlässigkeit gewährleistet.“Besuchen Sie unseren neuen Online-Shop unter rau-flansche.de, um das gesamte Sortiment zu entdecken und von unseren aktuellen Angeboten zu profitieren. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Über Rau-Flansche GmbH: Die Rau-Flansche GmbH ist ein führender Hersteller von Flanschen und spezialisiert auf maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Industrieanwendungen. Mit über 10 Jahren Erfahrung und Produktion in Deutschland bieten wir unseren Kunden hochwertige Produkte und technische Expertise.