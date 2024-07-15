Novotech 報告對癲癇研究趨勢的分析顯示，全球已進行 4,000 多項臨床試驗

波士頓, July 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，與各大生物技術公司合作，在各個試驗階段加速開發先進的新型療法，現發布一份題為 癲癇 - 全球臨床試驗概況 的綜合研究報告。



此報告憑着 Novotech 豐富的專業知識和全球網絡，以數據為基礎，回顧了癲癇的資金概況、各地區的試驗密度和患者招募數據、標準療法和新興療法、美國食品及藥物管理局近期的批准情況，以及監管的趨勢。重要的是，它還包括深入的 SWOT 分析，可為各大生物技術公司的戰略決策、研究機遇和挑戰提供指導。

癲癇是一種影響所有年齡層的慢性神經系統疾病，其特徵是反覆發作，據估計，全世界約有 4,600 萬人受到影響。

報告揭示了不同地區癲癇個案的分布情況，重點介紹了南亞、東亞和撒哈拉以南非洲等熱點地區。

儘管研究工作持續進行，但 50% 癲癇個案的病因仍然未知，為治療和管理帶來了巨大挑戰，亦成為生物技術領域的研究目標。然而，透過適當的抗癲癇藥物，高達 70% 的患者可以達到無癲癇發作狀態。

《癲癇 - 全球臨床試驗概況》 報告顯示，在過去 5 年中，全球生物製藥產業已啟動了 4,000 多項癲癇臨床試驗。

亞太地區佔大部分癲癇試驗，佔 35%

歐洲和北美分別佔 30% 和 27%

世界其他地區為 8%

中國（30%）、德國（8%）和美國（72%）在各自地區是臨床試驗啟動的領導者

報告提供對癲癇治療標準的見解，強調了抗驚厥治療在癲癇發作管理上的作用。從單一療法到生酮飲食和神經刺激裝置等非藥物介入措施，報告概述了癲癇治療的綜合方法，當中考慮了患者人口數據、合併症和治療效果等因素。

抗藥性癲癇的興起也激發了創新，最近的研究重點是度身設計的療法、新藥物標靶和非藥物介入措施。科技進步催生了新穎的策略，例如反應性神經刺激 (RNS)、迷走神經刺激 (VNS) 和深部腦部刺激 (DBS) 等神經刺激設備，為無反應患者提供了替代方案。

此報告的進一步關鍵發現包括：

試驗密度： 亞太地區的競爭試驗風險較低，顯示該地區有增加研究參與度的潛力。

亞太地區的競爭試驗風險較低，顯示該地區有增加研究參與度的潛力。 患者招募概況： 與美國和歐洲相比，亞太地區的單國試驗有較短的中位數招募時間和較快的招募速度，凸顯了該地區進行臨床試驗的效率。

與美國和歐洲相比，亞太地區的單國試驗有較短的中位數招募時間和較快的招募速度，凸顯了該地區進行臨床試驗的效率。 藥物發現前景： 癲癇研發中藥物共有 46 種藥物處於臨床前階段，其中 19 種處於 I 期，21 種處於 II 期，7 種處於 III 期，作為治療方案展現了令人樂觀的進步。

癲癇研發中藥物共有 46 種藥物處於臨床前階段，其中 19 種處於 I 期，21 種處於 II 期，7 種處於 III 期，作為治療方案展現了令人樂觀的進步。 SWOT 分析：發現一系列挑戰和機遇，例如抗藥性癲癇、患者的生活品質、生物標記的持續研究重點，以及研究和技術的進步。

從 2019 年到 2023 年，用於癲癇研究的創投資金呈現正面的趨勢，其中美國位居榜首，貢獻了 15.553 億美元，其次是瑞士、中國、韓國和新加坡，分別貢獻了 2.144 億美元、2.130 億美元、7,520 萬美元和 1,800 萬美元。

Novotech 研究分析團隊每月免費提供這些專家報告。這些報告提供了對全球臨床試驗活動的最新見解，揭示了哪些地區的試驗數量最高，以及這些趨勢背後的獨特因素。這些報告探討了生物技術公司在特定治療領域面臨的潛在和現實障礙，希望對臨床試驗決策產生正面影響並提供資訊，最終提高新療法的成功率。

此處下載報告

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，專注於與生物技術公司合作，加速在各階段開發先進的新型療法。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括「2023 年 CRO 領導力獎」、「2023 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎」、自 2006 年以來的「亞太地區合同研究組織年度公司獎」等。

Novotech 提供全面的服務，包括實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢、監管專業知識，並擁有 5,000 多個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球設有 34 個辦公地點和一支超過 3,000 人的專業團隊，是值得信賴的首選端到端戰略合作伙伴。

如欲了解更多資訊或與專家團隊成員交談，請造訪 www.Novotech-CRO.com

本公告隨附的照片可在以下網址獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66424c7f-1b7e-4158-bfe1-46f78622eaa9

媒體聯絡人 David James mediacontact@novotech-cro.com 澳洲：+61 2 8218 2144 美國：+1 415 951 3228 亞洲：+65 3159 3427