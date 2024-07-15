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抗體藥物複合體改變癌症治療布局：Novotech 白皮書檢視最新臨床試驗數據

波士頓, July 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，與各大生物技術公司合作，在各個階段加速開發先進的新型療法，今天發布一份題為抗體藥物複合體——全球臨床實驗布局的焦點研究白皮書。

Novotech 的白皮書檢視抗體藥物複合體 (ADC) 作為革命性治療方法如何重塑癌症治療。抗體藥物複合體將單株抗體的精準度與有效細胞毒性藥物結合起來，有望針對性輸送藥力而達致最低副作用。

此報告探討抗體藥物複合體的演變，詳述關鍵里程碑、技術進步、臨床成果，並強調抗體藥物複合體研發的重大崛起，至今有超過 150 種化合物處於臨床試驗階段，並有 15 種藥物獲得美國食品及藥物管理局 (FDA) 批准。報告亦檢視有前景的商業布局，展示投資顯著增加以及主要藥廠對抗體藥物複合體的戰略興趣。

Novotech 研究分析師團隊每月提供此類專家報告，且報告完全免費。這些報告提供對全球臨床試驗活動的最新見解，揭示哪些地區的試驗數量最高，以及這些趨勢背後的獨特因素。報告亦探討生物技術公司在特定治療領域面臨的潛在與實際障礙，並討論未來的治療路徑和投資趨勢。

藉著檢視臨床試驗活動，報告發現由 2019 年至 2023 年，抗體藥物複合體的試驗布局大幅擴張，全球啟動接近 1,000 項試驗。亞太地區的成績領先，複合年增長率 (CAGR) 高達 42.7%，凸顯在推動此領域的研發上發揮關鍵作用。北美維持穩定增長，複合年增長率為 25.2%，歐洲亦穩步增加 13.6%。試驗工作由美國和中國主導，西班牙、澳洲和韓國等其他國家亦有貢獻。

此報告亦指出，在過去三年，與抗體藥物複合體有關的出版物數量增加 30%，反映商業市場對於將學術突破投入至實際臨床應用的興趣愈來愈大。美國在出版和專利方面均處於領先地位，其次是中國、日本和英國。抗體藥物複合體的研究以乳癌和淋巴瘤為主，但乳癌和骨髓瘤研究亦有增長。

報告的主要結論包括：

  • 全球抗體藥物複合體臨床試驗布局以 II 期試驗為主，佔全部試驗的 50% 以上，其次是 I 期和 III 期，分別佔 27% 和 22%。亞太地區在各個階段的試驗均佔有領先地位，其中對 II 期的貢獻最大。
  • 腫瘤學成為治療的主要重心，共有超過 97%（600 項）抗體藥物複合體試驗，其中亞太地區的試驗數目最多，達 40%，北美則佔 31%，而歐洲和世界其他地區分別佔 18% 和 11%。
  • 標靶抗原和細胞毒性藥物的布局相當多元化，其中微管蛋白抑制劑開始成為首選。曲妥珠單抗凍乾粉注射劑（trastuzumab deruxtecan，即 Enhertu）於 2019 年獲得批准，凸顯在抗體藥物複合體藥物更廣闊方向上的轉移，包括一型拓撲異構酶抑制劑和干擾素基因刺激蛋白促效劑。
  • 積極參與抗體藥物複合體開發的公司逾 340 家，包括 F. Hoffmann-La Roche 和 AbbVie 等業界巨企，無論是興趣還是投資均大幅增加。
  • 目前，Merck、Seagen、Daiichi Sankyo、AbbVie、ADC Therapeutics、Byondis、CytomX 和 ImmunoGen 等公司正在開發的抗體藥物複合體逾 200 種，顯示標靶癌症治療方向上的轉移，特別是乳癌和肺癌等常見癌症。

本綜合資源旨在為醫療保健專業人員、研究人員和機構提供指導，幫助他們準確地掌握抗體藥物複合體的臨床試驗布局。

此處下載報告

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，專注與生物技術公司合作，加速在各階段開發先進的新型療法。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括「2023 年 CRO 領導力獎」、「2023 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎」，以及自 2006 年以來的「亞太地區合同研究組織年度公司獎」等。

Novotech 提供全面的服務，包括實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢、監管專業知識，並擁有 5,000 多個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球設有 34 個辦公地點和一支超過 3,000 人的專業團隊，是值得信賴的首選端到端戰略合作夥伴。

如需了解更多資訊或與專家團隊成員交談，請造訪 https://bit.ly/3RDfE4W

本公告隨附的圖片載於：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab1afd7f-461a-4e83-baf7-27440c30e1a5


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