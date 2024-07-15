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抗体药物偶联物改变癌症治疗格局：Novotech 白皮书探讨最新临床试验数据

波士顿, July 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech，是一家与各大生物技术公司合作、在各个阶段加速开发先进新型疗法的、提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO) ，今天发布了一份题为抗体药物偶联物——全球临床试验格局的关键研究白皮书。

Novotech 的白皮书探讨了抗体药物偶联物 (ADC) 这种革命性的治疗方法如何重塑癌症治疗。ADC 结合了单克隆抗体的精确性和强大的细胞毒性有效载荷，有望实现副作用最小的靶向给药。

报告探究了 ADC 的发展历程，详细介绍了关键里程碑、技术进步和临床成功案例，并强调了 ADC 研发的显著增长，已有 150 多种化合物进入临床试验阶段，15 种药物获得了美国食品药品监督管理局 (FDA) 的批准。报告还检视了颇有潜力的商业前景，展示了 ADC 领域激增的投资和大型制药公司的战略利益。

Novotech 研究分析师团队每月提供此类专家报告，且报告完全免费。这些报告提供了全球临床试验活动的最新见解，揭示了试验量最高的地区，以及这些趋势背后的独特因素。他们解决生物科技公司在特定治疗领域面临的潜在的和实际的困难，并讨论治疗和投资趋势的未来路径。

在对临床试验活动进行研究后，报告发现，从 2019 年到 2023 年，ADC 试验规模大幅扩展，在全球启动了近 1,000 项试验。亚太地区的复合年增长率 (CAGR) 达到 42.7%，遥遥领先于其他地区，这表明亚太在推动该领域的研究与开发方面发挥着举足轻重的作用。北美则保持稳定增长，CAGR 为 25.2%，欧洲适度上升，CAGR 为 13.6%。其中以美国和中国的试验活动走在前列，西班牙、澳大利亚和韩国等其他国家也活跃在这一领域。

报告还指出，在过去三年中，与 ADC 相关的出版物增加了 30%，这表明将学术突破转化为实际临床应用的商业兴趣日益浓厚。美国在出版物和专利方面均遥遥领先，紧随其后的是中国、日本和英国。乳腺癌和淋巴瘤在 ADC 研究中占主导地位，在乳腺癌和骨髓瘤研究中观察到了 ADC 的增长。

该报告的主要内容包括：

  • II 期试验在全球 ADC 临床试验领域占据主导地位，占所有试验的 50% 以上，其次是 I 期和 III 期试验，分别占 27% 和 22%。亚太地区在开展各阶段试验方面均处于领先地位，其中以 II 期的占比最大。
  • 肿瘤成为主要的治疗重点，97%（600 项）以上的 ADC 试验都是肿瘤相关，其中亚太区试验数量占 40% 居首位，北美占 31%，欧洲和其他地区分别占 18% 和 11%。
  • 靶向抗原和细胞毒性有效载荷呈现多样化，其中微管蛋白抑制剂正在成为主要的选择。德曲妥珠单抗（优赫得）于 2019 年获批上市，突显了向更广泛的 ADC 有效载荷转变的趋势，包括拓扑异构酶 I 抑制剂和 STING 激动剂。
  • 目前有 340 多家公司在积极从事 ADC 开发，其中包括 F. Hoffmann-La Roche 和 AbbVie 等行业巨头，人们对这一领域的兴趣和投资正在激增。
  • 目前，包括 Merck、Seagen、Daiichi Sankyo、AbbVie、ADC Therapeutics、Byondis、CytomX 和 ImmunoGen 在内的多家公司正在开发 200 多种 ADC，这标志着癌症治疗正向靶向治疗转变，尤其是针对乳腺癌和肺癌等高发癌症。

该综合资料旨在为医疗保健专业人员、研究人员和机构提供指导，帮助他们准确把握 ADC 临床试验的情况。

点击此处下载报告

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。

Novotech 因其业界领先的贡献而备受赞誉，曾荣膺众多享有盛誉的奖项，例如 2023 年 CRO 领导力奖、2023 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖、且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖。

该公司提供全面的服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，并在 5,000 多个临床项目中累积了经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球设有 34 个办事处，拥有一支由 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的首选端到端战略合作伙伴。

要了解更多信息或与专家团队成员交谈，请访问 https://bit.ly/3RDfE4W

可在以下网址查看此公告随附的信息图：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab1afd7f-461a-4e83-baf7-27440c30e1a5


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