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新報告闡明慢性淋巴細胞白血病研究和治療的全球趨勢和進展

波士頓, July 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech， 一家與各大生物技術公司合作，在各個階段加速開發先進的新型治療方法，提供全方位服務的全球臨床合同研究組織 (CRO) 今天發佈一份題為慢性淋巴細胞白血病 (CLL) - 全球臨床實驗現狀的重要研究報吿。

這份每月專家報告由 Novotech 研究分析團隊編製並免費提供。 報告闡明慢性淋巴細胞白血病研究和治療的具前景新進展，提供對該疾病的流行病學、臨床試驗活動、治療選項和資金現狀的行業領先深入分析。 該分析確定慢性淋巴細胞白血病研究取得的令人興奮進展，以及在全球推進治療策略的重要機遇。

慢性淋巴細胞白血病是一種影響長者的緩慢增長白血病，在不同地區表現出不同的流行病學模式。 2022 年，全球記錄的慢性淋巴細胞白血病病例估計為 121,000 宗，其中歐洲和北美佔大多數。 歐洲報告了近 32,000 宗病例，其中德國病例最多，共 4,500 宗。 單是美國就佔了約 19,000 宗病例。

亞洲的慢性淋巴細胞白血病發病率普遍低於西方國家，中國報告的病例宗數比美國少 10 至 20 倍。 亞洲估計有近 11,000 宗病例，其中中國和印度分別約為 4,000 宗和 2,000 宗。 在其他亞洲地區，包括日本、菲律賓、泰國、韓國和馬來西亞，估計慢性淋巴細胞白血病的發病率總計超過 1,500 宗。

慢性淋巴細胞白血病的治療因遺傳標記、疾病階段和先前治療反應而異。 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 和 European Society for Medical Oncology (ESMO) 提供著重於標靶治療和免疫治療的指南。 布魯頓酪胺酸激酶抑制劑 (BTKis) 和 BCL-2 抑制劑等藥物的開發，以及 CAR T-細胞療法的進步，代表著在改善患者治療效果方面取得了重大進展。

慢性淋巴細胞白血病的臨床試驗現況表明，全球為推進治療選項和了解疾病竭盡所能。 自 2019 年以來，全球已啟動了 1,000 多項臨床試驗，其中北美領先，佔 37%，緊隨其後的是亞太區 (34%)、歐洲 (20%) 和世界其他地區 (8%)。 在北美洲，美國是絕大多數試驗的主辦地點，佔北美所有試驗的 85%。 在亞太區，中國大陸發揮著舉足輕重的作用，在該地區進行了 44% 的試驗。在歐洲，Novotech 的研究發現西班牙、法國和意大利等國家亦積極參與。

有趣的是，儘管亞洲國家的慢性淋巴細胞白血病發病率較低，但報告發現亞太區的試驗密度比美國低約七倍，比歐洲低約三倍。 這種差異突顯了亞太國家研究參與度增加的潛力，以及臨床試驗活動相對集中在人口稠密地區的情況。

該報告還提供了強弱危機 (SWOT) 分析，說明標靶治療和先進診斷的優勢。 機遇在於下一代治療方法和個人化治療方法，而挑戰包括高昂的治療費用和潛在的抗藥性。

報告的重點：

  • 美國的平均納入期為 43.92 個月，明顯長於亞太區的 21.70 個月，但兩地的招募效率相似。
  • 慢性淋巴細胞白血病藥物開發包括 24 種處於臨床前階段的藥物、33 種處於第 I 期、30 種處於第 II 期，以及 4 種處於第 III期。 此外，還有 5 種藥物已獲得批准，26 種藥物經已上市。
  • 目前上市的慢性淋巴細胞白血病藥物主要是 DNA 合成抑制劑和 B 淋巴球抗原 CD20 抑制劑。 布魯頓酪胺酸激酶抑制劑主導著正在進行的第 III 期試驗。
  • 由 2019 年至 2023 年，中國為慢性淋巴細胞白血病研究提供的風險投資最多，達 18.13 億美元，緊隨其後的是美國，達 18.056 億美元。 美國的 CLL Society 和 CLL Foundation 在資助慢性淋巴細胞白血病研究和支援患者方面發揮著重要作用。
  • 報告中概述的標靶治療、免疫治療 (CAR T-細胞治療) 和精準醫學的重大進展改善了慢性淋巴細胞白血病的治療效果。 AbbVie Inc.、BeiGene Ltd. 和 Celltrion Inc. 等公司正在積極開發新治療方法，為改善這種複雜疾病的治療鋪路。
  • 未來的研究正在探索線粒體、葡萄糖、穀氨醯胺和脂質途徑作為治療標靶，而高昂的治療費用和潛在的抗藥性帶來了挑戰。

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關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，專注與生物技術公司合作，加速在各階段開發先進的新型療法。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括「2023 年 CRO 領導力獎」、「2023 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎」，以及自 2006 年以來的「亞太地區合同研究組織年度公司獎」等。

該公司提供全面的全套服務，包括實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢、監管專業知識，並在 5,000 多個臨床項目 (包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究) 中累積了豐富的經驗。 Novotech 在全球設有 34 個辦事處，擁有一支由 3,000 多名專業人員組成的專業團隊，是值得信賴的首選端到端策略合作夥伴。

如欲了解更多資訊或與專家團隊成員交談，請瀏覽：www.Novotech-CRO.com


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