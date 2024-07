Gatchalian commends Bulacan province for banning POGOs

Senator Win Gatchalian has commended the provincial government of Bulacan for enacting an ordinance that bans Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) within their jurisdiction, aligning with an executive order from Bulacan Governor Daniel Fernando.

Gatchalian also reiterated his call for all local government units to prohibit POGOs, citing ongoing concerns over illegal activities linked to the industry.

"LGUs should emulate the decisive action taken by the Bulacan provincial government and several other city governments to outlaw POGOs in our communities. Given the various criminal activities associated with POGO operations, our communities stand a better chance of achieving inclusive economic growth without POGOs," Gatchalian said.

"Hindi na dapat nating payagan ang POGO na manatili pa sa ating mga komunidad kung gusto nating maging maganda ang peace and order situation sa ating mga lugar na kailangan para mas maging mabilis ang pag-unlad ng ating ekonomiya," he added.

.

Aside from Bulacan, other LGUs that issued ordinances banning POGOs include Pasig and Valenzuela cities. The ordinance issued by the Bulacan provincial government follows discovery of criminal activities perpetrated in the guise of POGO operations in neighboring Tarlac and Pampanga provinces.

"A complete ban on POGOs is an inevitable step we have to take given the various social ills the industry is causing," emphasized Gatchalian, reiterating his call for the President to ban all POGO operations in the country amid growing public demand.

Gatchalian pinuri ang lalawigan ng Bulacan sa pag-ban ng mga POGO

Pinuri ni Senador Win Gatchalian ang pamahalaang panlalawigan ng Bulacan dahil sa bagong ordinansa nitong nagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) sa kanilang nasasakupan, alinsunod sa isang executive order mula kay Governor Daniel Fernando.

Muling nanawagan si Gatchalian sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na ipagbawal na ang mga POGO dahil sa mga krimen at iligal na aktibidad na konektado sa industriya.

"Dapat tularan ng lahat ng LGU ang aksyon na ginawa ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan at ilan ding mga pamahalaang lungsod na nagbabawal na sa mga POGO sa kanilang mga komunidad. Dahil sa iba't ibang krimen na kaugnay ng POGO operations, mas may pagkakataon ang ating mga komunidad na makamit ang inklusibong pag-unlad ng ekonomiya nang walang POGO," sabi ni Gatchalian.

"Hindi na dapat nating payagan ang POGO na manatili pa sa ating mga komunidad kung gusto nating maging maganda ang peace and order situation na kailangan para mas maging mabilis ang pag-unlad ng ating ekonomiya," dagdag niya.

Bukod sa Bulacan, ang ibang mga LGU na nag-isyu ng mga ordinansa na nagbabawal na sa POGO ay kinabibilangan ng mga lungsod ng Pasig at Valenzuela. Ang ordinansa na inisyu ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ay kasunod ng pagkakatuklas ng mga kriminal na aktibidad na isinagawa sa ilalim ng pagkukunwaring POGO operations sa kalapit na mga lalawigan ng Tarlac at Pampanga.

"Ang tuluyang pag-ban sa mga POGO ay isang hakbang na kailangan nating gawin dahil sa iba't ibang mga suliraning panlipunan na dulot ng industriya," binigyang-diin ni Gatchalian, habang muling nanawagan sa Pangulo na ipagbawal na ang lahat ng POGO operations sa bansa sa gitna ng umiingay na panawagan ng publiko.