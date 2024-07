Neuer Bericht beleuchtet globale Trends und Fortschritte in der Forschung und Behandlung der chronischen lymphatischen Leukämie

BOSTON, July 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das globale klinische Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) mit umfassendem Service, das mit Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen, hat heute einen wichtigen Forschungsbericht mit dem Titel Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) - Global Clinical Trial Landscape (Chronische lymphatische Leukämie (CLL) - Globale klinische Studienlandschaft) veröffentlicht.

Dieser monatliche Expertenbericht, der vom Novotech-Analystenteam erstellt wird, ist kostenlos. Er hebt vielversprechende neue Entwicklungen in der CLL-Forschung und -Therapie hervor und bietet eine branchenführende und eingehende Analyse der Epidemiologie der Krankheit, der Aktivität klinischer Studien, der Behandlungsmöglichkeiten und der Finanzierungslandschaft. Die Analyse zeigt die spannenden Fortschritte in der CLL-Forschung und die wichtigsten Möglichkeiten für die Weiterentwicklung von Behandlungsstrategien weltweit auf.

Die CLL, eine langsam wachsende Leukämie, die vor allem ältere Erwachsene betrifft, hat in verschiedenen Regionen unterschiedliche epidemiologische Muster gezeigt. Im Jahr 2022 wurden weltweit schätzungsweise 121.000 CLL-Fälle dokumentiert, wobei die meisten davon in Europa und Nordamerika auftraten. In Europa wurden fast 32.000 Fälle gemeldet, angeführt von Deutschland mit 4.500 Fällen. Allein in den Vereinigten Staaten gab es etwa 19.000 Fälle.

Die Inzidenz der CLL ist in Asien im Allgemeinen niedriger als in den westlichen Ländern, wobei in China 10 bis 20 Mal weniger Fälle gemeldet werden als in den Vereinigten Staaten. In Asien gibt es schätzungsweise fast 11.000 Fälle, wobei auf China und Indien etwa 4.000 bzw. 2.000 Fälle entfallen. In anderen asiatischen Ländern, darunter Japan, die Philippinen, Thailand, Südkorea und Malaysia, überstieg die geschätzte CLL-Inzidenz insgesamt 1.500 Fälle.

Die Behandlung der CLL hängt von genetischen Markern, dem Krankheitsstadium und früheren Behandlungsergebnissen ab. Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN) und die Europäische Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) stellen Richtlinien zur Verfügung, die den Schwerpunkt auf gezielte Therapien und Immuntherapien legen. Die Entwicklung von Medikamenten wie Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren (BTKis) und BCL-2-Inhibitoren sowie die Fortschritte bei der CAR-T-Zell-Therapie stellen bedeutende Fortschritte bei der Verbesserung der Patientenergebnisse dar.

Die klinische Studienlandschaft zur CLL zeigt, dass weltweit große Anstrengungen unternommen werden, um die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern und die Krankheit zu verstehen. Seit 2019 wurden weltweit über 1.000 klinische Studien eingeleitet, wobei Nordamerika mit 37 % dieser Studien führend ist, dicht gefolgt von der Region Asien-Pazifik mit 34 %, Europa mit 20 % und dem Rest der Welt mit 8 %. Innerhalb Nordamerikas sind die Vereinigten Staaten mit 85 % aller nordamerikanischen Studien die größte Gruppe. Im asiatisch-pazifischen Raum spielt das chinesische Festland eine zentrale Rolle und führt 44 % der Studien in der Region durch. In Europa hat die Studie von Novotech eine bedeutende Beteiligung von Ländern wie Spanien, Frankreich und Italien festgestellt.

Interessanterweise hat der Bericht aufgedeckt, dass trotz der geringeren Inzidenz der CLL in den asiatischen Ländern die Studiendichte im asiatisch-pazifischen Raum etwa siebenmal niedriger ist als in den Vereinigten Staaten und etwa dreimal niedriger als in Europa. Diese Diskrepanz verdeutlicht sowohl das Potenzial für ein verstärktes Forschungsengagement in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums als auch die relative Konzentration klinischer Studien in dichter besiedelten Regionen.

Der Bericht enthält auch eine SWOT-Analyse, in der die Stärken in den Bereichen zielgerichtete Therapien und neuartige Diagnostik hervorgehoben werden. Die Chancen liegen in Therapien der nächsten Generation und in personalisierten Behandlungsansätzen, während die Herausforderungen hohe Behandlungskosten und mögliche Arzneimittelresistenzen sind.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören:

Die durchschnittliche Dauer der Teilnahme in den Vereinigten Staaten ist mit 43,92 Monaten deutlich länger als im asiatisch-pazifischen Raum mit 21,70 Monaten, aber beide Regionen sind ähnlich effizient bei der Rekrutierung.

Die Entwicklung von CLL-Medikamenten umfasst 24 Medikamente in präklinischen Stadien, 33 in Phase I, 30 in Phase II und 4 in Phase III. Außerdem haben 5 Medikamente die Zulassung erhalten und 26 sind bereits auf dem Markt.

Die meisten der für die Behandlung von CLL vermarkteten Medikamente sind DNA-Synthese-Inhibitoren und B-Lymphozyten-Antigen-CD20-Inhibitoren. Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitoren dominieren die laufenden Phase-III-Studien.

Von 2019 bis 2023 führte China die Risikokapitalfinanzierung für die CLL-Forschung mit 1.813 Mio. USD an, dicht gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 1.805,6 Mio. USD. Die CLL Society und die CLL Foundation in den Vereinigten Staaten spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der CLL-Forschung und der Unterstützung von Patienten.

Die in dem Bericht beschriebenen bedeutenden Fortschritte bei den zielgerichteten Therapien, der Immuntherapie (CAR-T-Zelltherapie) und der Präzisionsmedizin haben die Behandlungsergebnisse bei CLL verbessert. Unternehmen wie AbbVie Inc., BeiGene Ltd. und Celltrion Inc. entwickeln aktiv neue Therapien und ebnen damit den Weg für eine bessere Behandlung dieser komplexen Krankheit.

Die künftige Forschung untersucht mitochondriale, Glukose-, Glutamin- und Lipidwege als therapeutische Ziele, während hohe Behandlungskosten und potenzielle Arzneimittelresistenz eine Herausforderung darstellen.

