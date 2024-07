BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions abre caminho para novo investimento em hidrogênio verde em Budenheim, Alemanha

Nova instalação produzirá componentes de eletrólise e célula de combustível em apoio à transição energética global



A produção deve ter início em meados de 2025

Investimento conjunto com outros parceiros

BUDENHEIM, Alemanha, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) deu início à construção da sua primeira instalação de produção de última geração para componentes de hidrogênio verde e células de combustível em Budenheim, Alemanha, perto de Frankfurt. Os produtos produzidos neste local incluirão membranas revestidas com catalisador de baixo teor de irídio (CCMs) recém-desenvolvidas, uma parte funcional fundamental para a eletrólise da água da membrana de troca de prótons (PEM). Isso complementará os conjuntos de eletrodos de membrana (MEAs) Celtec® para células a combustível de alta temperatura, que também serão produzidos na instalação. Os MEAs são componentes essenciais das células de combustível que permitem que o hidrogênio, juntamente com o oxigênio do ar, seja convertido eficientemente em eletricidade.



A unidade de hidrogênio da ECMS tem operações em todo o mundo, com atividades na Europa, América do Norte e Ásia. Com o rápido desenvolvimento do ecossistema de energia renovável, a produção de hidrogênio verde a partir da eletrólise da água se tornará um pilar essencial em apoio à transição energética global. A nova instalação permitirá o lançamento comercial de CCMs recém-desenvolvidos para eletrolisadores PEM com capacidade de vários gigawatts para atender ao mercado global. Esse investimento permite que os ECMS expandam suas capacidades em metais preciosos, catalisadores e reciclagem, posicionando-se como um provedor de soluções integradas, de ciclo total e completo em uma variedade de linhas de produtos no espaço de hidrogênio verde.

“Esta nova unidade em Budenheim cumpre uma parte fundamental da nossa estratégia global de hidrogênio”, disse Tim Ingle, Vice-Presidente Sênior de Serviços e Reciclagem de Metais Preciosos para ECMS. “Como líder global em serviços de metais preciosos e reciclagem de catalisadores, o investimento solidifica nosso apoio à crescente economia de hidrogênio com soluções circulares que aprimoram o desempenho e reduzem os custos dos eletrolisadores PEM e das células de combustível.”

“Nossos novos produtos progrediram com sucesso da P&D para a escala piloto. A produção em Budenheim significa um marco importante para a introdução no mercado desses produtos e nos coloca em uma forte posição para que possamos aproveitar essa grande oportunidade para os negócios”, disse Saeed Alerasool, Vice-Presidente Sênior de P&D e Aplicação para ECMS.

A inauguração do site em Budenheim está prevista para meados de 2025. A instalação em um local industrial, está situada no centro da Europa, dentro da área metropolitana de Rhein-Main. O projeto está sendo desenvolvido com a Trigona Fuel Cell Components GmbH e a Grundstücksverwaltung Rheinufer GmbH & Co. KG.

Sobre a BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions



Aproveitando sua profunda experiência como líder global em catálise e metais preciosos, a BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) atende clientes em muitos setores, incluindo automotivo, aeroespacial, qualidade do ar interno, semicondutores e economia de hidrogênio, e fornece serviços de ciclo completo com sua oferta de comércio e reciclagem de metais preciosos. Com foco nas soluções circulares e sustentabilidade, a ECMS está comprometida em ajudar nossos clientes a criar um mundo mais limpo e sustentável. O nosso novo objetivo de proteger os elementos da vida nos inspira a criar soluções sempre novas. A ECMS opera em 16 países, conta com mais de 4.500 funcionários e 21 locais de produção.

