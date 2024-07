BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions inaugure un nouvel investissement dans l’hydrogène vert à Budenheim, en Allemagne

La nouvelle installation produira des composants pour l’électrolyse et les piles à combustible afin de soutenir la transition énergétique mondiale

La production devrait commencer à l’été 2025

Investissement conjoint avec d’autres partenaires



BUDENHEIM, Allemagne, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) a entamé la construction de sa première installation de production de pointe pour l’hydrogène vert et les composants de piles à combustible à Budenheim, en Allemagne, près de Francfort. Les produits fabriqués sur ce site incluront des membranes revêtues de catalyseur (CCM) à faible teneur en iridium récemment développées, un élément fonctionnel clé pour l’électrolyse de l’eau à membrane échangeuse de protons (PEM). Ces membranes viendront compléter les assemblages membrane-électrode (AME) Celtec® pour les piles à combustible à haute température, qui seront également produites sur le site. Les AME sont des composants essentiels des piles à combustible qui permettent de convertir efficacement l’hydrogène associé à l’oxygène de l’air en électricité.

La division hydrogène de la société ECMS est présente dans le monde entier, et exerce ses activités en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Avec le développement rapide de l’écosystème des énergies renouvelables, la production d’hydrogène vert à partir de l’électrolyse de l’eau deviendra un pilier essentiel pour soutenir la transition énergétique mondiale. La nouvelle installation permettra le lancement commercial des CCM fraîchement développées pour les électrolyseurs PEM d’une capacité de plusieurs gigawatts afin de desservir le marché mondial. Cet investissement permet à ECMS d’étendre ses compétences dans le domaine des métaux précieux, des catalyseurs et du recyclage, et de se positionner comme un fournisseur de solutions intégrées, en boucle complète et de bout en bout, pour toute une série de gammes de produits dans le domaine de l’hydrogène vert.

« Ce nouveau site à Budenheim est un élément clé de notre stratégie mondiale en matière d’hydrogène », a déclaré Tim Ingle, vice-président principal des services et du recyclage des métaux précieux pour ECMS. « En tant que leader mondial dans le domaine des services liés aux métaux précieux et du recyclage des catalyseurs, cet investissement renforce notre contribution à la croissance de l’économie de l’hydrogène grâce à des solutions circulaires qui améliorent les performances et réduisent les coûts des électrolyseurs PEM et des piles à combustible ».

« Nos nouveaux produits ont évolué avec succès du stade de la R&D à celui de projet pilote. La production à Budenheim représente une étape importante pour l’introduction de ces produits sur le marché et nous place en bonne position pour tirer parti de cette formidable opportunité commerciale », a précisé Saeed Alerasool, vice-président principal chargé de la R&D et des applications pour ECMS.

L’ouverture du site de Budenheim est prévue pour l’été 2025. L’installation, dans les locaux d’un site industriel, est située au centre de l’Europe, dans la région métropolitaine Rhin-Main. Le projet est développé avec Trigona Fuel Cell Components GmbH et Grundstücksverwaltung Rheinufer GmbH & Co. KG.

Exploitant sa grande expertise en tant que leader mondial de la catalyse et des métaux précieux, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) est au service de clients dans de nombreux secteurs, notamment l’automobile, l’aérospatiale, la qualité de l’air intérieur, les semi-conducteurs et l’économie de l’hydrogène, et fournit des services en boucle complète grâce à son offre de négoce et de recyclage des métaux précieux. En mettant l’accent sur les solutions circulaires et la durabilité, ECMS s’engage à assister ses clients dans la création d’un monde plus propre et plus durable. Protéger les éléments de la vie est notre objectif et cela nous inspire dans la recherche de solutions toujours nouvelles. ECMS est présent dans 16 pays et compte plus de 4 500 employés sur 21 sites de production.

