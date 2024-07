RBC iShares lance des FNB inédits pour les Canadiens qui investissent dans les marchés boursiers américains

TORONTO, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, RBC iShares élargit sa gamme de fonds négociés en bourse (« FNB ») avec le lancement des seuls FNB du secteur qui suivent l’indice S&P 500 3% Capped, ce qui permet d’offrir plus de choix et un meilleur accès aux Canadiens qui cherchent à diversifier leurs placements sur les marchés boursiers américains.



Le iShares S&P 500 3% Capped Index ETF et le iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD-Hedged) visent à procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, la performance des indices S&P 500 3% Capped et S&P 500 3% Capped CAD-Hedged, respectivement, après déduction des charges. Les nouveaux FNB offrent une diversification entre différentes sociétés et différents secteurs en plafonnant la pondération des titres de l’indice à 3 %, ce qui réduit potentiellement le risque de concentration.

Les deux FNB seront gérés par BlackRock Canada et commenceront à être négociés aujourd’hui à la Bourse de Toronto sous les symboles indiqués ci-après.

Nom du fonds Symbole boursier Frais de gestion annuels iShares S&P 500 3% Capped

Index ETF



XUSC (parts en $ CA);

XUSC.U (parts en $ US); 0,12 % de la valeur liquidative iShares S&P 500 3% Capped

Index ETF (CAD-Hedged) XSPC 0,12 % de la valeur liquidative

Helen Hayes, chef de la division iShares Canada, BlackRock :

« Le lancement de ces deux FNB constitue une première mondiale et permettra aux investisseurs canadiens de suivre les indices S&P 500 3 % Capped et S&P 500 3% Capped CAD Hedged. Les FNB sont conçus pour répondre à un besoin important des investisseurs en raison de leurs préoccupations croissantes à l’égard de la concentration des marchés boursiers par les sociétés à très forte capitalisation et d’un désir de se rapprocher de l’indice de référence des actions américaines, l’indice S&P 500. »

À propos de BlackRock

La raison d’être de BlackRock est d’aider de plus en plus de gens à accéder au bien-être financier. En sa qualité de fiduciaire des investisseurs et de fournisseur de technologie financière de premier plan, BlackRock aide des millions de personnes à se constituer une épargne qui les soutiendra toute leur vie, en facilitant leurs placements et en les rendant plus abordables. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter son site Web, à l’adresse www.blackrock.com/corporate .

À propos de iShares

iShares offre une multitude de possibilités sur divers marchés pour répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs. Forte de plus de 20 ans d’expérience, d’une gamme de plus de 1 400 fonds négociés en bourse (FNB) mondiaux et d’un actif sous gestion de 3,7 billions de dollars américains au 31 mars 2024, iShares ne cesse de faire progresser le secteur financier. Les fonds iShares s’appuient sur le savoir-faire en matière de gestion de portefeuille et de gestion du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesMD sont gérés par la société Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs

RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) est la division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel) et RBC Gestion d’actifs Indigo Inc., gère environ 625 milliards de dollars d’actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée.

