Momcozy remporte une vingtaine de prix pour ses produits en 2024, consolidant ainsi sa position de choix judicieux pour les mères du monde entier

La marque de renommée mondiale Momcozy, spécialisée dans la maternité et la puériculture, se voit acclamée par les médias et les organismes de récompenses les plus prestigieux de l'industrie. En 2024, elle a reçu plus d'une vingtaine de prix pour son excellence en tant que spécialiste de la maternité et des soins pour bébés qui accompagne toutes les femmes enceintes et les nouvelles mamans ainsi que leurs familles.

Le tire-lait M5 le plus vendu de Momcozy a remporté deux premiers prix lors de la remise des prix annuelle Loved By Parents. Ce programme est le plus grand programme mondial de récompenses en matière de parentalité qui distingue les meilleurs produits au monde dans le domaine de la maternité et de la puériculture. De même, le tire-lait M5 a été salué par le site Web britannique PBC consacré à la maternité, dont l'une des évaluatrices a vanté ses qualités et son « design révolutionnaire en forme de bouche de bébé ».

Bizziebaby, un site indépendant d’évaluation des produits de maternité basé en Angleterre, a décerné à Momcozy deux premiers prix pour le tire-lait mains libres V2 et le soutien-gorge d’allaitement push-up sans couture à imprimé floral de la marque. Une évaluatrice de Bizziebaby a fait l'éloge du tire-lait mains libres V2 en le qualifiant de « très bon rapport qualité-prix », tandis qu'une évaluatrice du soutien-gorge d'allaitement push-up sans couture à imprimé floral l'a décrit comme « le meilleur soutien-gorge d'allaitement » qu'elle n'ait jamais porté. Les commentaires des évaluatrices sur la valeur et la fiabilité ont renforcé le positionnement de Momcozy en tant que choix judicieux pour les mamans.

Plusieurs autres produits Momcozy ont été récompensés par des premiers prix décernés par des organismes de renom, notamment la machine à sons intelligente pour bébé à télécommande App, le lave-biberon KleanPal Pro, l'aspirateur nasal 2-en-1 avec pulvérisateur, le masseur de lactation chauffant et vibrant, le stérilisateur et sécheur de biberons 3 couches, et le kit essentiel de récupération post-partum. Ces six produits ont été récompensés par les Mom's Choice Awards, un programme américain mondialement reconnu pour ses critiques de produits destinés aux familles.

En mai 2024, Momcozy a reçu 49 prix pour l'ensemble de ses produits, dont 24 cette année seulement.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy s’efforce d’apporter le summum du confort aux mamans avec ses tire-laits portables, soutiens-gorge d’allaitement et autres produits de soin de maternité. Approuvée par plus de quatre millions de mamans dans plus de 60 pays, Momcozy accompagne les femmes de la grossesse aux débuts de la maternité. S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, Momcozy affiche son engagement à créer des designs douillets nés de l'amour. En pleine expansion, Momcozy reste fidèle à sa mission de rendre la vie des mamans du monde entier plus facile et plus confortable.

