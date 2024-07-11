HashKey Global 上線第3期 Lock to Earn: XRADERS (XR) - 瓜分142,000 XR和120,000 USDT獎池

百慕大, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- HashKey Global, HashKey Group 旗下的旗艦持牌交易所，今日宣布XRADERS (XR) 將在平台上線。充值將於2024年7月8日10:00 (UTC) 開放，XR/USDT 現貨交易將於2024年7月11日8:00 (UTC) 開始，提幣將於2024年7月12日8:00 (UTC) 開放。充值和提幣均可通過 BSC (BEP20) 網絡進行。



為了慶祝上線，HashKey Global 推出了兩個活動，總獎池達到142,000 XR 和 120,000 USDT：

活動一：XRADERS (XR) Lock to Earn

用戶可以從2024年7月8日10:00（UTC）起鎖定ETH以賺取XR代幣，收益生成期為2024年7月11日8:00（UTC）至2024年7月14日8:00（UTC）。獎勵總計142,000 XR。參與者需完成KYC認證，ETH鎖倉金額範圍從0.003到1.5 ETH不等。每小時收益將被計算，並每日存入用戶賬戶。

活動二：新用戶專享充值XRADERS (XR) 並交易，瓜分120,000 USDT獎池！

從2024年7月8日10:00（UTC）至2024年7月21日10:00（UTC），新用戶只需完成註冊、完成KYC認證、充值XR，並進行首次交易，即可獲得100 USDT獎勵。前1,200名完成以上步驟的用戶將會收到獎勵。

邀請有獎

邀請好友參與可以瓜分10,000 USDT獎池。每成功邀請一位加入Lock to Earn的好友，邀請者將獲得20 USDT獎勵，先到先得。

更多关于活动详情请访问：https://support.global.hashkey.com/hc/en-us/articles/14749861301916-Introducing-3rd-HashKey-Launchpool-XRADERS-XR-Earn-from-142-000-XR-and-120-000-USDT-Prize-Pool

HashKey Global

Luna Wang

Senior PR Manager

luna.wang@hashkey.com

About HashKey Global

HashKey Global是HashKey Group旗下的全球化旗艦虛擬資產交易所，面向全球用戶提供持牌的虛擬資產交易服務。全球重要的離岸金融和再保險中心百慕大為HashKey Global頒發了數字資產投資者保護制度全面許可牌照。

HashKey Global擁有合規的上幣體系，並將提供LaunchPad、合約、杠杆、資產質押等主流交易和服務產品。HashKey Global是HashKey Group全球持牌交易所商業版圖的核心。

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