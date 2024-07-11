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Novotech 发布子宫内膜癌研究报告，称子宫内膜癌是妇科恶性肿瘤死亡的主要原因之一

波士顿, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，与生物技术公司合作，加速各个阶段先进新型疗法的开发。该组织发布了一份全面的研究报告：《子宫内膜癌——全球临床试验概况》

报告提供了有关子宫癌（主要是子宫内膜癌 (EC)） 全球临床试验情况的见解和关键数据，重点关注发病率、资金情况、新兴趋势、治疗方法、试验密度以及试验规划和研究的患者招募。

自 2018 年以来，全球已启动 1200 多项子宫内膜癌临床试验，其中北美和亚太地区分别占 39% 和 33%，其次是欧洲，占 22%。

在妇科恶性肿瘤中，子宫内膜癌是全球第二大常见疾病，也是第四大死因。仅在 2022 年，全球就有近 42.0370 万例新的子宫内膜癌病例，导致约 9.7720 万人死亡。 

  • 2022 年，亚洲 （16.7430 万例）占全球子宫内膜癌病例的近 40%
  • 欧洲 （12.4874 万例） 
  • 北美洲 （7.3977 万例）

在亚洲内部：

  • 中国大陆报告的发病率最高，为 7.7722 万例
  • 美国的发病率位居全球第二，为 6.6055 万例，每 10 万人口的年龄标化率为 22.5，为全球最高
  • 在欧洲，据报道，俄罗斯的发病率位居第三，为 2.9852 万例

目前，治疗子宫内膜癌的标准方法是手术，包括部分或全部子宫切除术和双侧输卵管切除术 (TH/BSO)。对于复发性子宫内膜癌患者，治疗方法根据其患病程度和先前的成功案例而有所不同，包括手术、放疗以及化疗和激素治疗等全身治疗。 

报告指出，对子宫内膜癌的预测显示，在未来 25 年内，新发病例将会增加，到 2044 年，每年新发病例可能会超过 60 万例。

从 2014 年到 2023 年，全球对治疗方法的需求使得子宫内膜癌临床试验活动有所增加，其中亚太地区的增幅最大，复合年增长率 (CAGR) 达到 22.9%。世界其他地区紧随其后，年复合增长率为 14.9%，北美和欧洲地区的增长率也很稳定，分别为 9.7% 和 5.2%。

资金状况方面形势也同样强劲。2019 年至 2023 年期间，美国在用于子宫内膜癌研究的风险投资资金方面占据主导地位，中国紧随其后，投资总额分别为 21.29 亿美元和 8.94 亿美元。澳大利亚和美国的公共资助措施侧重于扩大和提高医疗质量。 

报告中的其他主要临床试验趋势和治疗进展包括： 

  • 在北美地区的试验活动中，美国占据领导地位，而中国大陆则引领了亚太地区的试验活动，澳大利亚和韩国紧随其后。
  • 试验阶段趋势显示，北美和亚太地区开展的早期和中期试验 （1 期和 2 期）数量较多，而欧洲和世界其他地区则集中于后期试验 （3 期）。
  • 亚太地区的中位入组期最短 （15.1 个月），中位招募率最高（每个研究中心每月招募 1.1 名受试者），这表明其在招募病人方面的效率很高。
  • 目前约有 6 种药物处于临床前阶段，15 种处于 I 期试验阶段，12 种处于 I/II 期联合研究阶段。
  • 在 III 期试验中，作用机制 (MOA) 以程序性细胞死亡 1 配体 1 抑制剂为主，其次是程序性细胞死亡蛋白 1 拮抗剂和聚 [ADP 核糖]聚合酶 1 抑制剂。
  • 已上市的子宫内膜癌药物主要针对 DNA 合成抑制剂、黄体酮受体激动剂和微管蛋白抑制剂。

Novotech 研究分析师团队每月提供此类专家报告，且报告完全免费。除以上重点外，报告还提供了深入的 SWOT 分析，为生物技术公司的战略决策、研究机遇和挑战提供指导。这些报告探讨生物技术公司在特定治疗领域面临的潜在和现实障碍，希望对临床试验决策产生积极影响并提供信息，最终使用新疗法提高成功率。  

点击此处下载报告

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。

Novotech 因其业界领先的贡献而备受赞誉，曾荣膺众多享有盛誉的奖项，例如 2023 年 CRO 领导力奖、2023 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖，且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖。

该公司提供全面的全套服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，并在 5,000 多个临床项目中累积了经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球设有 34 个办事处，拥有一支由 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的首选端到端战略合作伙伴。

如欲了解更多信息，或与专家团队成员交谈，请访问 Novotech-CRO.com

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