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Novotech 委任 Ian Braithwaite 博士為全球項目管理副總裁，領導世界級臨床項目運作

波士頓, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服務的全球性臨床受託研究機構 (CRO)，與生物技術公司開展合作，在各階段加速開發先進的新型療法。該公司委任 Ian Braithwaite 博士為全球項目管理副總裁。

Novotech 營運總監 Michael Stibilj 對 Braithwaite 博士的加入表示歡迎，並表示：「Ian 具備卓越的領導力和策略性臨床背景，對推動我們的項目管理工作發揮關鍵作用。」

Stibilj 亦表示：「他在設計、執行和交付全球臨床項目方面的專業知識十分廣泛，涵蓋腫瘤學和罕見疾病等多個治療領域。」

Braithwaite 博士此前曾擔任多個全球崗位，上一個職位是 Worldwide Clinical Trials 高級副總裁兼治療業務部負責人，任內展現在業務策略制定和執行、推動出色營運、盈利水平和顧客滿意度方面的能力。

在此之前，Braithwaite 博士在 INC Research 和 PPD/Thermo Fisher Scientific 等其他知名機構擔任高層職位，對策略增長計劃和開發臨床試驗組合發揮了重要作用。

Ian 非常高興能加入 Novotech，並表示十分榮幸帶領全球項目管理，協助公司繼續擴展全球業務覆蓋範圍，並提升其能力以支援現有和未來的生物技術客戶。 

Braithwaite 博士補充：「我相當欣賞 Novotech 團隊的活力、熱情和對臨床開發各階段實現出色項目交付的承諾， 而我更期待與一群敬業的專才合作，為患者和客戶提供高質素的全球研究。」

Braithwaite 博士畢業於利物浦大學，獲得藥理學和治療學的榮譽學位和博士學位，亦持有威爾斯藥劑與製藥科學學院的臨床科學深造文憑。

https://www.linkedin.com/in/ian-braithwaite-46259011/

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是一家提供全方位服務的全球性臨床受託研究機構 (CRO)，專注與生物技術公司合作，加速在各階段開發先進的新型療法。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括「2023 年 CRO 領導力獎」、「2023 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎」，以及自 2006 年以來的「亞太地區合同研究組織年度公司獎」等。

Novotech 提供全面的服務，包括實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢、監管專業知識，並擁有 5,000 多個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球設有 34 個辦公地點和一支超過 3,000 人的專業團隊，是值得信賴的首選端到端戰略合作夥伴。

如欲了解更多資訊或與專家團隊成員交談，請造訪 www.Novotech-CRO.com


傳媒聯絡人
David James
mediacontact@novotech-cro.com
澳洲：+61 2 8218 2144
美國：+1 415 951 3228
亞洲：+65 3159 3427

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