Novotech 任命 Ian Braithwaite 博士为全球项目管理副总裁，领导世界级临床项目运营

波士顿, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。该公司任命 Ian Braithwaite 博士为全球项目管理副总裁。



Novotech 首席运营官 Michael Stibilj 对 Braithwaite 博士的加入表示欢迎，并称：“Ian 具备卓越的领导力和战略性临床背景，将在推进我们项目管理工作中发挥关键作用。”

Stibilj 还表示，“他在设计、执行和交付全球临床项目方面的专业知识十分广泛，涵盖肿瘤学和罕见病等多个治疗领域。”

Braithwaite 博士此前曾担任多个全球职务，上一个职务为 Worldwide Clinical Trials 高级副总裁兼治疗事业部负责人，任职期间，他在业务战略制定和执行、推动完美运营、盈利水平和客户满意度方面颇具能力。

在此之前，Braithwaite 博士在 INC Research 和 PPD/Thermo Fisher Scientific 等其他知名机构担任高级领导职务，他在战略增长计划和临床试验组合开发中发挥了重要作用。

Ian 非常高兴能加入 Novotech，并表示，随着组织继续扩展全球影响力，并提升能力支持现有和未来的生物技术客户，他感到十分荣幸能领导全球项目管理。

Braithwaite 博士补充道：“Novotech 团队的活力、热情和对临床开发各阶段实现完美项目交付的承诺，吸引了我。 与一群专业人士合作，为患者和客户提供优质全球研究，更让我感到兴奋。”

Braithwaite 博士毕业于利物浦大学，获得药理学和治疗学的荣誉学位和博士学位。他还持有威尔士药剂与制药科学学院的临床科学硕士文凭。

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关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，加速各个阶段先进和新颖疗法的开发。

Novotech 因其业界领先的贡献而备受赞誉，曾荣膺众多享有盛誉的奖项，例如 2023 年 CRO 领导力奖、2023 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖、且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖。

该公司提供全面的服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，并在 5,000 多个临床项目中累积了经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球设有 34 个办事处，拥有一支由 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的首选端到端战略合作伙伴。

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