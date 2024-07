ICPO Foundation kooperiert mit dem American Hospital Dubai, um ein ICPO Collaborating Center im Nahen Osten zu etablieren.

Diese Kooperation stärkt die globalen Bildungsstandards für Radiotheranostics und wird den Patientenzugang zu einer neuen Generation effektiver Krebstherapien in den Vereinigten Arabischen Emiraten erweitern.

11. Juli 2024 – Wiesbaden, Deutschland, und Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Heute haben die International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation und das American Hospital Dubai (AHD) ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben, um das Krankenhaus als eines der globalen ICPO Collaborating Centers zu etablieren. Die Parteien beabsichtigen, einer wachsenden Zahl von Patienten weltweit Zugang zur Radiomolekularen Präzisionsonkologie (RPO) zu ermöglichen und die Forschung und Entwicklung im Bereich der RPO weiter zu fördern. Darüber hinaus wird das AHD die gemeinsame Entwicklung und Verbesserung von Best Practice Standards in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterstützen und deren Implementierung in die berufliche Weiterbildung bei der Etablierung der international tätigen "ICPO Academy for Theranostics" fördern.

Die ICPO Foundation strebt den Aufbau eines internationalen Netzwerks physischer Diagnose- und Therapiezentren an, die der Radiomolekularen Präzisionsonkologie gewidmet sind. Sie hat die „ICPO Academy for Theranostics“ ins Leben gerufen und treibt die Forschung an innovativen Radiopharmazeutika voran. Die Mission der Stiftung ist es, sicherzustellen, dass Patienten weltweit Zugang zu fortschrittlichen Krebstherapien haben. Die ICPO-Zentren arbeiten nach einem Modell, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung und standardisiertem Design und Prozessen basiert, die die Implementierung von Best-Practice-Kliniken weltweit ermöglichen. Die ICPO Foundation hat erfolgreich ICPO Collaborating Centers in Deutschland, China, Indien, Australien und Ägypten etabliert. Expansionspläne sind im Gange, mit bevorstehenden Zentren an verschiedenen globalen Standorten.

Das American Hospital Dubai, ein führender privater Gesundheitsdienstleister im Nahen Osten, wurde 1996 mit der Mission gegründet, medizinische Dienstleistungen von Weltklasse zu erbringen. Mit 254 Betten bietet das AHD Akutversorgung in verschiedenen medizinischen und chirurgischen Fachbereichen und stellt umfassende und fortschrittliche Gesundheitslösungen sicher. Ein Eckpfeiler der Dienstleistungen des AHD ist das bahnbrechende Krebsprogramm, das umfassende Versorgung in Dubai und darüber hinaus bietet.

In Bezug auf technologische Fähigkeiten ist die Nuklearmedizin-Abteilung des AHD mit modernster Ausrüstung ausgestattet, einschließlich eines digitalen PET/CT-Scanners und einer SPECT/CT-Gamma-Kamera, die eine präzise und effektive Krebsdiagnose und -behandlung ermöglichen. Regelmäßige multidisziplinäre Meetings sorgen für eine nahtlose Integration mit anderen medizinischen Praktikern und fördern eine ganzheitliche Patientenversorgung. Verpflichtet, die höchsten Standards der Versorgung zu bieten, implementiert das AHD das "Service Excellence Program" und bietet multidisziplinäre Ausbildungsprogramme für sein klinisches Personal an. Die Ärzte im AHD sind nach nordamerikanischen Standards zertifiziert oder haben eine gleichwertige westliche Ausbildung, was höchste medizinische Fachkompetenz gewährleistet.

Das American Hospital Dubai wird der ICPO Foundation Ratschläge und Empfehlungen geben, wie internationale Qualitätsstandards, Prozesse und Verfahren der Präzisionsonkologie am besten in die VAE und im Nahen Osten implementiert werden können. Ziel der Parteien ist es, dass das AHD die "ICPO Academy for Theranostics" in Dubai fördert, einschließlich der Präsentation auf nationalen Veranstaltungen, und als Anlaufstelle in den VAE für interessierte Parteien dient. Die Klinik wird in die ICPO-Zertifizierung aufgenommen und im Einklang mit dem Curriculum der ICPO Academy im kommenden praktischen Ausbildungsprogramm für Ärzte, Chemiker, Physiker, Krankenschwestern, Technologen und andere Teilnehmer in ihren Einrichtungen für verschiedene Zeiträume einbezogen.

Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, äußerte ihre große Freude über diese Partnerschaft und betonte: "Diese Zusammenarbeit macht das American Hospital Dubai zu einem der führenden Partner im ICPO-Netzwerk und im gesamten Nahen Osten, um eine neue Ära der Krebsbehandlung zu unterstützen. Unser Ziel ist es, den Patientenzugang zu dieser innovativen Therapie der Radiomolekularen Präzisionsonkologie für Patienten weltweit zu erweitern und die ICPO Academy for Theranostics mit erstklassigen Partnern weiterzuentwickeln."

Dr. Firas Alani, Leiter des American Hospital Dubai Academic Institute, schloss sich dieser Meinung an: "Gemeinsam mit der ICPO Foundation ist unser Krankenhaus stolz darauf, einen Paradigmenwechsel hin zur Präzisionsonkologie in Dubai zu führen. Als ICPO Collaborating Center können wir den Standard auf internationaler und regionaler Ebene setzen und Patienten in Dubai und in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten Zugang zu modernsten Präzisionsonkologie-Therapien bieten."

Über die ICPO Foundation

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 nach deutschem Recht von führenden internationalen Medizinern und Unternehmern im Bereich der Lebenswissenschaften gegründet wurde. Die ICPO Foundation erkennt einen Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von "one size fits all" zu einem personalisierten Ansatz und hilft dabei, die Dynamik zu verstärken, um den weltweiten Patientenzugang zur Radiomolekularen Präzisionsonkologie zu unterstützen. Daher zielt die ICPO Foundation darauf ab, ein internationales Netzwerk physischer Diagnose- und Therapiezentren für Präzisionsonkologie aufzubauen, das nach einem Modell organisiert ist, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung mit der ICPO Academy for Theranostics sowie Design- und Prozessstandardisierung basiert, die die besten klinischen Praktiken weltweit ermöglicht. Darüber hinaus ist es das Ziel der ICPO Foundation, ihre Zentren in eine hoch integrative Community einzubetten, die ihr Modell vorantreibt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einhält, indem sie sie allen bedürftigen Patienten, unabhängig von Land oder sozialem Status, zur Verfügung stellt.

Erfahren Sie mehr über die ICPO Foundation unter www.icpo.foundation und über die ICPO Academy for Theranostics unter www.theranostics.academy

Bildunterschrift: American Hospital Dubai

Medienkontakt

ICPO Foundation

Susanne Simon

Heas of Communications & Community

E-Mail: susanne.simon@icpo.foundation

Telefon: + 49 172 8666093

www.icpo.foundation

