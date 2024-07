BIRMINGHAM, Ala., 10 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon acquiert Marcotte Systems, renforçant son engagement envers le service et l'innovation pour l'industrie des matériaux de construction lourds.



Command Alkon, le principal fournisseur mondial de logiciels et de solutions pour l'industrie des matériaux de construction lourds, annonce avec fierté l'acquisition de Marcotte Systems, un leader technologique fournissant des solutions logicielles de pointe pour la production et la livraison de béton. Cette acquisition stratégique comprend tous les produits de Marcotte, intègre leurs employés dans l'équipe de Command Alkon, et renforce l'engagement de Command Alkon à être un leader dans les technologies du béton prêt à l'emploi, des granulats et de l'asphalte. L'expertise et les talents combinés des entreprises accéléreront l'innovation et feront progresser la prochaine génération d'applications Cloud et d'Intelligence Artificielle (IA).

« Faire équipe avec Command Alkon marque une étape importante, non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour l'industrie des matériaux de construction lourds dans son ensemble, car cela stimulera la prochaine génération de solutions d'usine entièrement automatisées », a déclaré Joel Bardier, PDG de Marcotte Systems. « L'alignement culturel entre Command Alkon et Marcotte Systems, fondé sur une vision et des valeurs partagées, prépare le terrain pour une intégration harmonieuse des organisations. Avec un engagement inébranlable envers la transparence, le respect et l'humilité, nous sommes prêts à naviguer dans ce processus d'intégration et à fournir ensemble un niveau de service supérieur avec la réussite de nos clients comme facteur directeur. »

Command Alkon s'engage à innover et à promouvoir la durabilité au sein de l'industrie. Avec des investissements significatifs dans la plateforme Command Cloud en pleine expansion, y compris la solution cloud Dispatch leader du secteur, Command Alkon continue de fixer de nouvelles normes d'innovation pour l'efficacité opérationnelle et la gestion environnementale. Les innovations récentes chez Command Alkon incluent des investissements dans des systèmes technologiques pour une meilleure expérience de support, des équipes et des processus d'adoption des produits, ainsi que des programmes de formation et de certification. Ces capacités, combinées à l'expertise actuelle, garantiront un soutien amélioré, une adoption et des expériences d'apprentissage accessibles à tous les clients.

Marcotte Systems, réputée pour ses investissements substantiels dans l'automatisation des usines grâce au système Marcotte Batch et au produit Mintelligent piloté par l'Intelligence Artificielle, est un ajout inestimable à la famille Command Alkon. Cette acquisition renforcera le développement et la portée mondiale de ces produits innovants, offrant une valeur accrue aux clients du monde entier.

« Nous sommes ravis d'accueillir Marcotte Systems dans la famille Command Alkon », a déclaré Martin Willoughby, PDG de Command Alkon. « Cette acquisition souligne notre engagement à accélérer l'innovation et l'excellence du service client pour l'industrie des matériaux de construction lourds. En intégrant les solutions avancées d'automatisation des usines de Marcotte à notre plateforme Command Cloud, nous sommes prêts à offrir une valeur sans précédent à nos clients, les aidant à atteindre une plus grande efficacité et durabilité. »

« La synergie entre Command Alkon et Marcotte Systems ouvre de nouvelles possibilités passionnantes pour nos clients et l'industrie au sens large », a déclaré Ranjeev Teelock, directeur des produits chez Command Alkon. « En combinant le portefeuille de produits de Marcotte et son expertise approfondie de l'industrie avec la plateforme unifiée Command Cloud de Command Alkon, nous continuerons à repousser les limites de ce qui est possible avec les technologies de l'IA, de l'IoT et du Cloud. Ensemble, nous pouvons grandement améliorer les capacités opérationnelles de nos clients et soutenir leurs objectifs de durabilité. »

« L'approche API-first de Command Alkon pour sa technologie Command Cloud apporte une ouverture sans précédent à l'écosystème technologique de l'industrie », a ajouté Teelock. « Notre stratégie garantit à nos clients la flexibilité nécessaire pour optimiser leurs systèmes commerciaux, leurs processus et leurs opérations. Cet alignement avec le leadership de Marcotte ne fera que renforcer notre capacité collective à innover et à offrir des solutions supérieures. »

L'équipe Marcotte, y compris le PDG Joel Bardier, rejoindra Command Alkon, assurant la continuité pour les clients et les projets et tirant parti de l'expertise approfondie des employés de Marcotte et des nouvelles technologies pour améliorer les solutions d'automatisation des usines. Cette transaction est une nouvelle positive pour les clients de l'automatisation des usines, les partenaires OEM et les distributeurs des deux entreprises et réaffirme un engagement collectif envers l'innovation, un service client exceptionnel et un focus inébranlable sur la réussite des clients.

À propos de Command Alkon

Command Alkon est le leader mondial des solutions logicielles et technologiques pour les fournisseurs de béton prêt à l'emploi, de produits en béton, de granulats, d'asphalte et de ciment. Avec plus de 45 ans d'expertise dans l'industrie, les services et produits de Command Alkon permettent aux fournisseurs de matériaux de construction lourds d'améliorer la production et le contrôle de la qualité, la répartition et le transport, ainsi que l'efficacité et les performances administratives.

À propos de Marcotte Systems

Marcotte Systems se spécialise dans les solutions avancées d'automatisation des usines, fournissant des technologies de pointe pilotées par l'IA pour l'industrie des matériaux de construction lourds. Avec un engagement fort envers l'innovation et le service client, Marcotte Systems aide ses clients à optimiser leurs opérations et à atteindre une plus grande efficacité.

