Command Alkon Adquire Marcotte Systems, Reforçando Compromisso com Serviço e Inovação para a Indústria de Materiais de Construção Pesada

BIRMINGHAM, Ala., July 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Command Alkon, líder global em software e soluções para a indústria de materiais de construção pesada, anuncia com orgulho a aquisição da Marcotte Systems, uma líder em tecnologia que fornece soluções de software de ponta para produção e entrega de concreto. Esta aquisição estratégica inclui todos os produtos da Marcotte, integrando seus funcionários à equipe da Command Alkon, e reforça a dedicação da Command Alkon em liderar a tecnologia de concreto/usina, agregados e asfalto. A expertise e os talentos combinados das empresas acelerarão a inovação e avançarão a próxima geração de aplicações em nuvem e Inteligência Artificial (IA).



“Unir forças com a Command Alkon é um marco significativo, não apenas para nossa empresa, mas para a indústria de materiais de construção pesada como um todo, pois impulsionará a próxima geração de soluções de usinas totalmente automatizadas,” disse Joel Bardier, CEO da Marcotte Systems. “O alinhamento cultural entre a Command Alkon e a Marcotte Systems, impulsionado por uma visão e valores compartilhados, cria a base para uma integração harmoniosa das organizações. Com um compromisso inabalável com a transparência, respeito e humildade, estamos preparados para navegar por este processo de integração e juntos proporcionar um nível mais alto de serviço com o sucesso de nossos clientes como fator orientador.”

A Command Alkon está comprometida com a inovação e sustentabilidade dentro da indústria. Com investimentos significativos na plataforma Command Cloud em rápida expansão, incluindo a solução de despacho em nuvem líder da indústria, a Command Alkon continua estabelecendo novos padrões de inovação para eficiência operacional e gestão ambiental. As inovações recentes em serviço na Command Alkon incluem investimentos em sistemas de tecnologia de suporte à experiência, equipes e processos de adoção de produtos e programas de treinamento e certificação. Essas capacidades e a expertise combinada da indústria das organizações de serviço garantirão suporte aprimorado, adoção e experiências de aprendizagem disponíveis para todos os clientes.

A Marcotte Systems, renomada por seus investimentos substanciais em automação de usinas através do sistema Marcotte Batch e do produto Mintelligent, impulsionado por IA, é uma adição inestimável à família Command Alkon. Esta aquisição fortalecerá o desenvolvimento e alcance global desses produtos inovadores, oferecendo maior valor aos clientes em todo o mundo.

“Estamos entusiasmados em receber a Marcotte Systems na família Command Alkon,” disse Martin Willoughby, CEO da Command Alkon. “Esta aquisição ressalta nosso compromisso com a aceleração da inovação e excelência no atendimento ao cliente para a indústria de materiais de construção pesada. Ao integrar as avançadas soluções de automação de usinas da Marcotte com nossa plataforma Command Cloud, estamos preparados para entregar um valor sem precedentes aos nossos clientes, ajudando-os a alcançar maior eficiência e sustentabilidade.”

“A sinergia entre a Command Alkon e a Marcotte Systems abre novas possibilidades emocionantes para nossos clientes e a indústria em geral,” disse Ranjeev Teelock, Diretor de Produtos da Command Alkon. “Ao combinar o portfólio de produtos e a profunda expertise da Marcotte com a plataforma unificada Command Cloud da Command Alkon, continuaremos a expandir os limites do que é possível com IA, IoT e tecnologias em nuvem. Juntos, podemos melhorar significativamente as capacidades operacionais de nossos clientes e apoiar seus objetivos de sustentabilidade.”

“A abordagem API-first da Command Alkon para sua tecnologia Command Cloud está trazendo uma abertura sem precedentes para o ecossistema tecnológico da indústria,” acrescentou Teelock. “Nossa estratégia garante que nossos clientes tenham a flexibilidade necessária para otimizar seus sistemas empresariais, processos e operações. Este alinhamento com a liderança da Marcotte só fortalecerá nossa capacidade coletiva de inovar e entregar soluções superiores.”

A equipe da Marcotte, incluindo o CEO Joel Bardier, se juntará à Command Alkon, garantindo continuidade para clientes e projetos e aproveitando a profunda expertise dos funcionários e novas tecnologias da Marcotte para aprimorar as soluções de automação de usinas. Esta transação é uma notícia positiva para os clientes de automação de usinas, parceiros OEM e distribuidores de ambas as empresas, reafirmando um compromisso coletivo com a inovação, atendimento excepcional ao cliente e um foco incessante no sucesso do cliente.

SOBRE A COMMAND ALKON

A Command Alkon é a líder global em soluções de software e tecnologia para fornecedores de concreto usinado, produtos de concreto, agregados, asfalto e cimento. Com mais de 45 anos de experiência na indústria, os serviços e produtos da Command Alkon capacitam os fornecedores de materiais de construção pesada a melhorar a produção e o controle de qualidade, o despacho e transporte, e a eficiência e desempenho do escritório.

SOBRE A MARCOTTE SYSTEMS

A Marcotte Systems se especializa em soluções avançadas de automação de usinas, fornecendo tecnologias de ponta impulsionadas por IA para a indústria de materiais de construção pesada. Com um forte compromisso com a inovação e o atendimento ao cliente, a Marcotte Systems ajuda seus clientes a otimizar suas operações e alcançar maior eficiência.

