Stingray consolide son leadership en diffusion de concerts grâce à l'acquisition de The Coda Collection

MONTRÉAL, 09 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce avec fierté l’acquisition de The Coda Collection, une réputée plateforme de diffusion en continu à thématique musicale. Cette acquisition stratégique consolide la position de Stingray à titre de plus important fournisseur de concerts télévisés diffusés sur les plateformes les plus populaires au monde.



Lancée en février 2021, The Coda Collection est proposée en exclusivité par abonnement sur les chaînes Prime Video d’Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni, au prix mensuel de 4,99 $ et de 3,99 £, respectivement. Couvrant un vaste éventail de styles musicaux, The Coda Collection braque les projecteurs sur les moments les plus marquants de l’histoire de la musique en empruntant une approche narrative unique. La collection comprend des films présentés en exclusivité mondiale, comme le documentaire nommé aux prix Grammy Music, Money, Madness: Jimi Hendrix In Maui; des productions originales acclamées, telles que Home Again: Carole King Live In Central Park; et une sélection triée sur le volet de performances légendaires et de documentaires captivants. The Coda Collection propose aussi des enregistrements d’archives inédits d’artistes légendaires tels que Aretha Franklin, Muddy Waters et Marvin Gaye, et des concerts exclusifs d’artistes tels que Marcus King et les Rolling Stones. The Coda Collection présente également un riche contenu éditorial sur ses sites pour ordinateur et mobile, qui offre de nouvelles perspectives sur l’univers de la musique, ses artistes phares et les contextes culturels qui l’ont façonné.

« Nous sommes enchantés d’accueillir The Coda Collection au sein de la grande famille de Stingray », a déclaré Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray. « Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans notre désir de rehausser notre portefeuille de services de diffusion musicale en continu et d’asseoir notre leadership en matière de diffusion de concerts sur les plateformes Amazon. Le contenu unique et l’approche éditoriale de The Coda Collection représentent un complément intéressant à notre offre existante, qui nous aidera à atteindre de nouveaux publics. Au cours des prochains mois, les abonnés de The Coda Collection peuvent s’attendre à découvrir de nouveaux contenus captivants. »

Cette acquisition marque un jalon important de la stratégie de croissance de Stingray, et renforce son engagement à proposer des expériences musicales inégalées aux publics du monde entier. The Coda Collection s’ajoutera au populaire catalogue de services de diffusion musicale de Stingray, qui comprend Qello Concerts, Stingray Karaoke, Stingray Classica et Stingray DJAZZ.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services Global musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Information prospective

