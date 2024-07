Ouverture du 22e Festival international de la bière de Harbin en Chine

Une photo annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

HARBIN, Chine, 08 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 6 juillet, le 22ᵉ Festival international de la bière de Harbin a officiellement ouvert ses portes. En tant que « capitale de la bière chinoise », Harbin invite chaleureusement les visiteurs du monde entier.

Organisé par le département de la culture et du tourisme de la province du Heilongjiang, le Festival international de la bière de Harbin est un élément essentiel de l’événement culturel et touristique « Charming Harbin Summer ». Ce dernier est devenu une plateforme majeure grâce à laquelle Harbin peut mettre en avant sa vitalité urbaine et son rayonnement culturel.

Cette année, le festival de la bière se déroule dans la zone principale du Harbin Ice and Snow World, sur une superficie totale de 300 000 mètres carrés. Il propose plus de mille types de bières produites par plus de 30 marques provenant de plus de dix pays, dont la Chine, l’Allemagne, les États-Unis, et plus encore.

Le Festival de la bière de Harbin est le plus vaste en termes de taille, le plus riche en variétés de bières et le plus diversifié par ses formats. Cette année, il se décline en tentes à bière, brasseries en plein air, zones d’éco-camping, lieux de rassemblement pour camping-cars, rues gastronomiques, parcs d’attractions de Zhilegu et espaces d’exposition sur les tendances nationales en matière d’animation.

Le jour de l’ouverture du festival de la bière, Harbin a publié une « Lettre aux citoyens de Harbin : accueillir les visiteurs du monde entier dans un cadre chaleureux et rafraîchissant, et profiter du charme de l’été à Harbin », invitant les ressortissants du pays et les touristes à participer aux festivités estivales à Harbin et à partager le charme d’« Erbin » pendant l’été.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le responsable du Guinness World Records a remis à Harbin Ice and Snow World Co. un certificat attestant du titre de « plus grand parc d’attractions intérieur de glace et de neige au monde ». Le Ice and Snow Mini World (Indoor Ice and Snow Pavilion), qui détient le titre de « plus grand parc d’attractions intérieur de glace et de neige », est un pavillon d’expériences interactives immersives d’ombres et de lumières sur glace et neige. Il utilise les concepts, les techniques et le savoir-faire internationaux les plus avancés en matière de sculpture sur glace et sur neige, et comporte neuf vastes zones thématiques et 13 projets expérimentaux permettant aux touristes d’explorer les mystères de la glace et de la neige et d’en ressentir le charme.

« Charming Harbin Summer » est une marque touristique de la ville de Harbin. Dans le but de construire une ville culturelle, « Charming Harbin Summer » se consacre à la « saison de la musique », à la « saison des retraites estivales », à la « saison de la santé et du bien-être » et à la « saison de la photographie de voyage ». Avec pour thème « Voyager dans le Heilongjiang pendant l’année du dragon : à la découverte des paysages estivaux de la ville de glace », l’évènement s’articule autour de sept activités principales : « Le dynamisme jovial d’Erbin, les nuits d’été rafraîchissantes, les représentations grandioses, les soirées conviviales, les nouvelles tendances de la mode, le patriotisme et les valeurs familiales, ainsi que l’ambiance internationale ». En exploitant pleinement les ressources touristiques culturelles de Harbin, cette initiative vise à créer une marque de ville « Charming Harbin Summer » intégrée, interactive et divertissante à l’échelle internationale.

