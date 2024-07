Merus annonce le traitement du premier patient dans le cadre de l'essai de phase 2 du pétosemtamab pour le cancer colorectal métastatique de 2e ligne

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Massachusetts, 08 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) (« Merus », la « Société », « nous » ou « notre »)/« nos »), une société spécialisée dans l’oncologie au stade clinique développant des anticorps de pleine longueur multispécifiques innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui que le traitement du premier au titre de l'essai de phase 2 de la Société évaluant le pétosemtamab en association avec une chimiothérapie standard dans le cancer colorectal métastatique (mCRC) de deuxième ligne (2L). Le pétosemtamab est un anticorps Biclonics® ciblant l'EGFR et le LGR5.



L'essai de phase 2, ouvert, évaluera la sécurité et l'effet antitumoral préliminaire du pétosemtamab et d'un régime de chimiothérapie (FOLFIRI ou FOLFOX) dans le cancer colorectal métastatique (mCRC) de deuxième ligne (2L). L'étude inclura environ 40 patients qui n'ont pas reçu de traitement antérieur avec des inhibiteurs de l'EGFR et dont les tumeurs ne présentent pas de mutation du gène KRAS. Le niveau d'expression tumorale de l'EGFR sera mesuré, mais l'étude n'utilisera pas de critère de sélection pour une expression élevée de l'EGFR.

« Nous sommes satisfaits des progrès réalisés dans le cadre du programme de développement clinique du pétosemtamab », a déclaré Peter Silverman, Directeur des opérations. « Le pétosemtamab continue de démontrer une activité clinique significative dans le traitement du cancer de la tête et du cou, et nous nous réjouissons de l'opportunité d'étendre le programme au cancer colorectal métastatique et d'étudier ce nouveau traitement potentiel pour les patients qui luttent contre cette maladie dévastatrice ».

Pour des informations au sujet de l'étude, veuillez consulter le site clinicaltrials.gov .

À propos du pétosemtamab

Le pétosemtamab, ou MCLA-158, est un anticorps Biclonics® à faible teneur en fucose, de type IgG1 humain de pleine longueur, ciblant le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et le récepteur 5 couplé aux protéines G (LGR5) présentant un motif structurel avec répétitions riches en leucine. Le pétosemtamab présente trois mécanismes d’action indépendants, à savoir l’inhibition de la signalisation dépendante de l’EGFR, la liaison au LGR5 conduisant à l’internalisation et à la dégradation de l’EGFR dans les cellules cancéreuses et l’amélioration de la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) et de l’activité de phagocytose cellulaire dépendante des anticorps (ADCP).

À propos de Merus

Merus est une société spécialisée dans l’oncologie au stade clinique développant des anticorps humains thérapeutiques de pleine longueur bispécifiques et trispécifiques novateurs, appelés Multiclonics ® . Les Multiclonics® sont fabriqués selon des procédés industriels standard, et leur observation lors d’études précliniques et cliniques révèle plusieurs des mêmes caractéristiques que les anticorps monoclonaux humains traditionnels, notamment une demi-vie longue et une faible immunogénicité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de Merus , X et LinkedIn .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse ne relevant pas de faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant l'évaluation du pétosemtamab chez les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique (mCRC), la conception de l'essai clinique et les objectifs de l'étude de phase 2 ; les progrès réalisés par Merus dans le cadre du programme de développement clinique du pétosemtamab ; notre conviction que le pétosemtamab continue de démontrer une activité clinique significative dans le traitement du cancer de la tête et du cou, et l'opportunité d'étendre l'étude au mCRC et d'étudier le pétosemtamab chez les patients atteints de mCRC. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la direction. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : notre besoin de financement supplémentaire, qui pourrait ne pas être disponible et qui pourrait nous obliger à restreindre nos activités ou à renoncer aux droits sur nos technologies ou nos candidats anticorps, les retards potentiels dans l’approbation réglementaire, qui auraient un impact sur notre capacité à commercialiser nos produits candidats et sur notre capacité à générer des revenus, le processus long et coûteux du développement clinique des médicaments, dont l’issue est incertaine, la nature imprévisible de nos efforts de développement de médicaments commercialisables à un stade précoce, les retards potentiels dans le recrutement des patients, qui pourraient affecter l’obtention des approbations réglementaires nécessaires, notre dépendance à l’égard de tiers pour la réalisation de nos essais cliniques et la possibilité que ces tiers ne fournissent pas une prestation satisfaisante, les impacts de la volatilité de l’économie mondiale, y compris l’instabilité mondiale, parmi lesquels les conflits en cours en Europe et au Moyen-Orient, la possibilité que nous n'identifions pas des candidats Biclonics® ou anticorps bispécifiques appropriés dans le cadre de nos collaborations ou la possibilité que nos collaborateurs ne travaillent pas de manière adéquate dans le cadre de nos collaborations, notre dépendance à l’égard de tiers pour la fabrication de nos produits candidats, ce qui pourrait retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation, la protection de notre technologie exclusive, nos brevets pouvant être jugés invalides, inapplicables, contournés par des concurrents et nos demandes de brevet pouvant être jugées non conformes aux règles et réglementations en matière de brevetabilité, nous pourrions ne pas obtenir gain de cause dans des procès potentiels pour violation de la propriété intellectuelle de tiers et nos marques déposées ou non déposées ou nos noms commerciaux pourraient être contestés, violés, contournés ou déclarés génériques ou jugés comme portant atteinte à d’autres marques. Ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs importants abordés dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour l’exercice clos au 31 mars 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le 8 mai 2024, et de nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives émises dans le présent communiqué de presse. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations de la Direction à sa date de publication. Bien que nous puissions décider de les mettre à jour ultérieurement, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements postérieurs modifient notre point de vue, sauf si la loi applicable l’exige. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentatives de notre point de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

