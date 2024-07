Digital Marketing Market Size Worth USD 1,029.7 Billion, Globally, by 2032 at a CAGR of 11.8%

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, July 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- IMARC Group's report titled โ€œ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ (๐„๐ฆ๐š๐ข๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐’๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐„๐ง๐ ๐ข๐ง๐ž ๐Ž๐ฉ๐ญ๐ข๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐’๐„๐Ž), ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐š๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ซ ๐–๐ž๐›๐ฌ๐ข๐ญ๐ž, ๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž/๐ƒ๐ข๐ฌ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ ๐€๐๐ฏ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ , ๐๐ฅ๐จ๐ ๐ ๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐๐จ๐๐œ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ (๐ˆ๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ข๐ง๐ ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐›๐ฅ๐จ๐ ๐ ๐ข๐ง๐ ), ๐’๐จ๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐๐ž๐ญ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐•๐ข๐ซ๐š๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Ž๐Ž๐‡ ๐Œ๐ž๐๐ข๐š, ๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐•๐ข๐๐ž๐จ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ (๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž, ๐๐ ๐’๐ˆ, ๐„๐๐ฎ๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐†๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž, ๐Œ๐ž๐๐ข๐š ๐š๐ง๐ ๐„๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ญ๐š๐ข๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿโ€. The global digital marketing market size reached US$ 322.2 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 689.8 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 13.62% during 2024-2032.

๐ ๐จ๐ซ ๐š๐ง ๐ข๐ง-๐๐ž๐ฉ๐ญ๐ก ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ, ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐œ๐š๐ง ๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ซ ๐ฌ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐œ๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/digital-marketing-market/requestsample

๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐€๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— ๐ˆ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ž๐ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ญ ๐๐ž๐ง๐ž๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐’๐ฆ๐š๐ซ๐ญ๐ฉ๐ก๐จ๐ง๐ž ๐”๐ฌ๐š๐ ๐ž:

The widespread availability of the internet and the growing number of smartphone users globally are significantly contributing to the adoption of digital marketing. With more people accessing the internet, businesses have an expanding audience to target. This shift has led to a higher consumption of online content, from social media to video streaming, which marketers leverage to reach potential customers. Moreover, mobile devices enable marketers to use location-based advertising, enhancing the relevance and effectiveness of their campaigns. This increased connectivity allows for real-time engagement and personalized marketing strategies, fostering a more direct and interactive relationship between businesses and individuals.

โ— ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ƒ๐š๐ญ๐š ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐€๐ซ๐ญ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข๐ ๐ž๐ง๐œ๐ž:

The rapid evolution of data analytics and artificial intelligence (AI) technologies is revolutionizing digital marketing. These tools allow marketers to gather, analyze, and interpret vast amounts of data, enabling more precise targeting and personalization of marketing efforts. AI-driven insights assist in understanding customer behavior, predicting trends, and optimizing campaigns for better performance. Moreover, predictive analytics can forecast customer preferences, allowing businesses to tailor their offerings accordingly. Additionally, AI-powered tools like chatbots and recommendation engines enhance customer experiences by providing instant, relevant responses and suggestions, thereby improving engagement and conversion rates.

โ— ๐’๐ก๐ข๐Ÿ๐ญ ๐“๐จ๐ฐ๐š๐ซ๐๐ฌ ๐„-๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐ž ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ :

E-commerce is fundamentally changing shopping habits, driving the need for effective digital marketing strategies. As more individuals prefer the convenience of online shopping, businesses are investing heavily in digital marketing to capture this market. E-commerce platforms provide ample opportunities for targeted advertising, retargeting, and personalized promotions. Furthermore, the integration of social commerce, where social media platforms facilitate direct purchasing, is amplifying the reach of digital marketing campaigns. This trend is particularly pronounced during significant shopping events and seasons, where online sales surge, making digital marketing indispensable for maximizing visibility and sales.

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— 97th Floor

โ— Cuker

โ— Disruptive Advertising

โ— Ignite Visibility

โ— Location3 Media

โ— PB&J Promotions LLC

โ— Rise Interactive (Quad)

โ— Split Reef LLC

โ— Thrive Internet Marketing Agency

โ— TopSpot Internet Marketing

โ— WebFX

โ— Webimax

๐€๐ฌ๐ค ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/request?type=report&id=7572&flag=C

๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:ย ย ย

๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:

โ— Email Marketing

โ— Search Engine Optimization (SEO)

โ— Interactive Consumer Website

โ— Online/Display Advertising

โ— Blogging and Podcasting (Including Microblogging)

โ— Social Network Marketing

โ— Mobile Marketing

โ— Viral Marketing

โ— Digital OOH Media

โ— Online Video Marketing

โ— Others

Social network marketing represents the largest segment owing to the increasing number of individuals using social media platforms to connect with others.

๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— Automotive

โ— BFSI

โ— Education

โ— Government

โ— Healthcare

โ— Media and Entertainment

โ— Others

On the basis of the end use industry, the market has been divided into automotive, BFSI, education, government, healthcare, media and entertainment, and others.

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— North America (United States, Canada)

โ— Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

โ— Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

โ— Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ— Middle East and Africa

North America's dominance in the market is attributed to the increasing adoption of digital marketing among businesses to connect with their target audience.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ƒ๐ข๐ ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The proliferation of social media platforms is bolstering the market growth. Social media platforms offer vast audiences that marketers can target with tailored content. Social media marketing allows for precise targeting dependent on demographics, interests, and behaviors, enhancing the effectiveness of campaigns. Moreover, the rise of influencer marketing, where brands collaborate with individuals who have substantial followings, has proven highly effective. Influencers can sway purchasing decisions and enhance brand credibility, making this a vital component of many digital marketing strategies. This symbiotic relationship between brands and influencers helps to access niche markets and generate authentic engagement.

๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐๐ฒ ๐ˆ๐Œ๐€๐‘๐‚ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ:

๐‡๐๐ฉ๐ž ๐๐ข๐ฉ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/hdpe-pipes-market

๐’๐ฉ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐€๐ง๐ ๐’๐ž๐š๐ฌ๐จ๐ง๐ข๐ง๐ ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/spices-seasonings-market

๐•๐จ๐๐ค๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/vodka-market

๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐ ๐จ๐จ๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/emergency-food-market

๐๐จ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ ๐ž๐ž๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/poultry-feed-market

๐๐จ๐ญ๐ž: ๐ˆ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ง๐ž๐ž๐ ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ง๐จ๐ญ ๐œ๐ฎ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ฐ๐ž ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐š๐ฌ ๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐”๐ฌ:

IMARC Group is a leading market research company that offers management strategy and market research worldwide. We partner with clients in all sectors and regions to identify their highest-value opportunities, address their most critical challenges, and transform their businesses.

IMARCs information products include major market, scientific, economic and technological developments for business leaders in pharmaceutical, industrial, and high technology organizations. Market forecasts and industry analysis for biotechnology, advanced materials, pharmaceuticals, food and beverage, travel and tourism, nanotechnology and novel processing methods are at the top of the companyโ€™s expertise.

Our offerings include comprehensive market intelligence in the form of research reports, production cost reports, feasibility studies, and consulting services. Our team, which includes experienced researchers and analysts from various industries, is dedicated to providing high-quality data and insights to our clientele, ranging from small and medium businesses to Fortune 1000 corporations.