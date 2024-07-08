HashKey Global首度實現盈利，排名躍居全球Top10

百慕大汉密尔顿, July 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- HashKey Global，自豪地宣佈在2024年6月首次實現盈利，並躍居Coingecko全球交易所排名前10，成為2024年全球增長最快的持牌數字資產交易所之一。



交易量持續增長，綜合排名躍居全球交易所Top10

在2024年6月，HashKey Global的日均交易量達到了401,560,974.6美元，環比增長15.31%。同時，參與交易挖礦活動的用戶數達到4,476人，環比增長62%。新增註冊用戶數量為33,260人。根據Coingecko數據，截至2024年6月17日，HashKey Global在全球交易所排名中位列第8。

上線兩個月，首度實現盈利

除了在交易量、流動性、資產質量和用戶規模等方面取得了顯著增長，HashKey Global在營收層面也表現出色。財務數據顯示，HashKey Global自上線兩個月以來，已成功實現盈利。

持牌合約產品上線，100%邀請返傭

2024年6月19日，HashKey Global正式上線了持牌合約交易產品。同時，合約交易賽也正式開啟，參與合約交易的用戶將獲得HSK獎勵。此外，HashKey Global還推出了100%邀請返傭活動，用戶邀請好友進行合約交易即可獲得HSK返傭獎勵。

Launchpool收益率出眾，社群積分商店上線

HashKey Global的第二期持牌Launchpool活動圓滿結束，Aethir（ATH）的收益率再創新高：USDT池的最高年化收益率達到330.4%，ATH池的最高年化收益率達到1,070.83%。此外，HashKey Global的社群積分商店也正式上線，用戶可以通過完成任務獲得H Points積分，H Points可用於兌換HSK及VIP體驗卡。

關於HashKey Global

HashKey Global是HashKey Group旗下的全球化旗艦虛擬資產交易所，面向全球客戶提供持牌的虛擬資產交易服務。HashKey Global已獲得百慕大金融管理局（BMA）頒發的數字資產投資者保護制度全面許可牌照，提供LaunchPad、合約、杠杆等主流交易和服務產品。

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