Le KFSH&RC enregistre un taux de survie remarquable de 98 % pour 400 interventions chirurgicales cardiaques robotisées

RIAYD, Arabie saoudite, 05 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) a franchi une étape importante dans son programme d’interventions chirurgicales cardiaques robotisées, lancé en février 2019. Dès la première année, le programme a permis de pratiquer 105 interventions cardiaques. À ce jour, 400 interventions chirurgicales cardiaques robotisées ont été pratiquées, avec un taux de survie remarquable de 98 %.



Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) révolutionne les soins de santé en exploitant la robotique pour transformer les soins dispensés aux patients et améliorer la précision des interventions chirurgicales. Reconnu comme l’un des meilleurs hôpitaux en matière d’interventions chirurgicales robotisées, il a cultivé un solide portefeuille d’expertise et de réussites révolutionnaires, consolidant ainsi sa position sur la scène mondiale.

Le parcours du KFSH&RC dans le domaine des interventions chirurgicales robotisées a commencé en 2003. Au fil des années, avec le développement de la technologie robotique jusqu’à celle de quatrième génération, le volume des interventions chirurgicales robotisées s’est considérablement accru dans diverses spécialités, notamment l’urologie, la cardiologie, les greffes et les interventions chirurgicales générales.

Reconnu au niveau mondial, le programme revendique le plus grand volume d’interventions chirurgicales cardiaques robotisées en dehors des États-Unis et se classe parmi les cinq premiers au monde selon la société américaine Global Medical Surgical Robotics (GMSR), une filiale de formation de Da Vinci Robotics. Le programme de chirurgie cardiaque robot-assistée du KFSH&RC est également reconnu comme le deuxième programme de lancement et de premier plan pour le remplacement de la valve aortique robot-assisté à l’échelle mondiale.

Réputé pour traiter certains des cas les plus complexes en chirurgie cardiaque, le programme comprend des opérations effectuées sur des enfants de moins de 18 ans, une prouesse qu’aucun autre hôpital au monde ne pratique à l’aide de la robotique. La complexité et l’excellence du programme sont également démontrées par la prise en charge de patients à haut risque, notamment ceux présentant une obésité morbide et ceux nécessitant de nouvelles opérations. En effet, le KFSH&RC pratique des interventions chirurgicales robotisées chez des patients cardiaques ayant déjà fait l’objet de trois opérations, une prouesse inégalée par les hôpitaux aux États-Unis.

Le KFSH&RC a introduit des interventions cardiaques innovantes, telles que des opérations robotisées sur plusieurs valves et des remplacements de valves aortiques robot-assistés, atteignant ainsi de nouveaux sommets dans ce domaine. Ces progrès dans le domaine des interventions chirurgicales cardiaques robotisées ont considérablement amélioré les résultats obtenus chez les patients, en réduisant les transfusions sanguines, la durée de l’assistance respiratoire mécanique et la durée du séjour à l’hôpital de plus de 50 %, et en diminuant les coûts de 40 % par rapport aux méthodes conventionnelles. Les initiatives de contrôle et de formation du programme en Allemagne, aux États-Unis et dans d’autres pays ont renforcé l’influence internationale et l’expertise du KFSH&RC dans le domaine des interventions chirurgicales cardiaques robotisées.

Il convient de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde par le magazine Newsweek.

