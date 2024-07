KFSH&RC Alcança Notável Taxa de Sobrevivência de 98% em 400 Cirurgias Cardíacas Robóticas

RIADE, Arábia Saudita, July 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) teve um alcance extraordinário com o seu Programa de Cirurgia Cardíaca Robótica que teve início em fevereiro de 2019. No seu primeiro ano, o programa realizou 105 procedimentos cardíacos. Até hoje, 400 cirurgias cardíacas robóticas foram realizadas com uma notável taxa de sobrevivência de 98%.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) está liderando uma revolução na área da saúde com a utilização da robótica para transformar o atendimento ao paciente e elevar a precisão cirúrgica. Reconhecido como um dos melhores hospitais em cirurgias robóticas, ele cultivou um portfólio robusto de expertise e conquistas inovadoras, solidificando sua posição no cenário global.

A jornada do KFSH&RC em cirurgia robótica teve início em 2003. Ao longo dos anos, com o desenvolvimento da máquina até a quarta geração, o volume da realização de cirurgias robóticas cresceu exponencialmente em várias especialidades, incluindo urologia, cardiologia, transplante e cirurgias gerais.

Reconhecido em todo o mundo, o programa possui o maior volume de cirurgias cardíacas robóticas fora dos EUA e está entre os cinco melhores do mundo, de acordo com a American Global Medical Surgical Robotics (GMSR), uma subsidiária de treinamento da Da Vinci Robotics. O Programa Cardíaco de Robótica do KFSH&RC também é reconhecido como o segundo programa de inicialização e líder para troca de válvula aórtica (AVR) robótica em todo o mundo.

Reconhecido por abordar alguns dos casos mais complexos da cirurgia cardíaca, o programa inclui operações em menores de 18 anos, um feito que nenhum outro hospital do mundo realiza com o uso da robótica. A complexidade e a excelência do programa são ainda demonstradas pelo tratamento de pacientes de alto risco, incluindo os com obesidade mórbida e os que requerem refazer cirurgia. A destacar, o KFSH&RC realiza cirurgias robóticas em pacientes cardíacos refeitos 3 vezes, uma conquista inigualável de qualquer hospital nos EUA.

O KFSH&RC introduziu procedimentos cardíacos inovadores, como operações robóticas multiválvulas e substituições robóticas de válvulas aórticas, alcançando novas alturas no campo. Esses avanços na cirurgia cardíaca robótica aprimoraram substancialmente os resultados dos pacientes, reduzindo as transfusões de sangue, o tempo de ventilação mecânica e o tempo de internação em mais de 50% e reduzindo os custos em 40% em comparação com os métodos convencionais. As iniciativas de supervisão e treinamento do programa na Alemanha, nos EUA e em outros países aumentaram ainda mais a influência e a experiência internacional do KFSH&RC em cirurgia cardíaca robótica.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

