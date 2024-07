PHILIPPINES, July 4 - Press Release

July 4, 2024 Transcript of Senator Nancy Binay's Interview on Pasada Balita/dwIZ 882 with Jon Ibañez

July 04, 2024 Question: Sa pagkakataon pong ito mga kabalitaan at kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga bida dun sa nangyaring mainitang talakayan sa Senado kahapon sa katauhan po ni Senator Nancy Binay, Chairperson of Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking. Senator Binay, good morning po. Jon Ibañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Senator Nancy Binay: Yes, magandang umaga Jon at magandang umaga sa lahat ng nanunood at nakikinig ng programang Pasada Balita. Q: Kamusta na kayo sa Senator Binay? Nakapag-almusal na po ba kayo? SNBA: Hindi pa nga. Hindi pa tayo nag-almusal. Sandali ha, natanggap mo ba 'yung tanong na itatanong mo sa akin ngayong umagang ito? Q: Actually yan nga po ang itatanong ko sa inyo. Naipadala nyo na po ba ang tanong? SNBA: Kasi FYI bahagi ka ng sampung interview. Q: Baka pang-labinlima pa ako kaya hindi pa nakakarating ang script ng tanong sa akin.Anyway, seriously speaking, Sen. Binay, saan po nagkaroon ng mainitang pagtatalo? Anong pinagugatan? Ito po ba yung hinggil sa delay ng construction ng New Senate Building o yung sa presyong pinago-usapang billion? SNBA: Ang sa akin kasi, Jon, kung napanood mo 'yung buong hearing na ginawa niya, nagmo-monitor kasi ako sa kwarto ko at kitang-kita ko na hindi makapagpaliwanag nang maayos yung mga taga-DPWH, na tuwing mage-explain sila, pag hindi niya gusto ang paliwanag, pinahihinto niya sa pagsasalita. So parang lumalabas, na sabi ko nga it reminds me of 2015 na binubully niya ang resource persons. So kita naman na parang mayroon na siyang conclusion na dapat ang DPWH ang mga sagot nila, e nag-susupport dun sa kumbagang tinutumbok niya na issue doon sa Senate building. At uulitin ko rin, di ba? Di ba may kasabihin nga na fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Eh, kitang-kita natin, di ba? Same senator, may building. May hearings kasi nabanggit din niya sa opening statement niya na hindi lang isang hearing ang gagawin niya pagdating dito sa building. So alam ko na at the end of the day ang tinutumbok niya ay sirain ulit ang pangalan na Binay dahil-- let's go back to 2015, 2016, na meron silang pinatakbo laban sa kapatid ko nung 2016, eh di ba medyo nagbibitaw naman tayo ng salita na option natin na tumakbong local. So ang nakikita ko doon talaga siya papunta. Q: Mukhang nasasabi mo na ito'y personal na 'ika nga ginagamit lang ang pagdinig na ito para sa personal na hangarin? SNBA: Eh kasi, kung interesado, kung ang intensyon mo talaga ay tapusin ang building, hindi ba dapat, unang-una, bilang chairman of accounts, pinuntahan mo ang building na dapat tapusin mo para alam mo physically kung ano ba ang structure na dapat mong tapusin. Hindi pa niya napupuntahan ang building, mag-2 months na siya since na-appoint siya as chairman of accounts. Number 2, di ba din tuwing may bagong position ka or na-appoint ka, ang first thing na gagawin mo, ipapatawag mo yung staff na magiging katrabaho mo, magiging katulong mo sa pagpapatapos ng building na ito. Hindi niya pa din mini-meet yung staff. So, diba? Una niyang hiningi yung mga dokumento. Ehh... So parang may hinahanap siya eh. Na... diba? Parang may hinahanap siya na siguro na pwedeng ibato sa atin. Q: Speaking of documents, dinidiin niya na 23 billion ang nagastos or nakalaan sa naturang proyekto, pero nung binanggit ng undersecretary ng DPWH na walang 23 billion, saan na po napunta ang usapan? SNBA: Eh yan na nga umabot na tayo sa name-calling na naging buang na 'ko, which is nakakalungkot kasi from a senior senator, dahil alam naman natin na mas matagal na naging senator si Sen. Alan kesa sa atin and for him to make, mag-name calling sa isang committee hearing, buti sana kung meeting lang 'yung nangyari kahapon, it's a committee hearing, the proceeding will form part of the transcript of the Senate and then ang mas nakakagalit, di na siguro nakakalungkot, mag-throw pa siya ng accusation na nagbigay ako ng mga questions sa mga reporter para itanong sa akin, ini-insinuate niya na parang nagkaroon ng bayaran between me and the media. Q: Alright. And speaking of ganyang mga pahayag, ano ang pinaka-dulo or pinaka-nagtriggerl sa iyo para tumayo at umalis sa nasabi ng pag-dinig Sen. Binay? SNBA: Kasi 'di ba ang gusto ko lang din naman talaga malaman kung magkano ba talaga ang nasa dokumento ng DPWH. So nung sumagot si Usec. Sadain na wala sa dokumento nila ang amount na yun, ay tayo'y nagpasalamat na dahil yun lang naman ang gusto natin madinig na sagot from DPWH. Q: Pero ang dating po sa ibang mga nakapanood at hindi nakita ang kabuuan ng pagdinig, pikon talo. So napikon ka po ba kasi natalo ka? SNBA: Hindi. Hindi po tayo napikon. Sa akin lang nakuha naman natin ang sagot na gusto natin. Yung lang naman gusto ko marinig. Nung samagot na si Usec. Sadain, dahil nagkakainitan na nga, nagmove na nga si Sen. Padilla to suspend the hearings pero hindi rin pumayag sa suggestion niya. Kaya siyempre ayaw din naman natin mas lumala pa ang sitwasyon because at the end of the day ayaw ko din naman sirain ang Senate as an institution dahil bilang senator, responsibilidad ko din na protektahan ito at minarapat ko dahil alam ko naman dun sa exchange na nangyari sa amin ay kung walang kakalas ay talagang hindi made-defuse ang tension. Q: Ano pong kinahinatnan ng pagdinig kahapon? SNBA: Ang kinahinatnan? Na hindi talaga siya interesado tapusin ang building. Meron siyang another agenda, and para sa akin ang agenda ay Makati. Kasi Jon remember nung nag-hearing-hearing siya ng 2015, tapos nagkaroon ng election ng 2016, meron silang minanok na kalaban ng kapatid ko. Eh... Yung tao na yan mukhang may balak pa din. So tingnan natin. Q: May susunod na pagdinig pa po ba Senator Binay sa isyu na yan at nong planan niyo gawin, if ever na meron pa? SNBA: Ang nabanggit niya kasi nung opening statement niya, hearings eh. So hindi ko alam kung gusto niyang talunin ang ginawa niyang 24 hearings sa amin nung 2015 umabot ng 24 or 25 hearings. Q: Record breaking na tayo. SNBA: Yes, record breaking yun. So hindi ko alam kung yun pa din yung binabalak niya pagdating dito sa Senate building. Q: Eto po, wala po sa tanong na ipinadala nyo sa akin. Joke. Galit po ba kayo? Kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Binay. SNBA: I guess, parang tao lang din naman tayo na nasasaktan. For me, kalabisan na yung ginawa niya sa pamilya ko ng 2015. Balikan ko nga yung saying na fool me one, shame on you. Fool me twice, shame on me. So sa ngayon parang hindi ko papayagan na ang isang Alan Peter Cayetano, isisirain muli yung pangalang Binay. Q: At kung magkakasalubong kayo, malapit na SONA ma'am anong plano? Magkakaiwasan ba? Wala bang kamayan? Wala bang apir-apir? SNBA: Alam mo, yun yung isang natutunan ko kay dating SP Sotto at Sen. Greg Honasan, kasi nung pumasok tayo nung 2013, parang sila ang tumayong mentor ko sa Senado na nung sa kainitan na tinitira ang pamilya ko through a committee hearing, talagang ang advice nila sa akin, you have to go above that. You have to be a statesman, yung statesman na kailangan, civil ka pa din. Kasi at the end of the day, ang sa akin naman, may mga kanya-kanyang trabaho kami. So yung personal issues namin dalawa hindi dapat maka-apekto dun sa trabaho namin bilang senator. Lalang-lalong na marami tayong problema, marami kaming mga bills na dapat talakayin. Lalong-lalo na patapos na ang term natin so gusto naman natin na magtapos tayo bilang senator na marami tayong nagawa. Q: Ramdam na ramdam ang emotion, Sen. Binay, mukhang hindi ka na makakapag-almusal? SNBA: Or mas mapabalakas ang kain. Q: Anyway, nasa inyo po ang pagkakataon baka may karagdagan pa kayo mensahe? SNBA: Yes. Unang-unang gusto ko magpasalamat Jon at binasa mo ang mga tanong. Q: Patay ako niyan, Sen. Binay. SNBA: Gusto ko lang batiin ang mga magulang ko, ang ating dating Vice President Binay saka ang aking nanay, ang dating mayor ng Makati, Elenita Binay dahil 52nd wedding anniversary nila today. So happy wedding anniversary. Q: Congratulations po. Happy anniversary. With that, Sen. Nancy Binay, as always, bukas po ang palatuntunan ng himpilang ito for updates sa inyong side at sa mga nangyari sa Senado. Maraming-maraming salamat. Good morning and God bless po. SNBA: Maraming-maraming salamat. Thank you.