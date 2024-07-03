FOG Yazılım Grubu, NedGraphics ve Optitex Arasındaki İnovasyon ve Büyümeyi Destekleyen Stratejik Birleşmeyi Duyurdu

NEW YORK, USA, July 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- Constellation Software Inc.'in bir bölümü ve lider dikey pazar yazılım çözümleri sağlayıcısı olan FOG Software Group ("FOG"), yeniliği teşvik etmek ve iş büyümesini hızlandırmak için NedGraphics Software ("NedGraphics") ve Optitex Ltd. (“Optitex”) arasında önemli bir stratejik birleşmeyi duyurdu.

Bu iş birleşmesi, tekstil ve hazır giyim yazılım endüstrisindeki geniş portföyüyle, her iki kuruluşun da en iyi uygulamalarından ve pazar bilgisinden yararlanarak gerçek küresel oyuncular olarak konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu şirket ailesi, farklı pazar segmentlerindeki benzersiz konumlarını yansıtan köklü ve tanınan iki marka adı olan NedGraphics ve Optitex altında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Bu stratejik birleşme, her iki şirketin güçlü yönlerini birleştirmeyi, küresel olarak müşterilere iş operasyonlarını, iş akışlarını ve tedarik zincirlerini güçlendiren stratejik olarak uyumlu kaynaklar ve tamamlayıcı ürün teklifleri sunma yeteneklerini tamamlamayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

Jenny Tcharnaia'nın bu yılın başlarında Constellation Software Inc.'de Tekstil ve Hazır Giyim Grup Başkanı olarak atanmasının ardından, NedGraphics'in mevcut Geçici Başkanı Frank Maeder, derhal geçerli olmak üzere yeni birleşen NedGraphics ve Optitex iş grubunun Başkanlığı görevini üstlenecek. Ekim 2022'den bu yana NedGraphics Ürün Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Maeder, sürekli inovasyon, iş geliştirme ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara öncülük edecek. Grafik teknolojisi endüstrisindeki yirmi yılı aşkın tecrübesiyle Başkanlık pozisyonuna zengin bir uzmanlık getiriyor. Kariyeri boyunca Creo, Eastman Kodak, X-Rite Pantone ve Epson Europe gibi sektörün önde gelen firmalarında önemli yöneticilik görevlerinde bulundu. Frank, profesyonel iş hayatı boyunca önemli girişimleri başlatma ve genişletme, bunları kalıcı başarıya yönlendirme; yeni proje ve ürünlerde önemli büyüme sağlama konusundaki heyecanını ve yeteneğini gösterdi.

Maeder, kanıtlanmış bir başarı geçmişine ve pazar dinamikleri konusunda derin bir anlayışa sahip bir liderlik ekibi tarafından desteklenecek:

• NedGraphics Küresel Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Allison Searle, teknoloji sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahiptir ve yüksek performanslı, müşteri odaklı ekiplere liderlik etmesi ve büyüme hedeflerini sürekli olarak aşmasıyla tanınmaktadır. Satış metodolojilerini ve müşteri ilişkilerini geliştirdi.

• Optitex Küresel Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jim Collins, tekstille ilgili üretim şirketlerine yönelik CAD/CAM işinde 25 yıldan fazla deneyimle, satış ekiplerine kotalarını aşma desteği sağlıyor. Collins, birçok şirketin dijital dönüşümünde kilit rol oynadı.

• NedGraphics ve Optitex'in Müşteri Başarısından Sorumlu Başkan Yardımcısı Elton Koeberg, müşteri başarısı, teknik hizmetler ve proje yönetimi alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. Mentorluğu stratejik büyüme girişimleriyle birleştirerek birçok küresel şirkette liderlik rolleri üstlendi.

• NedGraphics ve Optitex Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Smithson, Çevik metodolojileri savunurken istikrarlı ve güvenilir yazılım çözümleri sunma konusunda kanıtlanmış bir performans geçmişine sahip 24 yılı aşkın deneyime sahiptir. Yetenek gelişimine odaklanarak yüksek performanslı ekipler oluşturma ve yönetme konusunda uzmandır.

• NedGraphics ve Optitex'in İK Başkan Yardımcısı Roni Rotkop, organizasyonel gelişim, çalışan katılımı, iş ilişkileri, uçtan uca çalışan yaşam döngüsü (işe alımdan emekliliğe), ekip oluşturma ve eğitim programları konularında 15 yılı aşkın deneyime sahiptir.

• NedGraphics ve Optitex Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Slavena Kiryakova, saygın uluslararası şirketlerdeki görev süresince elde ettiği 20 yılı aşkın pazarlama uzmanlığına sahiptir. Büyümeyi teşvik etmek, marka bilinirliğini artırmak ve müşteri katılımını artırmak için veri analitiğini yaratıcı pazarlamayla birleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Liderlik ekibi hakkında daha fazla bilgiyi nedgraphics.com ve optitex.com adreslerinde bulabilirsiniz.

Şu anda Tekstil ve Konfeksiyon Portföy Grubu Başkanı Jenny Tcharnaia, bu önemli dönüm noktasından duyduğu heyecanı dile getirdi: "Bu stratejik birleşmenin yalnızca her iki şirketin pazar erişimini genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel müşterilerimizin ve potansiyel yeni müşterilerimizin daha fazla müşteri hizmeti, üst düzey sektör lideri çözümler ve en iyi uygulamalardan faydalanmasına olanak sağlayacağından eminim.”

NedGraphics ve Optitex'in yeni atanan Başkanı Frank Maeder şunları ekledi: "Başkan olarak yeni görevime adım attığım andan itibaren, bu güçlü yeni oluşumu yeni zirvelere doğru taşımak için görev yapmaktan büyük onur ve heyecan duyuyorum. Müşteriyi güçlendirmeye, sürdürülebilirliğe ve organizasyonel mükemmelliğe aralıksız odaklanarak endüstri standartlarını yeniden tanımlamak ve değerli müşterilerimizin beklentilerini aşmak için çaba göstereceğiz."

NedGraphics ve Optitex'teki ekipler, saygın bir yönetim ekibinin rehberliğinde bu yeni döneme girerken önlerinde uzanan heyecan verici fırsatları sabırsızlıkla bekliyorlar. NedGraphics ve Optitex, daha iyi bir çevreye katkıda bulunurken yaratıcılığı, verimliliği ve hassasiyeti en üst düzeye çıkaran tasarım ve üretim için gelişmiş tekstil ve hazır giyim yazılım çözümleri sunmaya kararlıdır.

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NedGraphics ve Optitex, Constellation Software Inc.'in (TSX: CSU) bir bölümü olan FOG Software Group'a aittir. FOG Software Group, çeşitli dikey pazarlarda yazılım şirketlerini satın alır, kurar ve büyütürken, onları sonsuza kadar elinde tutar ve endüstrilerinde açık ara lider olmalarını sağlar.

NedGraphics Hakkında

NedGraphics™ giyim, ev mobilyaları, halı ve diğer tekstil pazarlarına yönelik tekstil tasarımı ve CAD/CAM yazılım çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. NedGraphics'i kullanan tasarımcılar, üretime hazır sanat eserlerinin yaratılmasına olanak tanıyarak tam bir yaratıcı özgürlük, gelişmiş verimlilik, üretkenlik ve doğruluk elde eder. Daha fazla bilgi için nedgraphics.com adresini ziyaret edin.

Optitex Hakkında

Optitex, moda, hazır giyim, ulaşım iç mekanları ve mobilya pazarlarına yönelik entegre 2D/3D ürün geliştirme yazılım çözümlerinin lider küresel sağlayıcısıdır. Otuz yıllık deneyimi ve dünya çapında 30.000'den fazla kurulumuyla Optitex, ürün geliştirme sürecine yardımcı olan ve hızlandıran, geri dönüşleri azaltan, sürdürülebilirliği artıran ve operasyonel mükemmelliği artıran kapsamlı bir araç yelpazesi sunar. Daha fazla bilgi için optitex.com adresini ziyaret edin.

