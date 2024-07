Le 15ème Congrès International du Terroir se réunit pour la première fois en Amérique du Sud, à Mendoza, en Argentine

Congrès International du Terroir Sol rocailleux à Altamira Vignoble à Mendoza avec les Andes

Du 18 au 22 novembre 2024, participez au 15e Congrès International du Terroir, à Mendoza, en Argentine.

MENDOZA, ARGENTINE, July 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Du 18 au 22 novembre 2024, participez au 15e Congrès International du Terroir, à Mendoza, en Argentine. Cette rencontre réunira des scientifiques internationaux spécialisés dans l'étude du terroir, des experts en viticulture, des professionnels, de la presse et des amateurs du vin ayant un intérêt technique pour le terroir.Pour la première fois depuis sa création en 1996, le congrès aura lieu dans l'Amérique du Sud en choisissant les paysages de Mendoza.Cet événement est co-organisé par la Faculté des Sciences Agraires de l'Université Nationale de Cuyo, l'IBAM (Institut de Biologie Agricole de Mendoza) et le Catena Institute of Wine, garantissant une rencontre entre universitaires et leaders expérimentés dans l'industrie du vin.Ce que disent les experts :Dr Kees Van Leeuwen – Expert académique du terroir bordelais"Le concept de terroir relie le vin à son origine, au lieu où il est produit. Les multiples facteurs du terroir, dont le sol et le climat, font partie du goût du vin. Divers scientifiques à travers le monde ont travaillé pour expliquer les mécanismes impliqués. Ils se réunissent tous les deux ans depuis 1996 dans le Congrès International des Terroirs. Ce congrès se tiendra pour la première fois en Amérique du Sud, à Mendoza, en Argentine, du 18 au 22 novembre 2024. C'est une occasion unique, une mise à jour sur les recherches sur les terroirs les plus passionnantes et une opportunité de rencontrer en personne des chercheurs de la communauté du terroir”.Dr Benjamin Bois – Expert Climat Bourgogne"Depuis 1996, le Congrès International des Terroirs est l'occasion de réunir tous les deux ans des centaines de chercheurs du monde entier et ainsi permettre, à travers une approche multidisciplinaire, de mieux comprendre le fonctionnement de la vigne en interaction avec son environnement et son impact sur la qualité du vin.Après l'Australie, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, la Hongrie, la France, l'Afrique du Sud et les États-Unis, le Congrès International des Terroirs se tiendra en 2024 pour la première fois en Amérique du Sud, dans la région de Mendoza, berceau de la viticulture argentine. C'est l'occasion de rassembler la communauté scientifique d'une région dont l'identité viticole bénéficie de la grande diversité édaphoclimatique du terroir au pied des Andes, et de la prédominance des cépages phares de l'Argentine comme le Malbec, le Bonarda ou le Torrontés."Dr Laura Catena – Viticulteur, Catena Institute of Wine"Nous sommes ravis d'accueillir les sommeliers, les amateurs du vin et les professionnels intéressés par les subtilités du terroir. L'étude, la préservation et la célébration du terroir dépendent de l'intérêt que les amateurs de vin et les consommateurs développent pour ce sujet aussi important. La combinaison d'un extraordinaire environnement naturel, des présentations fascinantes, l'hospitalité du vin et de la gastronomie locaux (avec de nombreux barbecues) feront de la participation au Congrès International des Terroirs cette année à Mendoza une expérience incontournable."Dr Luciano Calderón – généticien argentin et auteur principal du projet sur le séquençage du génome du Malbec"En tant que généticien, je considère que le terroir est une combinaison de multiples variables, qui constituent ensemble le scénario capable de faire ressortir le meilleur ou le pire de toute combinaison de gènes. Chaque variété, chaque clone et chaque plante est une combinaison unique de gènes, laquelle exprime une saveur de différentes manières, selon son contexte de culture, le terroir."Dr Rodrigo López Plantey – Professeur et organisateur local du symposium à la FCA UN Cuyo, Argentine"Il s'agit d'une opportunité unique pour l'industrie vinicole argentine de se connecter et de collaborer avec la communauté scientifique internationale, pour avancer ensemble vers l'avenir de notre secteur."Séances scientifiquesA | Sol· Innovation dans les études du terroir· Propriétés physiques, chimiques et microbiologiques des sols· Indicateurs de santé des sols· Adaptation au sol par les pratiques viticoles· Performance des porte-greffes dans de différents solsB | Climat· Projections et scénarios de changement climatique· Impacts du changement climatique· Défis et opportunités liés au climat pour la viticulture· Nouvelles technologies pour évaluer les paramètres climatiques· Indice climatique et caractérisationC | Matériel végétal· Sélection et gestion du matériel végétal en réponse aux projections de changement climatique· Mécanismes épigénétiques dans l'acclimatation de la vigne· Impact des sols et du changement climatique sur la vigne, la qualité et la typicité du vin· Adaptation au climat par les pratiques viticoles· Plasticité phénotypique de la vigne en réponse à des environnements changeantsD | Malbec· Trajectoire historique et expression du terroir· Études sur la culture et la vinification du Malbec en Argentine et dans le monde· Propriétés des vins Malbec cultivés dans différentes régions“Pass” forfait completCe pass comprend :· Accès aux trois jours de conférence: profitez de la totalité et de la diversité du programme.· Repas et événements spéciaux : profitez de trois dîners et d'un déjeuner de clôture, pour interagir avec les autres participants et vous détendre après des séances stimulantes.· Mini Foire aux vins : Plongez dans la saveur des vignobles les plus renommés de la région en explorant notre foire aux vins exclusive.· Excursion sur le terrain : participez à une expérience pratique directement liée au thème du congrès.· Kit de bienvenue : recevez une sélection spéciale d'articles pour améliorer votre expérience du congrès.· Transport journalier : transferts aller-retour gratuits, faciles et directes, dès la ville de Mendoza au lieu de la conférence.· Propositions touristiques pour les accompagnateurs : nous avons organisé des activités touristiques intéressantes pour les accompagnateurs pendant les cinq jours du congrès.Evénements sociaux exclusifs :Le forfait complet comprendra des dîners en soirée et des dégustations de vins dans les principaux vignobles de la région (transport inclus). L'excursion sur le terrain permettra aux participants de découvrir directement le terroir distinctif de Mendoza, guidés par des experts locaux et internationaux.Le congrès est finalisé par un déjeuner de clôture, offrant des opportunités de réseautage sans précédent autour de l'offre gastronomique de Mendoza, ceci symbolisant la fusion entre la recherche scientifique et l'échange culturel.Importance historique :Fidèle à son héritage, cette conférence s'appuie sur une histoire de réunions précédentes dans de nombreux pays tels que la France, l'Italie, l'Espagne, la Hongrie, les États-Unis et l'Australie, apportant désormais sa richesse de connaissances et d'opportunités d'échanges à l'Amérique du Sud.Collaboration mondiale :Le congrès de cette année bénéficie du soutien d'organisations très influentes dans le secteur telles que l´OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin), IVES, CONICET Mendoza, Universidad Juan Agustín Maza, COVIAR, INV (Institut National de Viticulture), Vins d'Argentine (WOFA), l'INTA (Institut National de Technologie Agricole) et l'Agence d'Innovation, Science et Technologie de la province de Mendoza, garantissant ainsi une vision globale et complète sur l'avenir du vin.Pour trouver plus d'informations, visitez www.congressterroir.com.ar. Les participants sont encouragés à s'inscrire à l'avance pour profiter des tarifs réduits disponibles jusqu'au 30 août sur le lien suivant : https://registration.socio.events/e/terroircongress