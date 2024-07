SerenySun et INEA inaugurent Notre énergie La Soie à Vaulx-en-Velin

Le mardi 25 juin 2024 a eu lieu l’inauguration de Notre énergie La Soie, la plus grande communauté d’énergie renouvelable de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

FRANCE, July 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Ce 25 juin, à Vaulx-en-Velin (69), SerenySun et INEA inaugurent “Notre Énergie La Soie”, la plus grande communauté d’énergie renouvelable implantée en Auvergne-Rhône-Alpes.Dans l’Est lyonnais, le parc d’activités nouvelle génération Les Portes de La Soie, situé sur la commune de Vaulx-en-Velin, est prêt à accueillir la plus grande communauté d’énergie renouvelable de la région. Ce mardi 25 juin, SerenySun, accélérateur des circuits courts de l’énergie, et INEA, spécialiste de l’immobilier tertiaire en Régions et leader du Green Building, inaugurent “Notre Énergie La Soie”, opération d’autoconsommation collective de grande envergure. Le projet permettra à ses bénéficiaires, professionnels et particuliers, de profiter des avantages des circuits courts de l’énergie.L’énergie solaire produite localement sera consommée en priorité par les locataires d’INEA et alimentera également des professionnels et particuliers qui, du fait de leur proximité géographique, peuvent rejoindre la communauté. Avec 1 530 panneaux photovoltaïques installés en toiture, la production annuelle - 690 MWh - représente l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 155 foyers.À quelques semaines de la mise en service de l’opération, prévue en juillet, les acteurs locaux, les partenaires du projet et les premiers bénéficiaires ont tenu à être présents aux côtés de Donald François, Président fondateur de SerenySun, et de Karine Dachary, Directrice Générale Adjointe d’INEA, pour apporter leur soutien à ce projet de territoire : Mathieu Fischer, Adjoint au Maire délégué à l’environnement, la transition écologique et l’urbanisme de Vaulx-en-Velin, Frédéric Fournier, Président exécutif d’OSER ENR Auvergne-Rhône-Alpes et Marine Favier, Conseillère Grands Comptes Énergies Renouvelables & Institutionnels à la Banque La Nef. Philippe Guelpa-Bonaro, Vice-président de la Métropole de Lyon, fait également partie des soutiens à cette démarche en faveur de la transition énergétique. Enfin, l’entreprise Tunzini MN, locataire du parc d’activités, et le Cirque Imagine, localisé à proximité, figurent parmi les premiers bénéficiaires de cette énergie verte “made in Vaulx-en-Velin”.UN AMBITIEUX PROJET EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE« Pour SerenySun, c’est une immense satisfaction de réunir les acteurs locaux et d’inaugurer, au cœur de la métropole lyonnaise, la plus importante communauté d’énergie renouvelable en termes de puissance et de diversité de bénéficiaires, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les besoins en énergie augmentent et la transition énergétique est l’affaire de tous. Aussi, SerenySun s’est donné comme ambition d’accélérer les circuits courts de l’énergie. Produire en zone urbaine une énergie renouvelable pour la partager avec le plus grand nombre est désormais possible grâce à l’autoconsommation collective. Des opérations de grande ampleur, comme ici “Notre Énergie La Soie”, permettront de relever les défis de la transition énergétique. Nous prévoyons de dupliquer ce modèle vertueux, en région lyonnaise, mais également sur d’autres territoires », explique Donald François, Président fondateur de SerenySun.« INEA et SerenySun ont signé un partenariat pour déployer des communautés d’énergie renouvelable et répondre ainsi au plus près des besoins des consommateurs. Pour INEA, l’objectif de ce partenariat est à la fois immobilier et environnemental. Sur le plan immobilier, la solarisation de son parc bénéficiera avant tout à ses locataires, qui auront un accès garanti à une électricité verte, locale, proposée à un tarif avantageux et maîtrisé dans le temps. Sur le plan environnemental, l’ambition d’INEA est d'accroître sa contribution à la neutralité carbone par la production d’énergie renouvelable. Après deux premières communautés d’énergie développées par SerenySun à Vaulx-en-Velin et Toulouse sur deux parcs d’activités détenus par INEA, la première phase de ce partenariat va concerner neuf immeubles de bureaux implantés à Marseille, Montpellier, Toulouse et Bordeaux et quatre nouveaux parcs d’activités, à Bordeaux et en Ile-de-France. Ces communautés d’énergie seront mises en service entre fin 2024 et mi 2025 », précise Karine Dachary, Directrice générale adjointe d’INEA.BÉNÉFICES DES CIRCUITS COURTS DE L’ÉNERGIE- Agir localement et collectivement en faveur de la transition énergétique.- Favoriser la résilience énergétique d’un territoire.- Démocratiser l’accès à une énergie verte locale, sans investissement.- Maîtriser ses dépenses énergétiques grâce à un tarif d’électricité stable dans la durée.INFOS CLÉS - PREMIÈRE PHASE DU PROJET● Centrale photovoltaïque installée sur les toitures de 4 bâtiments● 1 530 panneaux photovoltaïques installés, soit 2 900 m² de surface solarisée● Puissance totale : 670 kWc● Énergie produite : 690 MWh/an, l‘équivalent de la consommation annuelle moyenne de 155 foyers● Mise en service de l’opération d'autoconsommation collective : juillet 2024À PROPOS DE SERENYSUNCréée en 2018, l’entreprise, spécialisée en création et gestion de communautés d'énergie renouvelable, facilite et accélère l’engagement des acteurs d’un territoire en faveur de la transition énergétique. Autour de projets de circuits courts de l’énergie menés sur l’ensemble du territoire national, SerenySun fédère producteurs, consommateurs et financeurs. Chaque communauté, initiée avec des collectivités, des entreprises, des centres commerciaux, des acteurs de l’immobilier ou encore des zones d’activité, regroupe des profils multiples pour une complémentarité d’usages (entreprises, industriels, particuliers, acteurs publics). Grâce aux outils technologiques innovants qu’elle a développés, l’entreprise permet une optimisation fine de la répartition de l’énergie.Plus d’infos : Dossier de presse À PROPOS D’INEACréée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles tertiaires neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics et se positionne comme l’un des leaders du Green Building en France.Au 31 décembre 2023, son patrimoine est constitué de 84 sites immobiliers représentant une surface locative totale de plus de 482 000 m² et une valeur de 1 266 M€, offrant un rendement potentiel de 7,3 %.Plus d’infos : www.fonciere-inea.com SÉLECTION DE VISUELS Lien de téléchargement - Crédits photos indiqués dans le nom de chaque visuel.

Notre énergie La Soie au JT 19 20 - France 3 Rhône Alpes - 2024 06 25