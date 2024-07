AI in Fintech Market Share, Growth, Trends, Opportunity 2024-2032

AI in Fintech Market Share

IMARC Group expects the market to reach US$ 87.7 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 20.9% during 2024-2032.

UNITED STATES, July 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- IMARC Group's report titled "๐€๐ˆ ๐ข๐ง ๐ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐œ๐ก ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐’๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ), ๐ƒ๐ž๐ฉ๐ฅ๐จ๐ฒ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ (๐‚๐ฅ๐จ๐ฎ๐-๐›๐š๐ฌ๐ž๐, ๐Ž๐ง-๐ฉ๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ฌ๐ž๐ฌ), ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐•๐ข๐ซ๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ ๐€๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ (๐‚๐ก๐š๐ญ๐›๐จ๐ญ๐ฌ), ๐‚๐ซ๐ž๐๐ข๐ญ ๐’๐œ๐จ๐ซ๐ข๐ง๐ , ๐๐ฎ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐š๐ง๐ ๐€๐ฌ๐ฌ๐ž๐ญ ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐ ๐ซ๐š๐ฎ๐ ๐ƒ๐ž๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ", The global AI in fintech market size reached US$ 14.6 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 87.7 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 20.9% during 2024-2032.

๐ ๐จ๐ซ ๐š๐ง ๐ข๐ง-๐๐ž๐ฉ๐ญ๐ก ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ, ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐œ๐š๐ง ๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ซ ๐ฌ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐œ๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/ai-in-fintech-market/requestsample

๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐€๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐€๐ˆ ๐ข๐ง ๐ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐œ๐ก ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— ๐„๐ง๐ก๐š๐ง๐œ๐ž๐ ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ซ ๐„๐ฑ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž:

Artificial intelligence (AI)-powered algorithms analyze vast amounts of customer data, including transaction history, spending patterns, and preferences, to offer personalized product recommendations and financial advice. This level of personalization enhances the customer experience by providing tailored solutions that meet individual needs and goals. Moreover, AI-driven chatbots and virtual assistants provide round-the-clock customer support, allowing Fintech companies to offer immediate assistance to users regardless of time zones or geographical locations. In line with this, AI-powered fraud detection systems analyze patterns and anomalies in real-time transactions to identify potential security threats and fraudulent activities. By proactively protecting customer accounts and sensitive information, Fintech companies enhance trust and confidence among their user base.

โ— ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ:

Innovations in hardware technologies, including Graphics Processing Units (GPUs) and specialized AI chips, are significantly increasing the computational power available for training and deploying AI models. This enables Fintech companies to process large volumes of data and execute complex algorithms more efficiently, facilitating the implementation of AI-driven solutions, such as fraud detection, risk assessment, and predictive analytics. Furthermore, advanced data analytics tools and techniques, combined with AI algorithms, allow Fintech firms to extract valuable insights from big data sets, uncovering hidden patterns, trends, and correlations that can inform decision-making and improve customer experiences.

โ— ๐‘๐ข๐ฌ๐ค ๐Œ๐š๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐š๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐œ๐ž:

AI-powered systems utilize advanced machine learning techniques to detect patterns and anomalies in financial transactions, helping Fintech firms identify fraudulent activities, such as unauthorized access, identity theft, and payment fraud. By proactively detecting and preventing fraud, AI enhances security measures and protects customers and financial institutions. In addition, the fintech industry is subject to a complex regulatory landscape that requires adherence to various laws and regulations, including anti-money laundering (AML), know-your-customer (KYC), and data protection regulations. AI technologies automate compliance processes by analyzing large volumes of data, monitoring transactions for suspicious activities, and ensuring regulatory requirements are met, thereby reducing the risk of non-compliance and associated penalties.

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐€๐ˆ ๐ข๐ง ๐ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐œ๐ก ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— Amazon Web Services Inc. (Amazon.com Inc)

โ— Google LLC (Alphabet Inc.)

โ— Inbenta Technologies Inc.

โ— Intel Corporation

โ— International Business Machines Corporation

โ— Microsoft Corporation

โ— Salesforce.com Inc.

โ— Samsung Electronics Co. Ltd.

โ— TIBCO Software Inc.

โ— Trifacta

โ— Verint Systems Inc.

๐€๐ฌ๐ค ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: https://www.imarcgroup.com/request?type=report&id=4483&flag=C

๐€๐ˆ ๐ข๐ง ๐ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐œ๐ก ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ— Solutions

โ— Services

The solution segment represents the largest segment as it offers significant value to financial institutions by enhancing efficiency, accuracy, and speed in various processes like fraud detection, risk assessment, and customer service.

๐๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฉ๐ฅ๐จ๐ฒ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐จ๐๐ž:

โ— Cloud-based

โ— On-premises

Cloud-based accounts for the majority of the market share due to its scalability and flexibility, which allows fintech companies to efficiently manage and analyze vast amounts of financial data in real-time.

๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ— Virtual Assistant (Chatbots)

โ— Credit Scoring

โ— Quantitative and Asset Management

โ— Fraud Detection

โ— Others

The market has been divided into virtual assistant (chatbots), credit scoring, quantitative and asset management, fraud detection, and others.

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— North America (United States, Canada)

โ— Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

โ— Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

โ— Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ— Middle East and Africa

๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š ๐ž๐ง๐ฃ๐จ๐ฒ๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐€๐ˆ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐œ๐ก ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐จ๐ง ๐š๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐š ๐ฅ๐š๐ซ๐ ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐›๐ฅ๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐ข๐ญ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ข๐ง๐ ๐›๐š๐ง๐ค๐ฌ, ๐ข๐ง๐ฏ๐ž๐ฌ๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Ÿ๐ข๐ซ๐ฆ๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐œ๐ก ๐ฌ๐ญ๐š๐ซ๐ญ๐ฎ๐ฉ๐ฌ.

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐€๐ˆ ๐ข๐ง ๐ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐œ๐ก ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The integration of AI and blockchain technologies is fueling new opportunities in the Fintech sector, particularly in decentralized finance (DeFi), smart contracts, and digital identity management. AI algorithms are boosting security, scalability, and efficiency in blockchain-based financial applications, leading to innovation and market expansion.

Moreover, AI-powered robo-advisors are transforming investment management by offering automated portfolio optimization, asset allocation, and risk assessment services. Additionally, algorithmic trading platforms are utilizing AI techniques to automate trade executions based on predefined algorithms, enhancing trading strategies and reducing human errors, thus driving market growth.

๐๐จ๐ญ๐ž: ๐ˆ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐ง๐ž๐ž๐ ๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ง๐จ๐ญ ๐œ๐ฎ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ, ๐ฐ๐ž ๐ฐ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐š๐ฌ ๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.

๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐๐ฒ ๐ˆ๐Œ๐€๐‘๐‚ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ:

๐š๐ข ๐ข๐ง ๐Ÿ๐จ๐จ๐ ๐š๐ง๐ ๐›๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/corn-starch-manufacturing-plant

๐ ๐š๐ฌ ๐ฆ๐ž๐ญ๐ž๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/gas-meter-market

๐Ÿ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ ๐ฏ๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/finished-vehicles-logistics-market

๐›๐š๐ฅ๐ฅ ๐›๐ž๐š๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/ball-bearing-market

๐ข๐ง๐Ÿ๐ซ๐š๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ฆ๐š๐ ๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: https://www.imarcgroup.com/infrared-imaging-market

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐”๐ฌ:

IMARC Group is a leading market research company that offers management strategy and market research worldwide. We partner with clients in all sectors and regions to identify their highest-value opportunities, address their most critical challenges, and transform their businesses.

IMARCs information products include major market, scientific, economic and technological developments for business leaders in pharmaceutical, industrial, and high technology organizations. Market forecasts and industry analysis for biotechnology, advanced materials, pharmaceuticals, food and beverage, travel and tourism, nanotechnology and novel processing methods are at the top of the companys expertise.

Our offerings include comprehensive market intelligence in the form of research reports, production cost reports, feasibility studies, and consulting services. Our team, which includes experienced researchers and analysts from various industries, is dedicated to providing high-quality data and insights to our clientele, ranging from small and medium businesses to Fortune 1000 corporations.

๐ ๐จ๐ซ ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐”๐’๐€ ๐๐ฅ๐š๐ง๐ญ ๐’๐ž๐ญ๐ฎ๐ฉ ๐๐ž๐ฐ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐”๐ฉ๐๐š๐ญ๐ž๐ฌ: https://www.manufacturingplantusa.com/

๐ˆ๐Œ๐€๐‘๐‚ ๐†๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ

134 N 4th St. Brooklyn, NY 11249, USA

Email: sales@imarcgroup.com

Tel No:(D) +91 120 433 0800

United States: +1-631-791-1145 | United Kingdom: +44-753-713-2163