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CertiK亚洲区域云基础设施成功迁移至阿里云，持续强化Web3.0安全

纽约, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 头部Web3.0安全公司CertiK宣布已顺利完成其亚洲区域云基础设施向阿里云的迁移。这一战略举措通过阿里云先进的资源管理服务，以增强CertiK区块链应用的安全性、稳定性和成本效益。

近十年来，云计算在通信技术领域取得了显著进展，同时网络安全始终是不可或缺的一环。区块链技术的兴起，以其安全性、去中心化和高效的分布式计算，为云计算开辟了新的发展路径。云计算与Web3.0应用、智能合约和区块链的结合，将进一步推动技术创新。

据悉，CertiK与阿里云此前已经建立了合作伙伴关系，致力于将区块链安全技术引入云平台。CertiK的专业团队将监测阿里云环境中的部署，协助开发者和企业实现安全的云计算和云存储，并构建起坚实的安全架构。同时，自动化安全监测工具将全天候运作，确保安全无虞。

CertiK的联合创始人顾荣辉教授表示：“我们非常高兴将我们丰富的区块链安全经验带到阿里云平台。五年多来，我们一直相信区块链技术的变革力量。我们很高兴看到阿里云也拥有同样的愿景，并期待为开发者提供安全、可靠的区块链开发和部署环境。”

此次迁移的顺利完成，得益于CertiK和阿里云团队的密切合作。双方共同制定了周密的迁移计划，确保了业务的连续性和平稳过渡。随着CertiK与阿里云的合作不断深化，双方期待在未来能够共同推动区块链技术与云计算的融合创新，为Web3.0生态系统提供更加安全、高效的服务。


Contact:
Elisa Yiting Xu
yiting.xu@certik.com

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