EBC Financial Group 榮獲世界金融獎「最值得信賴外匯經紀商」和「最佳差價合約經紀商」

倫敦, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) 自豪地宣布在 2024 年世界金融獎中榮獲兩項享有盛譽的獎項:「最值得信賴外匯經紀商」和「最佳差價合約經紀商」這些榮譽反映 EBC 對透明度、合規性和卓越客戶服務的堅定承諾。

此雙重認可凸顯了全球投資者對 EBC 頂級監管資格、優越交易環境和多元化安全措施的信任,進一步鞏固 EBC 作為全球金融業領導者的地位。

全面卓越:最佳差價合約經紀商

「最佳差價合約經紀商」獎是最負盛名的行業榮譽之一,對經紀商的訂單執行、定價優化、用戶體驗、資金安全、交易支援和創新進行評估。作為 2024 年獲獎者,EBC 展示了無與倫比的執行優勢,提供閃電般的訂單執行速度、高容量的訂單聚合能力以及卓越的系統穩定性。

真誠基礎:最值得信賴外匯經紀商

除了「最佳差價合約經紀商」獎之外,EBC 亦榮獲「最值得信賴外匯經紀商」獎。信任建立在嚴格遵守法規的基礎上,該公司有確保每筆訂單安全高效率地執行,並由迅速回應的服務團隊支援,針對各種市場環境量身設計各式各樣產品。

2024 年,EBC Financial Group (Cayman) Limited 獲得開曼群島金融管理局 (CIMA) 頒發的全面監管牌照,監管號碼為 2038223,證明 EBC 積極遵守更多司法管轄區的要求。目前,EBC 的英國實體 EBC Financial Group (UK) Ltd 持有英國金融行為監管局 (FCA) 頒發的最高級別牌照,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 則受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管,而 EBC Financial Group (Cayman) Limited 由 CIMA 監管,反映堅持最高標準的自我監管和定期跨司法管轄區稽核。

EBC 建立了 24 小時全天候服務團隊,提供無間斷支援和專業解決方案。透過在地化的人才,EBC 分享行業見解、尖端工具和即時資訊,確保用戶處處領先。EBC 更提供一整套全面的交易工具、可自訂的指標以及深入的機構合作關係,滿足交易者在不同階段的多元化需要。

行業認可和客戶信任

《世界金融雜誌》製作主管 Jon Bentley 指出:「十多年來,世界金融外匯獎一向推崇外匯行業的傑出成就,根據客戶服務、信任、透明度和技術創新等關鍵指標來表揚經紀商。2024 年,受全球監管的經紀商 EBC Financial Group 脫穎而出,榮獲「最值得信賴外匯經紀商」和「最佳差價合約經紀商」稱號,這反映 EBC Financial Group 金融集團堅定不移為客戶提供卓越服務、增進信任並保持透明度。他們的創新方法和對卓越的追是業界的指標,凸顯他們作為外匯市場領導者的地位。」

EBC 榮獲這兩項殊榮,證明全球交易者對其信任與支持,亦標誌着 EBC 產業成就的重要里程碑。

展望未來

EBC 很榮幸獲得這些殊榮,並致力不斷提供卓越的交易服務、了解行業趨勢並在合規框架內處於領先地位。展望未來,EBC 將秉承誠信和尊重的原則,維持最高標準的交易環境,整合多元化的服務和夥伴關係,因應全球投資機會而建立更安全、更全面的金融生態系統。

有關 EBC 金融集團的更多資訊,請造訪:https://www.ebc.com/。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在一個備受矚目的倫敦金融區成立,是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。EBC 戰略佈局觸達著名金融中心,在倫敦、悉尼、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等地設有辦事處,EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者及機構投資者各類客戶的需求。

EBC 獲得多項榮譽稱號,始終遵守最高道德標準及國際法規,我們為此感到自豪。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會 (ASIC) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管。

EBC Group 核心人員由經驗豐富的專業人士組成,他們擁有重大金融機構逾 30 年的深厚經驗,輕車熟路地走出了多個重大經濟週期,時間跨越廣場協議和 2015 年瑞士法郎危機。EBC 所有擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全放在重中之重,確保以應給予的最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 是巴塞隆拿足球會的指定外匯合作夥伴,為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專門化服務。EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴,致力改善全球健康狀況。從 2024 年 2 月起,EBC 資助牛津大學經濟學系的「經濟學家都做了甚麼」公共參與系列,旨在消除經濟學的神祕面紗,展示其應用於重大社會挑戰的作用,從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

https://www.ebc.com/

傳媒聯絡人:

Douglas Chew

全球公共關係主管

douglas.chew@ebc.com

本公告隨附的照片可在以下網址獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbba522a-495b-468d-8157-4b1c0011c30b/zh-Hant