EBC Financial Group Dinobatkan sebagai “Broker FX Paling Tepercaya” dan “Broker CFD Terbaik” di Ajang World Finance Awards

LONDON, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah dianugerahi dua penghargaan bergengsi di ajang World Finance Awards 2024: Broker FX Paling Tepercaya dan Broker CFD Terbaik. Penghargaan ini mencerminkan komitmen tak tergoyahkan dari EBC pada transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, dan layanan pelanggan yang luar biasa.



Penghargaan ganda ini menunjukkan rasa percaya investor global pada kredensial peraturan tertinggi, lingkungan trading superior, dan langkah keamanan yang beragam dari EBC, yang semakin mengukuhkan posisi EBC sebagai pemimpin global di industri keuangan.

Keunggulan Komprehensif: Broker CFD Terbaik

Penghargaan "Broker CFD Terbaik" merupakan salah satu penghargaan industri paling bergengsi, dengan memberikan penilaian dalam eksekusi pesanan broker, pengoptimalan harga, pengalaman pengguna, keamanan dana, dukungan trading, dan inovasi. Sebagai penerima penghargaan tahun 2024, EBC telah menunjukkan keunggulan eksekusi yang tak tertandingi, dengan menawarkan eksekusi order secepat kilat, kapasitas tinggi untuk agregasi order, dan stabilitas sistem luar biasa.

Fondasi Tulus: Broker FX Paling Tepercaya

Selain penghargaan "Broker CFD Terbaik", EBC juga dianugerahi sebagai "Broker FX Paling Tepercaya." Rasa percaya dibangun atas dasar kepatuhan ketat terhadap peraturan, dengan memastikan setiap order dilaksanakan dengan aman dan efisien, yang didukung oleh tim layanan yang responsif dan penawaran yang beragam yang disesuaikan dengan berbagai kondisi pasar.

Pada tahun 2024, EBC Financial Group (Cayman) Limited memperoleh lisensi regulasi penuh dari Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA), nomor regulasi 2038223, dengan menunjukkan kepatuhan yang proaktif dari EBC terhadap persyaratan yurisdiksi yang lebih luas. Saat ini, EBC memegang lisensi tertinggi dari Financial Conduct Authority (FCA) Inggris untuk entitasnya di Inggris yaitu EBC Financial Group (UK) Ltd. Sementara EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC), dan EBC Financial Group (Cayman) Limited oleh CIMA, yang mematuhi standar tertinggi regulasi mandiri dan audit lintas yurisdiksi reguler.

EBC telah membentuk tim layanan 24/7 untuk memberikan dukungan sepanjang waktu dan solusi khusus. Dengan kumpulan talenta lokal, EBC berbagi wawasan industri, peralatan canggih, dan informasi real-time, dengan memastikan pengguna tetap terdepan. EBC juga menawarkan suite komprehensif alat trading, indikator yang dapat disesuaikan, dan kemitraan lembaga yang mendalam, dengan memenuhi berbagai kebutuhan trader di beragam tahapan.

Pengakuan Industri dan Rasa Percaya Klien

Jon Bentley, Kepala Produksi di Majalah World Finance, berkomentar, “Selama satu dekade terakhir, Penghargaan Forex World Finance telah merayakan pencapaian luar biasa di industri forex, dengan menganugerahi broker berdasarkan metrik kunci seperti layanan pelanggan, rasa percaya, transparansi, dan inovasi teknologi. Pada tahun 2024, EBC Financial Group, sebuah broker yang diatur secara global, tampil sebagai pemenang Broker CFD Terbaik dan Broker FX Paling Tepercaya. Hal ini mencerminkan komitmen tak tergoyahkan dari EBC Financial Group terhadap pemberian layanan luar biasa, dengan membina rasa percaya, dan mempertahankan transparansi dengan kliennya. Pendekatan inovatif dan dedikasi mereka pada keunggulan telah menjadi tolok ukur dalam industri ini, dengan menonjolkan posisi mereka sebagai pemimpin di pasar forex.”

Dengan memenangi dua penghargaan bergengsi ini menegaskan rasa percaya dan dukungan dari trader global kepada EBC dan menandai tonggak signifikan dalam pencapaian industri EBC.

Langkah ke Depan

EBC merasa terhormat menerima penghargaan ini dan berkomitmen untuk terus menyediakan layanan trading superior, dengan memahami tren industri, dan memimpin dalam kerangka kerja kepatuhan. Ke depannya, EBC akan mematuhi prinsip-prinsip integritas dan menghormati, mempertahankan standar tertinggi lingkungan trading, dan mengintegrasikan layanan dan kemitraan yang beragam untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih komprehensif bagi peluang investasi global.

Tentang EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), yang didirikan di distrik keuangan terkemuka London, terkenal dengan berbagai layanan komprehensifnya yang mencakup perantara keuangan, pengelolaan aset, dan solusi investasi komprehensif. Dengan kantor yang strategis terletak di pusat-pusat keuangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

EBC yang telah meraih berbagai penghargaan dengan bangga mengakui telah mematuhi standar etika tertinggi dan regulasi internasional. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diatur oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC), dan EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

EBC Group diisi oleh para profesional ulung dengan pengalaman mendalam selama 30 tahun lebih di lembaga keuangan ternama, yang telah cekatan melewati siklus ekonomi signifikan mulai Plaza Accord hingga krisis mata uang franc Swiss tahun 2015. EBC mengusung budaya di mana integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi hal utama, dengan memastikan bahwa setiap kehadiran investor sudah semestinya menjadi prioritas.

EBC adalah Mitra Forex Resmi dari FC Barcelona, dengan menawarkan layanan khusus di kawasan Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra dari United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai bulan Februari 2024, EBC mendukung serial interaksi publik 'What Economists Really Do' dari Departemen Ekonomi Universitas Oxford, dengan membongkar mitos-mitos ekonomi, dan penerapannya pada tantangan besar di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

