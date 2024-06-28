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Состоялась встреча со Специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана

28 June 2024

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Состоялась встреча со Специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана

28 июня 2024 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова со Специальным посланником Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики по делам Афганистана Юэ Сяоюном.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития туркмено-китайского взаимодействия. Были рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня.

Стороны обменялись мнениями о ходе подготовки проведению 5-ой встречи министров иностранных дел соседних Афганистаном государств, которая пройдет в Туркменистане в текущем году.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана подчеркнул, что Туркменистан рассматривает многосторонние международные площадки по поддержанию стабильности в Афганистане как важный фактор стимулирования устойчивого восстановления и роста социально-экономической обстановки соседней страны.

В завершение стороны подтвердили, что Туркменистан и Китай продолжат оказывать всемерную поддержку для экономического восстановления Афганистана, придерживаясь принципов дружбы и добрососедства.

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Состоялась встреча со Специальным посланником МИД КНР по делам Афганистана

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