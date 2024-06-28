Submit Release
News Search

There were 412 press releases posted in the last 24 hours and 398,430 in the last 365 days.

Встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана с новой Главой Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане

28 June 2024

102

Встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана с новой Главой Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане

28 июня 2024 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с новой Главой Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпа Ратна.

В начале беседы поздравив гостью с назначением на пост Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане, М.Бяшимова пожелала дипломату успехов и новых достижений в ее миссии, нацеленной на развитие сотрудничества Туркменистана с данной международной структурой.

В ходе встречи дипломаты отметили высокий уровень взаимодействия и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества между Туркменистаном и Детским фондом ООН.

Состоялся обмен мнениями по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 годы, приоритетными направлениями которого являются управление в интересах детей, здоровье ребёнка, его питание и раннее развитие, социальная защита детей и качественное инклюзивное образование.

Стороны рассмотрели пути наращивания сотрудничества, совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в приоритетных направлениях.

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане выразила готовность к дальнейшему углублению и расширению партнерских отношений по всем направлениям, которые имеют взаимный интерес.

You just read:

Встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана с новой Главой Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more