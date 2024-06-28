28 June 2024

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Встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана с новой Главой Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане

28 июня 2024 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с новой Главой Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпа Ратна.

В начале беседы поздравив гостью с назначением на пост Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане, М.Бяшимова пожелала дипломату успехов и новых достижений в ее миссии, нацеленной на развитие сотрудничества Туркменистана с данной международной структурой.

В ходе встречи дипломаты отметили высокий уровень взаимодействия и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества между Туркменистаном и Детским фондом ООН.

Состоялся обмен мнениями по реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 годы, приоритетными направлениями которого являются управление в интересах детей, здоровье ребёнка, его питание и раннее развитие, социальная защита детей и качественное инклюзивное образование.

Стороны рассмотрели пути наращивания сотрудничества, совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в приоритетных направлениях.

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане выразила готовность к дальнейшему углублению и расширению партнерских отношений по всем направлениям, которые имеют взаимный интерес.