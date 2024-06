Le KFSH&RC est à l’avant-garde de la révolution mondiale des soins de santé grâce à l’IA et à la robotique

RIYAD, Arabie saoudite, 28 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) est à la pointe de la révolution mondiale de l’IA et de la robotique. Ces avancées technologiques, qui s’inscrivent dans le cadre du projet « Saudi Vision 2030 », devraient débloquer entre 15 et 27 milliards de dollars de valeur économique estimée pour le secteur médical du Royaume d’ici 2030, en plus de leur rôle central dans la rationalisation des processus et la transformation des soins prodigués aux patients.

Les chirurgies assistées par robot constituent une caractéristique de l’intégration technologique du KFSH&RC. Rien qu’en 2023, le KFSH&RC a réalisé 1 195 interventions assistées par robot, notamment la première transplantation hépatique entièrement robotisée au monde, soulignant le rôle du KFSH&RC en guise de pionnier dans l’utilisation de la robotique visant à améliorer la précision chirurgicale et le rétablissement des patients.

En complément de ces avancées chirurgicales, le séquençage du génome entier (SGE) est devenu la pierre angulaire de l’approche du KFSH&RC en matière de détection précoce et de traitement des maladies génétiques. En réalisant plus de 7 000 tests de SGE de 2023 à ce jour, l’hôpital a permis l’identification de prédispositions génétiques à diverses maladies. Cette double orientation vers une technologie chirurgicale de pointe et une analyse génétique complète place le KFSH&RC à la pointe de l’innovation médicale, garantissant aux patients les soins les plus précis et les plus efficaces possibles.

Les laboratoires du KFSH&RC sont également équipés de systèmes automatisés qui permettent de simplifier les processus de diagnostic et de test. Ces systèmes améliorent la précision et la rapidité, ce qui permet d’accélérer le diagnostic et le traitement des patients. Plus de 1,5 million de tests ont été traités, ce qui a permis de réduire les délais d’exécution de 30 %.

Conscient du potentiel de transformation de la santé numérique, le KFSH&RC a adopté des solutions basées sur l’IA dans différents départements. En 2023, les outils d’IA en radiologie ont amélioré la précision des diagnostics de 25 % et réduit les taux d’erreurs de diagnostic de 18 %, améliorant ainsi la détection et le traitement de maladies telles que le cancer et les troubles cardiovasculaires. En s’appuyant sur l’IA et des méthodes biotechnologiques avancées, le KFSH&RC a réussi à produire des lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) en interne pour le traitement du cancer, réduisant ainsi le coût du traitement et soulageant les souffrances des patients.

Au cœur des avancées du KFSH&RC se trouve son « Capacity Command Centre » (Centre de commandement des capacités) ultramoderne, qui constitue la principale source de prise de décision fondée sur des données. Il surveille les mouvements des patients afin de maintenir la qualité des soins, de respecter les procédures standard et de prévoir les volumes de demande pour atténuer les risques. Grâce à des stratégies basées sur l’IA, le Centre a exécuté plus de 170 000 procédures d’intervention depuis son lancement en septembre 2021, réduisant les temps d’attente pour les lits de 32 heures à 6 heures et les temps d’attente dans les services d’urgence de 14 %.

Pour l’avenir, le KFSH&RC poursuit l’intégration des technologies avancées dans l’écosystème mondial des soins de santé en tant qu’hôpital intelligent et reste déterminé à stimuler l’innovation et l’excellence dans le domaine des soins médicaux.

Il convient de noter que le KFSH&RC se place en tête des établissements de santé au Moyen-Orient et en Afrique, et se distingue au 20e rang mondial du classement des 250 meilleurs centres médicaux universitaires du monde pour la deuxième année consécutive. Son empreinte est également reconnue au titre de la marque de santé la plus valorisée du Royaume et du Moyen-Orient en 2024, selon Brand Finance, La même année, le prestigieux magazine Newsweek l’a également distingué parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

M. Essam AlZahrani, Responsable des affaires médiatiques, 0555254429

M. Abdullah Alown, Coordinateur médias, 0556294232