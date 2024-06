Qianhai führt Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong an

Behörde der Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

Am 1. Juli begeht Hongkong den 27. Jahrestag der Übergabe seiner Staatshoheit an die Volksrepublik China. Als „Brückenkopf“ für die Integration und Zusammenarbeit von Shenzhen und Hongkong ist die Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone zur „ersten Anlaufstelle“ für Menschen und Unternehmen aus Hongkong geworden, die auf dem chinesischen Festland nach Entwicklungsmöglichkeiten suchen.



Mitte Juni wurde die Guangdong-Hong Kong Cross-Border Government Services (Qianhai) Zone offiziell eröffnet. Eine wachsende Zahl junger Menschen aus Hongkong lobt Qianhai als „fruchtbaren Boden für Unternehmertum“ und hat hier ein „Gefühl von Heimat“ gefunden. All diese Errungenschaften zeigen das Engagement von Qianhai für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong.

Qianhai liegt am Ostufer der Perlflussmündung. Das Gebiet wurde 2010 mit einer Gesamtfläche von etwa 15 Quadratkilometern eingerichtet und soll bis 2021 auf 120,56 Quadratkilometer erweitert werden. Qianhai grenzt auf der einen Seite an Hongkong und auf der anderen Seite an die 100 Kilometer lange „Goldene Innere Bucht“ um die Mündung des Perlflusses und verfügt damit über einen einzigartigen geografischen Vorteil. In diesem Jahr jährt sich die Veröffentlichung des Rahmenentwicklungsplans für die Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hong Kong-Macao bereits zum fünften Mal. Mit dem stetigen Ausbau der GBA hat Qianhai eine immer wichtigere Rolle bei der Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Shenzhen und Hongkong gespielt.

So hat Qianhai in den vergangenen Jahren kontinuierlich dazu beigetragen, den Markt zu erweitern und den wirtschaftlichen Entwicklungsraum für Hongkong zu vergrößern. Nach Angaben der Behörde für die Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone sind bis heute mehr als 10.000 Einwohner aus Hongkong in Qianhai beschäftigt und wohnen dort. Zudem sind dort 9.055 Unternehmen aus Hong Kong mit einem Gesamtkapital von 946,947 Mrd. Yuan registriert. Zahlreiche Menschen und Unternehmen aus Hongkong haben sich von der „Shenzhen-Geschwindigkeit“ Qianhais bei der Unterstützung der Integration Hongkongs in die nationale Entwicklung überzeugen lassen. So wurde beispielsweise der „Qianhai Hong Kong Enterprise Loan“ eingeführt, und Fachleute aus 23 Berufsgruppen aus Hongkong und Macao können nach der Registrierung in Qianhai praktizieren. Die bahnbrechenden Systeme „Hongkong Jurors“ und „Hongkong Mediators“ zielen darauf ab, die Offenheit des Rechtswesens und die Angleichung des grenzüberschreitenden Handelsrechts zu verbessern. Das Qianhai Hong Kong Youth Development Center wurde in Betrieb genommen, und das Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub hat seine Funktionen kontinuierlich ausgebaut. Außerdem gibt es einen grenzüberschreitenden Busdienst von Qianhai nach Hongkong, der es Besuchern ermöglicht, nach einem Transfer vom Shenzhen Bay Port nach Hongkong zu reisen. Diese unterstützenden Maßnahmen und innovativen Systeme ziehen Einwohner aus Hongkong an, sich in Qianhai niederzulassen, und ermutigen Unternehmen aus Hongkong, hier zu investieren und ihre Geschäftstätigkeiten auszubauen.

Derzeit knüpfen Hongkong und Qianhai in weiteren Bereichen engere Beziehungen. So stammen beispielsweise 49 der 199 neu ernannten Volksgutachter am Qianhai-Gericht aus Hongkong. Darüber hinaus stammen 691 der 1.195 Start-up-Teams, die im Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub gegründet wurden, aus Hongkong. Rund 30 % der 155 Unternehmensentwicklungszentren, technischen Labors und anderen Innovationsplattformen in Qianhai werden gemeinsam von Unternehmen errichtet, die von Hongkong finanziert werden.

„Qianhai bringt die Talente, die Praktiken, das Kapital und den Markt zusammen, die wir für unser Startup brauchen. Die Nähe und die kulturellen Gemeinsamkeiten ermöglichen es uns, unser Geschäft schneller aufzubauen“, so Yu Guangtao, Gründer von Inspro Science, in einem Interview mit den Medien. „Nach drei Jahren der Entwicklung in Qianhai verfügen wir über zehn Patente, und unser Umsatz wird in diesem Jahr voraussichtlich 10 Mio. Yuan übersteigen“, fügte er hinzu.

Mit der Veröffentlichung des Gesamtentwicklungsplans für die Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone im Dezember 2023 ist Qianhai in eine neue Entwicklungsphase eingetreten. Mit Blick auf die Zukunft wird Qianhai die Konnektivität der Infrastruktur und der öffentlichen Dienstleistungen weiter verbessern, die Offenheit in Bereichen wie dem Geschäftsumfeld und der Rekrutierung von Talenten erhöhen und gemeinsam mit Hongkong ein hochwertiges Zentrum für die Entwicklung der modernen Dienstleistungsbranche schaffen.

