La première phase d’exploration sur la propriété Foothills confirme la présence de fortes teneurs en TiO2

MONTRÉAL, 27 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer qu’à la suite du début des travaux d’exploration sur le projet Foothills, les résultats d’analyse confirment la présence de fortes teneurs en TiO 2 dans des blocs d’ilménite massive. Le projet Foothills est situé au nord de Saint-Urbain, à 100 km au nord de la ville de Québec et à 90 km au sud de Saguenay (région de La Baie), au Québec. Le projet couvre une superficie d'environ 285 km2 et comprend cinq blocs de claims distincts. Il couvre la majeure partie du contact de la zone intrusive connue sous le nom d'anorthosite de Saint-Urbain.



Résultats des premiers échantillons en provenance de la campagne d’exploration été 2024

Les échantillons prélevés sont des blocs retrouvés en surface dans la partie sud du secteur 1. L’entreprise a présenté les blocs ayant une valeur en TiO 2 supérieure à 35 %. Ces échantillons sont rapportés sur la carte magnétique de haute définition.

Table 1: Minéralisation interceptée

Numéro d’échantillon Type TiO 2 (%) 162590015 bloc 39,4% 162590016 bloc 38,9% 162590018 bloc 36,6% 162590019 bloc 38,5% 162590022 bloc 38,9% 162590158 bloc 36,8% 162590165 bloc 37,2% 162590304 bloc 38,2% 162590312 bloc 37,7%

Zone de prospection de mai 2024 et localisation des échantillons





L’entreprise a également effectué un relevé magnétique de détail dans le secteur du Lac aux bleuets. Cette zone, localisée sur les terres du Séminaire de Québec, a été priorisée par son fort potentiel déterminé par l’analyse de données antérieures et le recoupement de celles-ci par un logiciel d’intelligence artificielle (IRIS). Le relevé, effectué en juin, démontre une très forte anomalie dans ce secteur. Ce site fera l’objet de forage, conditionnel aux autorisations que l’entreprise devra recevoir.

Carte du relevé magnétique de haute précision





Mot du président et chef de la direction de Métaux NioBay sur Foothills

« Nous sommes heureux d’annoncer les premiers résultats de notre campagne d’exploration sur le projet Foothills en provenance du secteur du Lac aux Bleuets (secteur 1). D’excellentes concentrations en TiO 2 furent trouvées dans des blocs d’ilménite massive. De plus, suivant le relevé géophysique effectué en juin, ce site est fort prometteur. D’autres résultats suivront en provenance des zones 2 et 3 prochainement », de conclure M. David.

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., une personne qualifiée selon l'instrument national 43-101. M. David est président et chef de la direction de Métaux NioBay inc.

À propos des Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l’eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l’environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l’inclusion de toutes les parties prenantes. La priorité absolue, qui est essentielle à cette réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires ou les terres ancestrales desquelles la Société opère. La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh et a signé une option d’achat pour acquérir 80 % du projet de titane Foothills.

À propos du Titane

Le titane (Ti) est aussi résistant que l'acier mais beaucoup moins dense. Il est donc important comme agent d'alliage avec de nombreux métaux, notamment l'aluminium, le molybdène et le fer. Ces alliages sont principalement utilisés dans les avions et les engins spatiaux en raison de leur faible densité et de leur capacité à résister à des températures extrêmes. Ils sont également utilisés dans des équipements sportifs, les ordinateurs portables, les bicyclettes et prothèses médicales. Récemment, ce métal a été utilisé dans certains composants de batteries.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ:

Les Métaux NioBay inc.



Jean-Sébastien David, géo. MGP

Président et chef de la direction

jsdavid@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com

Kimberly Darlington

Relations auprès des investisseurs

kimberly@refinedsubstance.com

514-771-3398



Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d63e5ca7-e7d7-48b1-b157-973e200d10bf/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8dcf5e7-263e-4484-9a5b-7e2ac89993e0/fr