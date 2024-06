BlackRockᴹᴰ Canada annonce une mise à jour des niveaux de risque et rend permanente une renonciation partielle aux frais

TORONTO, 26 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), a annoncé des modifications de ses niveaux de risque et rendu permanente une renonciation aux frais de gestion annuels introduite précédemment, comme il est décrit ci-après.



Modifications des niveaux de risque

BlackRock Canada a annoncé aujourd’hui une mise à jour des niveaux de risque de placement des fonds négociés en bourse iShares (les « fonds iShares » et chacun, un « fonds iShares ») énumérés ci-après.

Nom du fonds iShares Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (TSX : XRE) Moyen Moyen à élevé iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (TSX : XUH) Moyen Moyen à élevé iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (TSX : XSMH) Moyen à élevé Élevé iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (TSX : XFLB) Faible à moyen Moyen



Ces modifications découlent de la méthode de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et d’un examen annuel effectué par BlackRock Canada afin d’établir les niveaux de risque de ses fonds négociés en bourse dont les titres sont offerts au public. Un exemplaire de la méthode normalisée de classification du risque de placement que BlackRock Canada emploie afin d’établir les niveaux de risque de placement des fonds iShares peut être obtenu gratuitement, sur demande, en nous téléphonant au 1-855-255-5951 ou en écrivant à BlackRock Canada au 161, rue Bay, bureau 2500, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

Aucune modification importante n’a été apportée aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion des fonds iShares. La modification des niveaux de risque figurera dans les documents de placement des fonds iShares, qui seront dûment remplis conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Renonciation partielle permanente aux frais – iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

BlackRock Canada avait précédemment annoncé une renonciation partielle aux frais de gestion visant le iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (TSX : XMM) (la « renonciation visant le XMM »). Compte tenu de la renonciation visant le XMM et depuis le 12 juillet 2012, BlackRock Canada a le droit de recevoir du XMM des frais de gestion annuels de 0,40 %. À compter du 27 juin 2024, BlackRock Canada rendra permanente la renonciation visant le XMM. Les frais de gestion annuels du XMM seront donc les suivants :

Frais de gestion initiaux1 Nouveaux frais de gestion 0,79 %* 0,40 %*

* Les chiffres correspondent à un pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne du XMM. De plus, le cas échéant, BlackRock Canada ou un membre de son groupe a droit à une rémunération en contrepartie des services qu’il rend en qualité de gestionnaire de fonds négociés en bourse (chacun, un « FNB iShares ») dans lesquels le XMM peut investir (une « rémunération relative à un produit sous-jacent » et, collectivement avec les frais de gestion devant être versés à BlackRock Canada, la « rémunération annuelle totale »). Comme la rémunération relative à un produit sous-jacent est incluse dans la valeur marchande des FNB iShares dans lesquels le XMM peut investir, elle est prise en charge indirectement par le XMM. BlackRock Canada rajustera les frais de gestion qui lui seront payables par le XMM pour s’assurer que la rémunération annuelle totale versée directement ou indirectement à BlackRock Canada et aux membres de son groupe par le XMM n’excédera pas le pourcentage de la valeur liquidative indiqué ci-dessus. La rémunération annuelle totale ne comprend pas la TVH. La rémunération relative à un produit sous-jacent qui est indirectement prise en charge par le XMM est calculée et cumulée chaque jour et est versée au moins une fois par année.

Aucune modification n’a été apportée à l’objectif de placement du XMM. Les porteurs de parts actuels du XMM ne sont pas tenus de prendre des mesures à la suite de la décision de rendre permanente la renonciation visant le XMM.

1 Compte non tenu de la renonciation visant le XMM.