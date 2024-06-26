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Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Послом Республики Казахстан

26 June 2024

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Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Послом Республики Казахстан

25 июня 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане Аскаром Тажибаевым, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.

В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития туркмено-казахстанского сотрудничества по приоритетным направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.

В завершение встречи руководитель внешнеполитического ведомства поблагодарил Посла за его вклад в дело упрочения двусторонних туркмено-казахстанских отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, Посол выразил искреннюю признательность туркменской стороне за всестороннюю поддержку и содействие в осуществлении его дипломатической миссии в Туркменистане.

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Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Послом Республики Казахстан

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