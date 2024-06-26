سوق السفر الرائد WINGIE يتوقع نمو السياحة في السعودية بنسبة تصل إلى 60% بعد العيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية،, June 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- مع نهاية إجازة العيد وموسم الحج المزدحم، تحافظ المملكة العربية السعودية على زخمها بزيادة في أرقام السياحة. وفقًا للبيانات الصادرة من WINGIE ، سوق السفر الرائد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة، فقد شهدت حجوزات الطيران إلى المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة بنسبة 57% من المسافرين الدوليين مقارنة بالعام السابق بعد العيد، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالسياحة في المملكة. النسبة الأكبر من هذه الزيادة كانت للزوار من مصر وتركيا وألمانيا والهند والإمارات العربية المتحدة، بمتوسط تكلفة للرحلة بلغت 776 ريال.

فعاليات صيف السعودية 2024

تتيح المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات. تشمل أبرزها:

• برنامج صيف السعودية "تراها" 2024 (20 مايو - 30 سبتمبر): يمتد هذا الحدث لمدة أربعة أشهر حتى نهاية سبتمبر، ويوفر تجربة لا مثيل لها مع أنشطة وفعاليات متنوعة تلبي احتياجات جميع الأعمار والاهتمامات.

• مهرجان صيف العلا (9 مايو - 31 أغسطس): تتميز العلا بأجوائها المميزة ورطوبتها المنخفضة، وتقدم تجربة قضاء صيف مميز مع العديد من الفعاليات في مجالات الفن والصحة، والتراث، والرياضة، والموسيقى.

• موسم صيف عسير 2024 (1 يونيو - 1 سبتمبر): يعد هذا الحدث ملاذًا لعشاق الطبيعة والهواء البارد المليء بالضباب، إلى جانب المناظر الخلابة من جبال وشواطئ ساحلية وسهول صحراوية، مع العديد من الفعاليات المناسبة لمختلف الأعمار.

• موسم جدة 2024 (28 يونيو - 28 أغسطس): تحت شعار "من جديد"، يعد موسم جدة لهذا العام هو الأطول بفعاليات وأنشطة ممتعة على طول واجهة جدة البحرية.

• كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (4 يوليو - 25 أغسطس): بمجموع جوائز تزيد عن 60 مليون دولار، سيجذب هذا الحدث انتباه العالم ويضع المملكة العربية السعودية كقوة رئيسية في صناعة الرياضات الإلكترونية.

عن مجموعة Wingie Enuygun

مجموعة Wingie Enuygun هي سوق سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتختص في رحلات الطيران من خلال منصاتها wingie.ae sa.wingie.com wingie.com ، ، و enuygun.com . تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات السفر بما في ذلك رحلات الطيران وحجز الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحافلات. تشتهر مجموعة Wingie Enuygun بابتكاراتها، وهي في طليعة صناعة السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورائدة في مجال التقدم التكنولوجي وتقود التحول الرقمي داخل الصناعة.

يستفيد Wingie من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تجربة مستخدم سلسة، مع ميزة الربط الافتراضي لرحلات الطيران ومجموعة متنوعة من تذاكر الطيران ومحتوى السفر. المنصة متاحة بست لغات، وتوظف أكثر من 400 شخص، وتجذب حوالي 200 مليون زائر سنويًا، مما يؤكد مكانتها كخيار مميز للمسافرين.

للتواصل: marketing@wingie.com