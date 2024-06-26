VCI Global 收購市值 11 億美元人工智能公司的大額股權

馬來西亞吉隆坡, June 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) （「VCI Global」、「VCIG」或該「公司」）簽署協議，向 TalkingData Group Holding Limited 投資最多三千萬美元。



TalkingData Group Holding Limited (「TalkingData」) 為亞洲數一數二最大的大數據分析與人工智能 (AI) 驅動解決方案供應商，向 Google、Yahoo、L’Oréal、PepsiCo 以及 Nike 等全球主要品牌提供服務。TalkingData 得到 China Resources Capital (「CR Capital」)、Softbank 旗下 SB China Venture Capital (SBCVC)、JD.com、VMS Asset Management、Northern Light Venture Capital 等知名投資方的支援。在這筆投資的引導下，VCIG 將成為 TalkingData 的主要股東，並獲得 TalkingData 在東南亞數據 AI 產品與服務的專屬權，進而加強在這個快速擴張的數據分析行業中的影響力。

TalkingData 有意發揮 VCI Global 在資本市場和技術領域的專業知識，加強在東南亞的影響力與能力。去年，上一輪對市值 11.3 億美元的 TalkingData 的投資由 CR Capital 領投，而香港的 R.C.W. Capital Limited 今年參與了本輪投資。展望未來，TalkingData 計劃在不久的將來到美國上市，這反映了其尋求持續增長與市場領導地位的大計。

TalkingData 行政總裁 Leo Cui Xiaobo 表示：「我們很高興成為 VCIG 的合作夥伴，後者在資本市場與科技領域的雄厚專業知識有助我們擴大在東南亞的影響力，並充分利用區內蒸蒸日上的數據分析市場。」

VCI Global 集團執行主席兼行政總裁拿督 Victor Hoo 表示：「此次股權收購具有戰略意義，既是重要的里程碑，亦將帶動 VCIG 的發展。隨着與 TalkingData 建立合作夥伴關係，並獲得其在東南亞數據 AI 解決方案的專屬權利，我們在區內蓬勃發展的數據分析行業中佔據領先地位。我們期待藉此機遇在未來數年推動創新、創造價值，並加強我們的市場領導地位。」

關於 VCI Global Limited

VCI Global 是一家多元化的控股公司。VCI Global 旗下擁有多家子公司，專注於諮詢、金融技術、AI、機械人與網絡保安領域。我們立足於馬來西亞吉隆坡，以亞洲為中心開展開展主要業務，在亞太地區、美國、歐洲及中東享有高知名度。VCIG 主要提供資本市場、房地產、AI 及技術方面的諮詢服務。在技術業務領域，公司營運服務於企業與個人的專屬融資平台，以及服務於政府和機構的安全資訊平台。同時，我們投資、培育並促進 AI 及機械人領域的企業與技術，幫助轉化為商業成果。

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關於 TalkingData Group Holding Limited

TalkingData 是中國領先的數據智能服務供應商，專注於透過數據驅動決策而幫助企業轉型並改善人類生活。TalkingData 面向互聯互通、安全與數據共享而打造強大生態系統。TalkingData 為流動開發商和主打流動端產品的企業提供獨特且一流的流動大數據服務，覆蓋超過 20 億台獨立智能設備（包括智能手機、平板電腦、智能電視、可穿戴設備等。）

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