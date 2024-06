Le district de Nanshan à Shenzhen donne un nouvel élan à la coopération culturelle entre la Chine et la France

SHENZHEN, Chine, 26 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les 17 et 18 juin, une délégation économique et commerciale du gouvernement du district de Nanshan à Shenzhen s’est rendue en France et a visité les Ateliers Jean Nouvel, l’ISAL Paris et d’autres institutions. La délégation a également accueilli un symposium sur la mode et la créativité entre Shenzhen (Nanshan), en Chine, et Paris, en France, ce qui constitue un autre exemple de l’intérêt que les civilisations chinoise et française se portent l’une l’autre, de leurs échanges et de l’apprentissage mutuel qu’elles en retirent.



Les échanges culturels sont un élément fondateur essentiel et un moteur inépuisable des relations entre la Chine et la France. Avec ses montagnes et ses mers entrelacées, sa culture riche en couleurs et son esprit d’ouverture et d’inclusion, Nanshan, l’une des villes pionnières de la réforme et de l’ouverture, présente une écologie culturelle diversifiée et un tempérament urbain unique.

Par-delà les montagnes et les mers, Nanshan et la France, une terre de trésors culturels, se tendent la main. Dans la région de Dongjiaotou, dans le quartier de Shekou, au sein du district de Nanshan, l’opéra de Shenzhen, considéré comme le premier des « dix principaux lieux culturels de la nouvelle ère » de Shenzhen, est en cours de construction. Il convient de noter qu’il a été imaginé par l’équipe du célèbre architecte français Jean Nouvel.

Lors d’un échange avec la délégation de Nanshan, Jean Nouvel a déclaré que Shenzhen est le fer de lance de la réforme et de l’ouverture de la Chine. Imaginé en parfaite harmonie avec le paysage, l’opéra sera le plus beau bâtiment situé au meilleur endroit de Chine, brillant de vitalité et d’éclat. Les Ateliers continueront à collaborer avec Nanshan dans le cadre de la conception de la Shekou Bay Art Zone, facilitant ainsi l’introduction de l’opéra et des spectacles français à Shenzhen.

Le 17 juin, un symposium consacré à la mode et à la créativité entre Shenzhen (Nanshan), Chine, et Paris, France, s’est tenu au Palais du Luxembourg à Paris. Des représentants du gouvernement, des universités et des entreprises ont eu des échanges approfondis avec la délégation dans les domaines de la culture, du tourisme, des soins médicaux, de la science et de la technologie, et de l’éducation, cherchant à coopérer dans la gestion du tourisme, les expositions et les spectacles, l’assurance, le vin rouge, la mode, les sacs et d’autres industries.

Lors du symposium, le Bureau de la culture, de la radio, de la télévision, du tourisme et du sport du district de Nanshan a signé un contrat avec l’ISAL Paris. Le directeur compétent de l’ISAL Paris a déclaré que l’institut devrait mettre en place une station d’enseignement à Nanshan et lancer un jumelage ainsi qu’une coopération ciblés avec le district pour ses diplômés qui créent leur propre entreprise à Shenzhen.

En juillet de l’année dernière, une vidéo montrant des « Chinois rouges » dansant dans les rues de Paris est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, une danseuse chinoise vêtue d’une jupe à face de cheval danse au son du Zheng (un instrument à cordes traditionnel chinois) sous la Tour Eiffel, ce qui a attiré l’attention des internautes en Chine et en France. Elle fait partie d’une courte série de vidéos intitulée « Dancing Across Borders and Through Time » (Danser au-delà des frontières et à travers le temps), créée par la société SRX Internet Culture and Media de Nanshan. Dans le district, de plus en plus d’entreprises culturelles comme SRX promeuvent l’« esthétique chinoise » dans le monde entier en développant des films, des émissions de télévision, des jeux et d’autres produits culturels.

Les échanges et la coopération culturels et artistiques sont un élément essentiel des relations entre les deux parties, qui renforcent l’amitié entre les peuples des deux pays et leur compréhension de la culture de l’autre. Nanshan, un district plein de créativité, de dynamisme, de vitalité et de charme, insuffle la compréhension et à la confiance mutuelles entre les habitants de Shenzhen et de Paris, ainsi qu’aux échanges et à la coopération entre la Chine et la France dans les domaines de la culture et du tourisme.

Source : gouvernement du district de Nanshan à Shenzhen

Contact pour les médias en Chine uniquement : Personne à contacter : M. Wong, Tél. : 86-10-63074558