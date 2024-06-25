Cavli C17QS ile Tanışın: Entegre SDK ile Düşük Güçlü Cat 1bis teknolojisinin gücünden yararlanma

Sorunsuz küresel bağlantı ve son derece hassas GNSS izleme sunan IoT uygulamalarınızı zahmetsizce tek bir platformda oluşturun ve çalıştırın.

İSTANBUL, June 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gerçek anlamda “IoT için hazır” ilk hücresel modül üreticilerinden biri olan Cavli Wireless , Türkiye pazarında yeni C17QS Cat 1bis hücresel IoT modülünün piyasaya sunulduğunu gururla duyurur. Ünlü C-Serisi grubunun bu son üyesi, sorunsuz küresel bağlantı ve izleme çözümleri sunmak için gelişmiş LTE Cat 1bis teknolojisinden ve isteğe bağlı GNSS izlemeden yararlanıyor. Bölgedeki uygun fiyatlı düşük güçlü LTE akıllı bağlantı çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere tasarlanan C17QS, sektördeki verimlilik ve çok yönlülük için yeni bir standart belirliyor.



Cavli C17QS Cat 1bis hücresel IoT modülü , daha önceki Cat 1bis modülümüz olan C16QS'nin manevi halefi rolünü yerine getirmek üzere tasarlanmıştır.C16QS, IoT ortamındaki uzun süredir devam eden sorunlardan birini çözmek için geliştirilmiş ve düşük güç donanımlı LTE ağlarının yüksek hızlarını birleştirmişti. Gelişmiş LTE Cat 1bis teknolojisinden yararlanan C16QS, OEM'lerin LTE ağlarının daha yüksek bant genişliklerinden kolaylıkla yararlanabilecek uygun maliyetli düşük güçlü IoT çözümleri geliştirmelerini sağladı ve modülün çeşitli kullanım durumlarında uygulamalar bularak bir endüstri ölçütü olduğu kanıtlandı. Cavli, OEM'lerin daha büyük donanım ve yazılım yeteneklerini geleceğe yönelik bağlantı çözümlerine dâhil etmeleri için böylesine küçük, güç açısından verimli ve çok yönlü bir seçenek hâline getirerek C17QS ile yeniliğin sınırlarını daha da zorlamayı amaçlamaktadır. Modül tanıtım videosunun tamamını izlemek için bu bağlantıyı ziyaret edin.

Cavli C17QS Cat 1bis modülü, FreeRTOS platformunda 306 MHz saat hızına kadar çalışan ARM Cortex M3 işlemci ile tasarlanmıştır. Geliştirilmekte olan bir iSIM varyantı ile modülün kapsamlı arayüz seçenekleri arasında UART bağlantı noktaları, USB 2.0, USIM, SWD, ağ durumu ve güç açık durum göstergeleri, ADC’ler, I2S, I2C, SPI ve GPIO pinleri bulunuyor. C16QS tarafından atılan önceki temel üzerine yinelenen C17QS, 2MB RAM ve 8MB'a kadar artırılmış ROM kapasitesi içeren yükseltilmiş donanım sunmakta. Bu yükseltmeleri tüm yeni, kapsamlı SDK desteğiyle birleştirmek, dünya genelindeki OEM'lerin kullanım durumuna özel kodlama ile bağlantılı çözümler oluşturabilmesini ve ölçeklendirebilmesini sağlar. Bu gibi özellikler, C17QS'nin Düşük Güçlü IoT'de devrim yaratacak ve IoT OEM'leri için piyasaya sürülme süresini azaltacak şekilde ayarlanmasının temel nedenidir.

Çok çeşitli LTE bantlarını destekleyen C17QS modülü, 10Mbps'ye kadar en yüksek indirme hızları ve 5Mbps'ye kadar yükleme hızları sağlayan küresel dağıtım için donatılmıştır. Modül, 26,5 x 22,5 mm boyutlarında kompakt bir LGA form faktörüne sahiptir ve GPS, GLONASS, Galileo, NavIC, BDS, QZSS ve SBAS de dâhil olmak üzere çok bantlı (L1 ve L5) GNSS takım uyduları için destek sağlayan daha yetenekli bir GNSS yonga seti ile entegre edilmiştir.

Çeşitli sıcaklık aralıklarında çalışacak şekilde tasarlanan C17QS modülü, çeşitli çevre koşulları ve uzaktan uygulamalar için uygundur. Düşük güç tüketimi ve güç tasarrufu modları, cihazın kullanım ömrünün uzamasını sağlayarak hem pille hem de haricî güçle çalışma durumları için idealdir.

Cavli C17QS Cat 1bis modülü, farklı sektörlerde çok çeşitli IoT uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanmıştır. Tarımda, çiftçilik operasyonlarının uzaktan izlenip yönetilmesini sağlar, verimlilik ve üretkenliği artırır. Sağlık hizmetlerinde ve e-sağlıkta, modül gerçek zamanlı hasta izlemeyi ve gelişmiş teletıp çözümlerini kolaylaştırarak daha iyi sağlık sonuçları sağlar.

C17QS, güç veya alan kısıtlamalarının birleşik bir ana bilgisayar denetleyicisi ve bağlantı yonga seti çözümü gerektirdiği senaryolarda belirgin bir avantaj sunarak rakiplerin önüne geçmektedir. Modül, eş zamanlı olarak LTE bağlantısı sağlarken bu uygulamalarda gerekli olan bilgi işlem işlemlerini gerçekleştirecek kadar güçlü donanımı ile IoT OEM'leri için çok yönlü ve hepsi bir arada bir çözüm olarak konumlanıyor.

Perakende uygulamaları, envanter yönetimi, akıllı raflar ve gelişmiş müşteri deneyimleri için C17QS modülünün sağlam bağlantısından yararlanır. Modül akıllı ev uygulamaları, ev otomasyon sistemleri, güvenlik cihazları ve enerji yönetimi çözümleri için güvenilir bağlantı ve izleme sağlar. Küçük form faktörü ve düşük güç tüketimi, onu bu alan ve güç kısıtlı ortamlar için ideal hâle getirerek sorunsuz ve verimli bir çalışma sağlar.

Cavli Wireless Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Teknoloji Mimarı John Mathew şunları söyledi: “C17QS Cat 1bis modülü, IoT çözümleri portföyümüzde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. LTE Cat 1bis teknolojisini SDK ile entegre ederek ve Hubble yönetim platformu desteğiyle kendi LPWAN modül yelpazemizle etkili bir şekilde başa baş rekabet edebilecek bir ürün sunuyoruz. Bu modül, Türkiye pazarındaki çeşitli IoT uygulamalarının artan taleplerini karşılamak ve en zorlu ortamlarda bile verimlilik, güvenilirlik ve uzun ömür sağlamak için tasarlanmıştır.”

Olağanüstü küresel bağlantısı, gelişmiş GNSS izleme ve verimli güç yönetimi ile C17QS, tüm sektörlerdeki çeşitli IoT uygulamalarında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Hücresel IoT konusunda öncü olan Cavli Wireless, Türk şirketlerinin dijital dönüşümüne destek vererek yeniliğe öncülük etmeye devam ediyor. Sorunsuz ve uygun fiyatlı akıllı bağlantı sunarak Türkiye'deki ortak ve müşterilerimizle iş birliği yapma fırsatı için minnettarız. Türkiye'nin IoT sektöründeki büyümeyi teşvik etmeye kendisini adamış olan Cavli, bölgenin mühendislik alanındaki liderliğini ilerletmeyi ve ülke çapında yaşamları iyileştirmek için IoT yeniliğinin tüm potansiyelini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. C17QS'yi keşfedin ve IoT bağlantısının geleceğini bugünden deneyimleyin.

Cavli Wireless Hakkında

Cavli Wireless, çeşitli uygulamalar için cihaz güvenilirliğini artıran ve geliştirme süreçlerini hızlandıran IoT için Hazır hücresel modüller tasarlamakta ve üretmektedir. Cavli'nin akıllı hücresel modülleri, kullanıcılara uygun fiyatlı uluslararası veri ücretlendirmesi, basitleştirilmiş cihaz yönetimi ve tescilli bulut tabanlı platform Cavli Hubble aracılığıyla merkezi abonelik yönetimi sağlayan entegre eSIM işlevselliği aracılığıyla küresel hücresel bağlantı ile donatılmıştır.

İletişim Bilgileri:

Abhinand Dinesh

Yetkili - Kurumsal Pazarlama

abhinand.dinesh@cavliwireless.com

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