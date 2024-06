Rogers offre Disney+ sans frais supplémentaires à la clientèle de son service Télé

L’entreprise offre à ses clients et clientes un accès à des milliers d’heures d’émissions et de films exclusifs avec leur forfait Télé

TORONTO, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications et Disney Entertainment ont annoncé aujourd’hui que le forfait avec publicité de Disney+ est maintenant offert sans frais supplémentaires à la clientèle du service Télé de Rogers. Destination de choix en matière de sports et de divertissement au Canada, Rogers a conclu une entente qui permet à la clientèle de son service Télé d’accéder à une offre télévisuelle exceptionnelle ainsi que de profiter des œuvres originales et des classiques emblématiques de Disney+ grâce à un seul forfait.



« Nous voulons offrir plus de valeur à notre clientèle et proposer une expérience de visionnement plus fluide, a affirmé Bret Leech, président, Services résidentiels, Rogers. Grâce à l’ajout de Disney+, nous rehaussons encore davantage la valeur de nos forfaits de divertissement et facilitons plus que jamais l’accès aux émissions et films que notre clientèle adore. »

« Rogers est l’un de nos partenaires canadiens de longue date les plus précieux, a déclaré Justin Connolly, président de la distribution des plateformes chez Disney Entertainment. Avec l’intégration du contenu inégalé de Disney+ dans les forfaits Télé de premier plan offerts par Rogers, nous posons des actions concrètes pour répondre aux attentes du public et lui offrir de la commodité. »

Disney+ est la plateforme de diffusion continue de référence pour les émissions et les films de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars, de National Geographic et de bien d’autres studios, sans oublier plusieurs œuvres originales exclusives, dont des documentaires, des séries d’animation et en prises réelles ainsi que des courts métrages. Les téléspectateurs peuvent profiter de la saison actuelle de The Kardashians, Criminal Minds: Evolution et Doctor Who, ainsi que des premières comme The Bear Season 3 de FX (27 juin), Bluey Minisodes (3 juillet), Only Murders in the Building Season 4 (27 août) et plus encore.

Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité et les forfaits Télé améliorés qui comprennent maintenant le forfait Disney+ Standard avec publicité, visitez le www.rogers.com .

À propos de Rogers

Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l’échelle du Canada. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’informations, consultez : rogers.com ou investisseurs.rogers.com .

À propos de Disney+

Disney+ est la plateforme de diffusion continue consacrée aux films et aux émissions de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars et de National Geographic, sans oublier Les Simpson et bien plus encore. Au Canada, le service comprend aussi le catalogue de Star, la marque généraliste du divertissement. Service phare de Disney qui s’adresse directement aux consommateurs et consommatrices, Disney+ offre en diffusion continue une collection toujours croissante de productions originales exclusives, notamment des longs métrages, des documentaires, des séries d’animation et en prises réelles ainsi que des courts métrages. En plus de donner un accès sans précédent à l’incroyable bibliothèque de divertissement cinématographique et télévisuel de Disney, Disney+ est la plateforme exclusive de diffusion continue des nouveautés de The Walt Disney Studios. Pour en savoir plus, rendez-vous au disneyplus.com/fr-ca ou recherchez l’appli Disney+ sur la plupart des appareils mobiles et des téléviseurs intelligents.