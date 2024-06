SHEIN apporte le paradis rétro à Montréal avec une nouvelle boutique éphémère

Préparez-vous pour l'été avec une expérience shopping de 4 jours

MONTREAL, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SHEIN, le leader mondial de la vente en ligne de mode, ramène son expérience éblouissante de magasin éphémère à Montréal du 11 au 14 juillet. Inspiré par le charme vintage et l'ambiance nostalgique de l'été, ce pop-up immersif offrira aux clients une expérience de shopping inoubliable remplie de collections exclusives, d'activations engageantes et de possibilités de photos dignes de TikTok et Instagram.



Situé au centre-ville de Montréal, le pop-up sera ouvert au public pendant quatre jours, à partir du jeudi 11 juillet. Les invités pourront découvrir les dernières collections pour femmes, telles que SHEIN MOD, SHEIN Privé et SHEIN EZwear. Le pop-up mettra également en avant la collection durable évoluSHEIN par Design, des vêtements de sport de la ligne GLOWMODE, des tenues prêtes pour les vacances, ainsi que des pièces de maternité stylées. Au-delà des vêtements, les invités pourront découvrir la collection de maquillage SHEGLAM, la décoration intérieure, les accessoires pour animaux de compagnie, les vêtements pour enfants et pour hommes, offrant une destination de style de vie complète.

QUAND : Jeudi 11 juillet au samedi 13 juillet, de 10h00 à 21h00

Dimanche 14 juillet, de 10h00 à 20h00

OÙ : 1192 Ste-Catherine Ouest, Montréal, H3B 1K1

Des offres attrayantes vous attendent au pop-up. Les acheteurs recevront un cadeau gratuit avec tout achat. En plus des cadeaux, les clients bénéficieront de réductions allant jusqu'à 30 % en fonction de leurs dépenses en magasin. Pour avoir la chance de recevoir un sac fourre-tout exclusif de Montréal, les 250 premiers clients qui effectuent un achat chaque jour et partagent leur expérience sur les réseaux sociaux avec le hashtag #SHEINxmtl sur TikTok ou Instagram recevront ce cadeau unique.

Alors que les festivals de musique battent leur plein à Montréal, le pop-up SHEIN offre l'occasion parfaite aux Montréalais de se préparer pour les événements musicaux en plein air et bien plus encore. En avant-première de ce que SHEIN proposera cet été, les acheteurs pourront découvrir les dernières modes prêtes pour le festival et se livrer à diverses activités engageantes. Des crop tops audacieux et des mini-jupes aux accessoires marquants, les festivaliers seront prêts pour cette saison. De plus, les invités pourront parfaire leur look au bar à ongles, qui propose des designs personnalisés gratuits, et capturer des moments stylés au photomaton rétro-chic.

Le pop-up comprendra également un studio de relooking de vêtements, permettant aux invités de redonner vie à leurs vieux vêtements en personnalisant des pièces avec des patchs thermocollants. Cette expérience pratique permet aux acheteurs de transformer leurs vêtements pré-aimés en tenues uniques et rafraîchies, donnant à leur garde-robe une touche unique. En réutilisant des articles existants, le studio encourage les invités à adopter l'esprit de circularité et à réduire les déchets textiles. Dans le cadre de l'engagement de SHEIN en faveur de la durabilité, le pop-up organisera également une collecte de vêtements, encourageant les clients à donner leurs vêtements légèrement usagés. Les participants recevront un coupon spécial en magasin en guise de remerciement. Tous les vêtements donnés seront remis à la Mission Old Brewery, une organisation à but non lucratif locale, qui les recyclera et les réutilisera pour soutenir la communauté.

Avec ses designs à thème rétro, ses expériences en magasin engageantes et ses offres exclusives, le pop-up SHEIN à Montréal promet d'immerger les visiteurs dans une ambiance estivale nostalgique tout en dévoilant les styles les plus tendance de la saison.

À propos de la Mission Old Brewery

La Mission Old Brewery travaille auprès des personnes en situation ou à risque d’itinérance de Montréal en les accompagnant de façon concrète vers la réaffiliation durable et la stabilité résidentielle. Nous sommes un acteur important de l’écosystème social montréalais et nous contribuons à améliorer la santé urbaine de la ville au quotidien, grâce à des programmes de prévention, des services d'urgence avec soutien psychosocial et des initiatives de relogement.

À propos de SHEIN

SHEIN est un détaillant mondial en ligne de mode et de style de vie, offrant des vêtements et produits de marque SHEIN provenant d'un réseau mondial de fournisseurs, le tout à des prix abordables. Basé à Singapour, SHEIN s'engage à rendre la beauté de la mode accessible à tous, en promouvant sa méthodologie de production à la demande, leader de l'industrie, pour une industrie plus intelligente et prête pour l'avenir. Pour en savoir plus sur SHEIN Canada, visitez ca.shein.com .

