National Broadband Ireland accueille le réseau européen des bureaux de compétences en matière de haut débit, alors que le déploiement du NBP franchit le cap des 250 000 sites

La délégation européenne des BCO a constaté que le National Broadband Plan irlandais respecte le calendrier et le budget prévus

DUBLIN, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- National Broadband Ireland (NBI), la société responsable de la mise en œuvre du National Broadband Plan (NBP ou « plan national pour le haut débit » en français) du gouvernement irlandais dans la zone d'intervention, a accueilli la semaine dernière une délégation des États membres de l'Union européenne. La session a porté sur le déploiement de la fibre optique à haut débit dans les zones rurales irlandaises dans le cadre du NBP.



La délégation du réseau européen des bureaux de compétences en matière de haut débit (BCO), qui réunit les autorités publiques nationales et régionales des États membres de l'UE chargées du déploiement du haut débit, a assisté à plusieurs présentations en présence de hauts responsables de NBI au sujet du déploiement de la fibre optique à haut débit dans les zones rurales d'Irlande.

Le déploiement de la fibre optique de NBI dessert désormais 254 917 sites dans les zones rurales irlandaises. Le mois dernier, l'entreprise a annoncé son objectif consistant à mettre la fibre optique à haut débit à la disposition de plus de 300 000 foyers, exploitations agricoles et entreprises avant la fin de l'année. Au total, le déploiement de NBI permettra la fourniture de la fibre optique à haut débit sur 564 000 sites dans tout le pays d'ici à la fin 2026.

À ce jour, plus de 84 000 sites ont été raccordés au haut débit par l'intermédiaire du réseau de NBI. Alors que la proportion de raccordements est en moyenne de 1 sur 3 au niveau national, le taux d'utilisation dépasse déjà 50 % dans les zones où le réseau de la NBI est disponible depuis un certain temps.

Ossian Smyth, ministre d'État chargé des communications et de l'économie circulaire, a déclaré : « Le gouvernement a réalisé des progrès considérables dans la mise en place d'un réseau de fibre optique à haut débit dans les zones rurales irlandaises. Nous sommes ravis d'accueillir nos collègues européens et de partager avec eux les idées et les enseignements tirés de notre travail sur le National Broadband Plan. Le projet est mené dans le respect du budget et devrait être achevé dans les délais prévus d'ici à la fin de l'année 2026. »

« Le National Broadband Plan est considéré comme une référence pour les projets européens de connectivité. Il représente non seulement une avancée significative pour l'Irlande, mais souligne également notre engagement en faveur d'une société numériquement inclusive pour tous nos citoyens. »

En réaction à la visite de la délégation de l'UE, Peter Hendrick, PDG de National Broadband Ireland, a indiqué : « En 2019, NBI a remporté l'appel d'offres pour la mise en œuvre du National Broadband Plan au nom du gouvernement irlandais, l'un des projets de télécommunications les plus ambitieux au monde. Ce projet d'infrastructure, qui n'arrive qu'une fois par génération, est l'un des investissements les plus importants et les plus significatifs jamais réalisés dans les zones rurales d'Irlande. Étant donné que plus d'un quart de million de foyers sont éligibles, dont plus de 84 000 sont déjà raccordés, et que le projet respecte les délais et le budget, c'est l'occasion idéale de partager notre expérience en matière de mise en œuvre d'un projet de cette envergure avec la Commission européenne. »

Jan Droge, directeur du réseau BCO, a expliqué :« Le dialogue entre les parties prenantes des États membres de l'UE et National Broadband Ireland a été très positif, en particulier dans la démonstration d'approches réussies, de bonnes pratiques pour stimuler l'innovation, et la transmission de connaissances et d'idées visant à créer une société européenne du gigabit et une décennie numérique. Nous le savons, la compétitivité future de l'économie européenne dépend d'infrastructures et de services numériques avancés, car une connectivité rapide, sûre et généralisée est essentielle au déploiement des technologies qui nous ouvriront les portes du monde de demain. »

David McCourt, fondateur et président de National Broadband Ireland, a souligné l'importance de cette initiative :« Il faut rendre hommage au gouvernement irlandais pour l'ambition dont il a fait preuve en élaborant le National Broadband Plan. Son projet, associé à notre exécution, constitue un modèle à suivre pour les autres pays, car l'Irlande deviendra bientôt le pays le plus connecté d'Europe. Pour assurer le succès du National Broadband Plan, NBI a constitué une équipe réunissant certains des meilleurs et des plus brillants talents du secteur mondial des télécommunications. Ceux-ci savent parfaitement comment développer et exploiter un réseau à accès ouvert de premier plan et comment inciter plus de 70 fournisseurs d'accès à Internet à vendre leurs services sur le nouveau réseau national. Nous sommes ravis de partager nos connaissances avec le reste de l'Europe, qu'il s'agisse de nos pratiques en matière de sondage, de conception et de réalisation, de nos premiers choix technologiques, de notre stratégie d'engagement des parties prenantes et de stimulation de la demande, ou encore de nos capacités en matière de service à la clientèle, qui nous ont permis d'obtenir les meilleurs scores de promoteurs nets du secteur. »

Le réseau européen BCO, dont l'objectif est de renforcer sa capacité à fournir une connectivité à haut débit fiable à tous les citoyens de l'UE, a organisé une série de réunions à Dublin les 18 et 19 juin.

Publié au nom de National Broadband Ireland par Murray Group.

Contact pour les médias :

Martin Phelan

Murray

0872467106

nbi@murraygroup.ie

Notes à l'attention des rédacteurs :

À propos de NBI

National Broadband Ireland (NBI) conçoit, construit et exploite le nouveau réseau de fibre optique à haut débit pour les zones rurales d'Irlande au nom du gouvernement irlandais.

NBI réunit certaines des personnes les plus talentueuses d'Irlande et du monde entier, disposant d'une connaissance et d'une expérience considérables dans la réalisation de projets à l'échelle du National Broadband Plan (NBP). Cela implique le développement, la conception, la construction et l'exploitation de réseaux, ainsi que la coordination de tous les éléments nécessaires au financement et à la réalisation d'un projet de la taille et de la complexité du NBP irlandais.

La société NBI a été créée par Granahan McCourt, un investisseur international dans les domaines de la technologie, des médias et des télécommunications. Depuis plus de 30 ans, Granahan McCourt collabore avec des gouvernements, des entreprises et des communautés pour connecter les gens grâce à l'innovation dans des régions du monde mal desservies sur le plan technologique.

L'actionnaire majoritaire de NBI est la firme paneuropéenne d'investissement en infrastructure Asterion Industrial Partners. Spécialisée dans les infrastructures européennes des secteurs des télécommunications, de l'énergie, des services publics et de la mobilité, Asterion allie un savoir-faire financier solide à des références sectorielles renommées. Avec son portefeuille croissant d'actifs dans le domaine de la fibre optique en milieu rural à travers l'Europe, Asterion occupe une position unique qui reflète son engagement continu à faciliter l'accès à Internet dans les zones rurales mal desservies.

Nokia fournit le matériel actif pour le projet, tandis qu'Indigo, Actavo et Entegro participent à la conception du réseau. Pour la construction, NBI collabore avec Actavo, KN Group, Secto et TLI. NBI travaille également avec des propriétaires et des opérateurs d'infrastructures tels qu'Openeir (réseau de poteaux et de conduits) et Enet (réseaux métropolitains appartenant à l'État).

NBI sera responsable de la gestion du nouveau réseau de fibre optique à haut débit pendant au moins les 25 prochaines années.