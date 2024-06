Équipé des suspensions intelligentes conçues par la branche Monroe de Tenneco, le pick-up électrique R1T du constructeur Rivian compte bien battre des nouveaux records lors de la course de côte de Pikes Peak ce samedi

Le pilote Gardner Nichols s’est reposé sur une technologie de suspension de pointe pour établir un record pour les camions électriques en 2023

NORTHVILLE, État de l’Illinois, 22 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2023, la première exposition de Gardner Nichols, ingénieur du constructeur automobile Rivian, s’est soldée par un nouveau record de temps (11:23:983) pour les pick-up électriques à la célèbre course internationale de côte de Pikes Peak (ou PPIHC pour Pikes Peak International Hill Climb). Monsieur Nichols et son modèle Rivian R1T Quad-Motor de seconde génération équipé des suspensions intelligentes conçues par Monroe font leur grand retour à la « montagne sacrée de l’Amérique » cette année en visant des objectifs encore plus ambitieux à l’occasion de leur participation à la course dans la catégorie « démonstration » du PPIHC de ce samedi. Ingénieur principal en performance chez Rivian, Monsieur Nichols s’attend à ce que le système de suspension avancé KINETIC® de son véhicule, un équipement standard pour les modèles R1T et R1S, joue cette fois encore un rôle clé dans la réalisation de ses objectifs.



Il en témoigne. « Du fait de mon expérience en dynamique des véhicules et en conduite d’essai, je saisis les avantages liés au maintien d’un équilibre et d’une traction optimisés dans toutes les configurations de parcours, et particulièrement au regard de la montée soutenue et de plus de 150 virages serrés de Pikes Peak. Le système de suspension intelligente conçu par Monroe s’est révélé un avantage compétitif de taille l’année dernière. Il m’a permis d’adhérer fermement à la route et j’ai pu aborder l’entrée et la sortie de chaque virage avec plus de puissance et de vitesse. »

Chaque modèle R1T est équipé en usine du système de suspension intelligente signé Monroe, qui comprend quatre amortisseurs électroniques légers CVSA2 semi-actifs et connectés à la technologie de contrôle hydraulique du roulis KINETIC. Ensemble, ces technologies s’adaptent instantanément aux dynamiques de route changeantes pour maintenir au maximum l’équilibre et la stabilité du véhicule, et apporter une articulation et une traction supérieures de ses roues. Outre le pick-up R1T et le SUV R1S de Rivian, le système de suspension intelligente KINETIC signé Monroe est intégré à différents modèles de SUV et de voitures de sport conçus par des constructeurs automobiles de premier plan et d’envergure mondiale.

« Rivian et d’autres constructeurs automobiles de première importance ont embrassé la technologie KINETIC pour apporter une expérience de conduite supérieure dans toutes les situations de route, du mode piste de course à celui du tout-terrain, en passant par l’ascension d’un relief montagneux et sans oublier les parcours classiques du quotidien » remarque Bob Hughes, leader par intérim de la branche Monroe Ride Solutions de Tenneco.

Le pick-up R1T de seconde génération conçu par Rivian est sorti des lignes de contrôle de ses usines à la fin du mois de mars et affichait à peine 3,2 kilomètres au compteur avant de rejoindre son premier terrain d’essai, à savoir que ces présaisons se sont organisées sur deux week-ends. « En cinq jours d’essai, nous avons pu explorer chaque partie du parcours à suivre lors de la course » observe Gardner Nichols, avant d’ajouter : « Les nouveaux venus à Pikes Peak peuvent être surpris d’apprendre que la seule fois où les pilotes peuvent parcourir l’intégralité du circuit d’un coup tombe le jour de la course. Lors de notre dernière matinée d’entraînement, nous avons systématiquement réalisé des temps de cinq à six secondes plus rapides que ceux enregistrés par notre R1T en 2022. »

L’équipe d’assistance du pilote se compose de quelques employés de Rivian, bien que des centaines de contributeurs de toutes les branches véhicules électriques de l’entreprise aient participé à l’effort au titre d’un « projet passion ». Il ajoute : « À l’inverse d’autres constructeurs participant à la course cette année, nous n’avons pas dépensé des dizaines de milliers de dollars en journées d’essais privatifs ni engagé une écurie extérieure pour mener cet effort. Tous ceux qui travaillent sur ce projet occupent un emploi régulier chez Rivian et il s’agit d’un effort collectif entièrement interne. »

La catégorie Démonstration du PPIHC est réservée aux véhicules prototypes ou en phase de préproduction. Parmi les autres catégories à retenir : Illimitée - réservée aux véhicules exotiques conçus spécialement pour le PPIHC ; Attaque temporelle 1 - dédiée aux véhicules modifiés, spécialisés, et basés sur des modèles de production à deux et quatre roues motrices ; Trophée GT4 - exclusivement réservée aux voitures de course GT4 ; Roue libre - pour les véhicules monoplace à moteur unique, avec roues et cockpit ouverts ; et Pikes Peak Open - réservée aux véhicules fortement modifiés semblables à des modèles de série.

Outre la technologie KINETIC, le portefeuille de suspensions intelligentes signé Monroe comprend la suspension semi-active CVSAe, qui adapte en permanence les caractéristiques d’amortissement du véhicule en fonction des entrées de multiples capteurs embarqués. Ce système est disponible sur plus de 80 modèles de véhicules populaires.

Tenneco figure également parmi les principaux fabricants d'amortisseurs passifs du monde, spécialisés dans les marchés d'équipement d'origine et de substitution.

